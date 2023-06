"Un año de prisión en suspenso": Sabag Montiel y Brenda Uliarte recibieron su primera condena

Los días parecen ser cada vez más complicados para Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte que se encuentran detenidos en un penal de Ezeiza, de manera separada, por ser coautores del atentado a Cristina Fernández aquel 1° de septiembre del 2022. Aquella noche, la ex presidenta se dirigía hacia su casa ubicada en el barrio de Recoleta rodeada de militantes y guardias para protegerla por cualquier incidente que pueda ocurrir. Pero a la vez, también estaba presente el responsable de apuntarle en la cara con una Bersa calibre 32, el cual gatilló al menos una vez y la bala no salió.

La tensión está a flor de piel y la investigación no se demora en lo absoluto. A la vez, entre Sabag Montiel y Uliarte, intentan aplicar la frase “sálvese quien pueda” cuanto más pueden hacerlo. El viernes pasado, luego de haber vivido en la semana un “ataque psicótico” y de ser diagnosticada por los psicólogos del Servicio Penitenciario con un “leve retraso mental”, salió a la luz un pedido que le hizo la joven a Tribunales diciendo que quería realizar el cambio de abogado. Por lo cual ya no será Gustavo Kollman, sino que ahora dejará todo en manos de Carlos Telleldín, un viejo conocido que estuvo preso por el atentado a la AMIA.

Día tras día van ocurriendo diferentes acontecimientos y cambios de último momento. Hoy a más de nueve meses del atentado, la causa se encuentra a punto de ser elevada a juicio oral y mientras se investiga y se intenta resolver quién más estaba detrás del intento de homicidio, ya hay principio de medidas tomadas por lo que se investigó y allanó hasta el momento.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En la mañana del jueves, en el juicio que se desarrolló en la sede del tribunal de San Martín, en el cual fueron trasladados ambos imputados, el juez del Tribunal Oral Federal, Héctor Sagretti, condenó a un año de prisión y a una serie de pautas de conducta por tenencia de un documento de otra persona que se allanó en su domicilio.

El día 7 de septiembre fue cuando se encontró un DNI que no pertenecía a ninguno de los dos coautores. Aquella tarde, se realizó un segundo allanamiento en el domicilio que Sabag Montiel alquilaba en el partido bonaerense de San Martín, en el cual también secuestraron varios teléfonos celulares, papeles y una notebook.

Asimismo, durante su indagatoria, declaró por qué había un DNI en su casa que no era ni de él ni de su pareja. “El DNI lo encontré semanas antes de mi detención, estaba en el piso, solo. Lo encontré en Avenida de los Constituyentes y General Paz. Yo no ando por Palermo. Es real que Brenda no tenía noción del documento. Ella no sabía las cosas que yo tenía en mi poder. No se lo comenté, lo quiero aclarar para dejarla afuera de esto”, insistió.

Por su parte, en su indagatoria, Uliarte confesó que no tenía idea de ese documento y que nunca lo había visto. “Si bien yo mantenía un vínculo con Sabag, iba y venía. En su casa tenía pertenencias, computadora, ropa y nada más. De ese DNI no estaba al a tanto”. Y antes de que el juez de su veredicto, manifestó: “Me parecería injusto una condena. No toqué, ni supe del DNI. Teníamos empleada doméstica que venía a limpiar tres veces por semana y seguro que tampoco sabía”.