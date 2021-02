Tres días de duelo nacional, velorio en el Congreso y la despedida de todo el arco político a Menem

"Lamentablemente acaba de fallecer". Esa fue la escueta confirmación de Zulemita Menem, después de que a media mañana comenzara a circular cada vez con más fuerza que Carlos Menem había sufrido una nueva descompensación. El ex presidente murió a los 90 años en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Los Arcos, en la que fue internado el pasado diciembre por un problema renal que le sumó complicaciones cardíacas.

Uno de los primeros en expresar sus condolencias fue el presidente Alberto Fernández: "Con profundo pesar supe de la muerte de Carlos Saúl Menem. Siempre elegido en democracia, fue gobernador de La Rioja, presidente de la Nación y senador nacional. En dictadura fue perseguido y encarcelado. Vaya todo mi cariño a Zulema, a Zulemita y a todos los que hoy lo lloran".

El presidente confirmó que ya trabajan en la organización del velorio del ex presidente, que tendrá lugar en el Congreso. "Es un ex presidente, así que lo amerita. Ya hablé con Cristina (Fernández de Kirchner) para poner a disposición el Congreso", reconoció el primer mandatario.

Los mensajes de condolencia llegaron de ambos lados de la "grieta". Alfredo Cornejo, presidente de la Unión Cívica Radical, escribió: "Lamento el fallecimiento del ex presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem. Hago llegar mis condolencias a sus familiares, amigos y compañeros".

Cristina Fernández de Kirchner: "Ante el fallecimiento del ex presidente Carlos Saúl Menem quiero expresar mis condolencias a su familia y a sus compañeros y amigos".

Mauricio Macri: "Lamento profundamente la muerte del ex presidente Carlos Saúl Menem. Nos deja ante todo una buena persona, a quien recordaré con mucho afecto. Mis condolencias a sus familiares y amigos".

Patricia Bullrich: "Lamento el fallecimiento del senador nacional y ex presidente Carlos Menem. Acompaño a su familia en este difícil momento y a los riojanos que representaba".

Horacio Rodríguez Larreta: "Quiero hacer llegar mis condolencias a la familia y seres queridos de Carlos Saúl Menem, senador nacional y expresidente de la Nación, en este momento difícil".

María Eugenia Vidal: "Mis condolencias por el fallecimiento de Carlos Saúl Menem, senador nacional y ex presidente de la Nación, a su familia y seres queridos en este difícil momento".

Santiago Cafiero: "Lamento el fallecimiento de Carlos Menem. Gobernador, presidente, senador nacional elegido democráticamente. Un fuerte abrazo para Zulemita Menem, sus familiares y amigos en este momento difícil".

Alberto Fernández: "Lo fui a ver hace unos días y estaba inconsciente"

El presidente reveló que visitó de forma no oficial a Menem en la clínica privada Los Arcos. "Fue hace unos días y lamentablemente estaba inconsciente. La última vez que hablé fue el día que jugaban River-Nacional y estaba mirando el partido con Zulemita. Lo escuché bien y animado. Al día siguiente empezó su proceso de deterioro, del que parecía que estaba saliendo".

"Hoy a la mañana me llamó Zulemita y me dio la muy mala noticia de su muerte. Más allá de las diferencias que uno pudo haber tenido, fue un hombre de la política argentina que uno no puede dejar de reconocer. Era un hombre respetuoso de la opinión contraria y tenía ese gen peronista de poder convivir en la diferencia", destacó el primer mandatario en diálogo con C5N.

Fernández reconoció que fue muy crítico de la política económica que llevó adelante el ex presidente, aunque aclaró: "No es momento de hablar de eso. Fue un hombre que llegó a la gobernación de La Rioja dos veces, que llegó a la presidencia dos veces; fue senador nacional dos veces y siempre fue elegido por su pueblo, un hombre de la democracia".