Un acolchado manchado, una foto y la teoría perros: el plan de Fátima para dejar bien "parado" a Milei

Desde que se conocieron en la mesa de Mirtha Legrand en diciembre pasado, algo pasó entre ellos. Es que tanto el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, como la humorista Fátima Florez, pegaron muy buena onda. Ahora y desde hace un mes, son pareja, aunque detrás de esto existe un plan tácito para mejorar la imagen del político respecto a su sexualidad, y alejarlo del rumor acerca de mantiene un amorío con su hermana Karina Milei.

Una muestra de esto se pudo ver en la última imagen que Fátima subió a sus historias de Instagram, de la cual luego se arrepintió y borró. En esta se ve un acolchado azul con dos manchas de humedad bien marcadas y profundas, las cuales tienen un brazo masculino peludo, como los que tiene el economista. La primera en capturar esa imagen fue Estefanía Berardi, que hizo la comparativa de la mano de Milei en sus redes. Aunque quisieron dar a entender que las manchas quedaron en la cama después de un encuentro apasionado, otros creen que todo se trató de la orina de los perros del economista, que suelen dormir con él.

La llegada de Fátima a la vida del candidato más votado en las PASO 2023, cayó como anillo al dedo para la intención de limpiar una imagen sexual que no cerraba para el equipo de campaña de Milei. Cabe recordar que algo así se había vivido cuando el entonces mediático liberal anunció su unión con la cantante Daniela Mori. Eso fue hace muchos años, pero a ella le llegaron a preguntar sobre el supuesto mote que tenía de "vaca mala".

Toda la orientación de que el economista practica el séxo tántrico siempre había sido tomado con sorna por lo inverosímil de lo planteado. Sus declaraciones en Podemos Hablar, inclusive, habían generado muchas burlas en las redes sociales. Afirmaciones como "tengo 47 años, participé de varios tríos sexuales y en el 90 por ciento de las veces fueron dos mujeres conmigo" o "soy profesor de tantra", expusieron más a un "banana" que cuenta por megáfono su intimidad que a un filósofo hindú del sexo y el placer femenino.

"En el tantra quien tarda menos de 45 minutos es considerado un eyaculador precoz", enarboló en aquella oportunidad, generando risas en el resto de los invitados. "A mí me dicen vaca mala", lanzó, para después explicar la razón de ese mote. "El arte del tantra consiste en darle satisfacción a otra persona entonces vos rendís lo que otra persona te pide", explicó. Por ahora, nada de eso es comprobable.

Lo cierto es que, además del breve romance con Daniela, no se le conocían muchas mujeres al economista que hayan podido disfrutar de esta práctica milenaria. No sólo eso, mientras más tiempo pasaba y él no tenía pareja, llegó a afirmar que en caso de ser presidente su primera dama sería su hermana. Es conocido que con Karina la unión es muy particular. Ella fue quien le presentó y quien tiene la relación con la médium que le permitió a Milei "comunicarse" con su mastín inglés Conan. Aunque, como es ya es conocido en sus manifestaciones sobre la Biblia, no es la única "práctica espiritual" que realiza con la "especialista". Lo más absurdo de todo esto es que tanto Fátima como Milei fueron recientemente confirmados como los primeros invitados a la mesaza de Mirtha Legrand, con la vuelta de la diva.

"Vamos a ir al programa de Mirtha con Fátima. Es muy lindo que pase eso. Porque si bien nosotros mantenemos nuestras exposiciones mediáticas por separado, y porque pensamos que nuestros trabajos no tienen que generar contaminación cruzada, de alguna manera lo que nosotros también pensamos es que es el lugar donde nos conocimos, entonces es un muy lindo lugar para que estemos juntos porque, bueno, es el lugar donde justamente nos conocimos en persona", aseguró "El Peluca" ante Radio Continental.

La grabación del evento será el 22 de septiembre al mediodía y se emitirá un día después, el 23. Según explicó Marina Calabró, hasta el momento ellos serían los únicos invitados al ciclo para ese programa. "No van a hacer ninguna actividad pública juntos hasta la mesa de Mirtha. Los dos piensan que se merece la deferencia de que vayan juntos por ser la celestina de la pareja; siempre apoyó la carrera de Fátima y fue muy generosa con Milei, los dos la adoran", adelantó la periodista.

Este hermetismo y esta decisión de aprovechar el impulso en la imagen que significa la participación en el programa televisivo, también es un elemento más para demostrar la intención comunicacional que se esconde detrás del romance. La discusión no es que se amen o no, o que sea en serio o en broma, sino la utilización que se le da a la relación, para mejorar el desempeño del liberal y lograr la victoria en primera vuelta.