Un asesor de Milei afirmó que no pueden dolarizar: "No lo vamos a hacer si no hay dólares"

La imagen que quiso dar Javier Milei en toda su campaña para lograr ser candidato a presidente, se basaba entre otras tantas cosas en la dolarización. Pero lo que lo llevó a obtener casi el 30% de los votos y dar el batacazo en las elecciones Abiertas Primarias Simultáneas y Obligatorias (PASO), hoy se ve un poco desdibujado: lo pensaron bien y se dieron cuenta que es imposible dolarizar.

Así lo explicó Darío Epstein, uno de los asesores económicos de la Libertad Avanza, mediante una charla organizada por el Grupo Clarín llamada “Democracia y Desarrollo”. En la misma, aseguró que el candidato de ultraderecha tiene un plan muy concreto para poder llevar a cabo la dolarización en Argentina, aunque la misma no va a ser posible debido a que “no hay dólares”. ¿Entonces? Si bien no quiso decir que Milei propuso algo imposible de hacer, lo dijo pero en otras palabras tras explicar que una de sus máximas propuestas no va a poder llevarse a cabo.

La exposición la hizo teniendo en su mano izquierda $700 pesos, producto de un billete de 500 y dos de 100 y en la mano derecha un dólar, haciendo referencia lo que vale cada moneda. Para ello, planteó que en Argentina, se utiliza una moneda que a nadie le sirve. “Los pesos son papel pintado que nadie quiere”, manifestó.

En cuanto al hecho de dolarización, que si bien Milei nunca brindó una explicación concisa y certera de cómo lo hará, pero si tuvo en cuenta que para ello eliminará el Banco Central, Epstein explicó: “Vamos a ser claros, Javier Milei tiene una propuesta de dolarización muy concreta, tan concreta que no vamos a dolarizar si no hay dólares. Lo más importante es que no puede haber déficit fiscal”.

En la misma línea, amplió que traer la moneda de Estados Unidos al país tiene sus defectos como sus virtudes, aunque se olvidó de mencionar lo negativo de ello. “Estamos trabajando en un proceso donde lo más importante para dolarizar, que tiene sus defectos también eh, no sólo virtudes, lo más importante es que no puede haber déficit fiscal porque si cierro el grifo de la emisión monetaria y tengo dólares y no tengo crédito y tengo déficit, no cierra”.

Sobre su propuesta de Gobierno y las cosas que buscarán hacer a partir del 10 de diciembre en caso de ser Milei el elegido para sustituir a Alberto Fernández, manifestó que hay un trabajo urgente por hacer y entre ello, se encuentran las empresas y el sistema de multas. “Hay cosas urgentes para tocar, todo el sistema de multas hay que darlo de baja, no sirve ese castigo a las empresas, tampoco el proceso de juicios eternos laborales. Ningún empleador quiere tomar gente porque no quiere contratar una carta documento con patas, no sirve eso”.

Y al hablar de sistema, aclaró que desde La Libertad Avanza buscarán rearmar un nuevo sistema para Gobernar. ¿Cómo será? Utilizarán los ideales de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) al hablar de los trabajadores. Es decir, buscarán que sean sin relación de dependencia y en modo temporario con el fin de que a las personas se las contrate por lo que dure el trabajo para hacer y luego puedan echarlos, sin tener que preocuparse por la indemnización.

“Tenemos, para adelante, que armar un nuevo sistema. El sistema de la UOCRA nos gusta, sobre todo donde hay un sistema con trabajadores temporarios que puedan ir aportando a un seguro y cuando se quedan temporalmente sin empleo van cobrando, como lo hace la UOCRA”, explicó.

Por último, despejó las dudas sobre lo que había declarado Milei cuando realizó un discurso contando sus propuestas de Gobierno. Aquella vez, había argumentado que su idea era eliminar la ayuda estatal cuando el país ya entre en el camino de la privatización, tanto de la salud como de la educación, por lo cual, a la larga o a la corta, los planes sociales se iban a tener que eliminar por sí solos.

“No tiene sentido cortar los planes sociales si no les damos una opción, es criminal, y sí creemos que no es culpa de la gente, hacemos responsable a la política”, detalló y a la par hizo mea culpa por haber formado parte de uno de los peores gobiernos de Argentina. “Yo fui funcionario de Carlos Menem en el ‘92 y somos todos responsables”.