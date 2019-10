Un acusado de narcotráfico con el intendente Varisco declaró que hicieron campaña por Macri

Uno de los acusados de integrar una organización política que se financiaba con aportes del narcotráfico declaró durante el juicio oral que lleva adelante un tribunal federal en Entre Ríos que no sólo hicieron campaña para apoyar al candidato a intendente Sergio Varisco (UCR) sino que también participaron de la campaña en el ballotage en el que el presidente Mauricio Macri derrotó a Daniel Scioli en noviembre de 2015.

El testimonio del ex funcionario de la Municipalidad de Paraná Cristian Javier Silva el martes último fue explosivo, no sólo porque reconoció los vínculos de Varisco con Daniel “Tavi” Celis, el acusado de liderar el grupo narco que financió la campaña del dirigente radical, sino porque también reveló que se apoyó a la candidatura del presidente Macri, cuando se disputaba la segunda vuelta.

Tanto Silva como Celis llegaron al juicio detenidos, mientras que Varisco sigue en libertad por el Concejo Deliberante nunca votó su destitución. Esta semana, Varisco fue atacado en la calle por desconocidos. Y por los golpes que recibió sufrió una fractura de cadera por la que terminó internado en un hospital local.

““Se acompañó a Mauricio Macri cuando vino a Paraná” el 7 de noviembre de ese año. Ese día el entonces candidato a presidente recorrió la ciudad de Paraná en una camioneta Toyota Hilux de color blanco, que Silva dijo ignorar si pertenece o no a Celis, como sostiene el rumor que corre desde entonces en la capital provincial”, consignó Página 12.

Silva dijo durante la audiencia del martes que militaba en el Movimiento Vecinalista del Oeste (MVO), que encabezaba Celis, y que esa estructura fue puesta disposición del candidato Varisco, que buscaba su reelección, y luego trabajó para el entonces candidato presidencial Macri, que buscaba derrotar al peronismo.

"El MVO existía antes de la campaña pero no se cuanto tiempo antes porque yo ingresé para esa del 2015. En un primer momento trabajamos para Varisco y luego para el balotaje presidencial. Yo no tengo conocimiento si el MVO participó de la campaña de otro partido", aseguró Silva durante el juicio oral, que continuará la semana próxima, según informó la revista Análisis Digital.

Justamente hoy el presidente Macri visitó la provincia de Entre Ríos en su campaña del “Sí, se puede”, antes de las elecciones del 27 de octubre, cuando Alberto Fernández buscará confirmar la abrumadora diferencia que le sacó al oficialismo en las PASO del 11 de agosto. Por razones obvias, Macri se abstendrá de visitar la ciudad de Paraná, las más importante de la provincia, además de su capital.

Sin embargo, el presidente no se privó de hablar sobre uno de los temas de campaña impulsados por Patricia Bullrich. Macri afirmó hoy que hubo "más de 85 mil detenidos por narcotráfico en todo el país" a partir de sus políticas, porque "no van a arruinarnos lo más importante que tenemos, que es la familia", al hablar ante manifestantes congregados en la plaza Ramírez, de Concepción del Uruguay.

La gira de Macri por Entre Ríos proseguirá este mediodía desde la plaza Ramírez de la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay, y cerrará con otra parada a las 17.30 en la ciudad de La Paz.

La audiencia del juicio

La audiencia del martes estaba por finalizar cuando el abogado Augusto Lafferriere solicitó que uno de sus defendidos, Cristian Javier Silva, ampliara su declaración indagatoria. Según el imputado, la decisión de declarar se basó en que se fue enterando durante las audiencias de lo que se le acusa y que de esa forma busca defenderse de las acusaciones en su contra.

Su testimonio complicó al intendente Varisco, cuando Silva comenzó a responder las preguntas sobre la campaña de Cambiemos 2015. "Daniel Tavi Celis aportó sus vehículos y mucho dinero de forma diaria para la campaña de Varisco", aseguró Silva. Explicó que se armó una flota de más de 50 autos para llevar personas a votar el día de las elecciones.El aporte total se hacía a través del Movimiento Vecinalista del Oeste (MVO) cuyo domicilio era la casa del supuesto lider narco, Tavi Celis.

"Nosotros con Celis nos conocemos hace años. Hacíamos política para este gobierno municipal", expresó Silva quien aseguró que viene de familia radical. Aseguró que ingresó al MVO para la campaña 2015 que llevó a Varisco a la intendencia de Paraná por segunda vez. El Tribunal le consultó por el financiamiento de dicha campaña y Silva respondió: "En esa campaña se trabajó mucho. Había aportes de todo tipo, mucha mano de obra. Celis aportaba mucho dinero desde sus negocios (la verdulería al por mayor y la carnicería al pormenor que están ubicadas en su domicilio). Comprábamos pintura, afiches. No tengo idea de la magnitud del dinero, pero era un gasto diario que hizo durante un año y medio aproximadamente", expresó. Los aportes de Celis luego serían recompensados por Varisco con nombramientos en la municipalidad.

"Celis era el único que aportaba dinero, combustible y alimentos", agregó Silva. En ese momento se le consultó respecto a qué conocimiento tenía sobre la actividad de Celis como narcotraficante y Silva aseguró que "los medios decían cosas respecto a eso pero yo no pregunté nunca nada". Según el imputado, desde el MVO se hacían "actividades políticas, reuniones, juntábamos gente, básicamente para conseguir votos".

Silva reconoció, en otro tramo de su indagatoria, la existencia de un colectivo ploteado con la consigna "Varisco Intendente" y la firma del MVO: "Había un colectivo que tenía el plot de Sergio Varisco. Era de un particular que no militaba en el MVO pero lo teníamos a disposición. Creo que el propietario era de apellido Berón. Pero no se usó porque era muy grande". Silva también reconoció que tenían trato diario con otros acusados de formar parte de la organización política liderada por Varisco, como los concejales de Cambiemos Emanuel Gainza y Pablo Hernández, entre otros.