Un Presupuesto realista: por qué las metas de Massa son más creíbles que las de Guzmán

Otra oportunidad. La Ley de Leyes tendrá su tratamiento finalmente en la Cámara de Diputados desde las 12.30 horas del martes próximo. Luego de tres semanas de debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda obtuvo el dictamen para ser llevada al recinto con los votos del Frente de Todos y el acompañamiento del legislador misionero Sartori.

Sergio Massa desembarcó junto a sus secretarios el pasado 28 de setiembre en el Congreso con el articulado que definiría el rumbo económico del gobierno de Alberto Fernández durante su último año. A lo largo de estas semanas circularon secretarios, ministros, titulares de empresas estatales.

En el oficialismo hubo satisfacción al finalizar la jornada. Uno de los referentes señaló a BigBang: “Estamos muy satisfecho realmente. Creo que hicimos una buena tarea y ahora hay que preparar el recinto”. Y agregó consultado por las expectativas “vamos paso a paso”, remedando la frase de Mostaza Merlo. La paridad numeraria de los bloques, junto a la falta de debate y números que ubicaban la inflación del 2020 en 30% según las proyecciones de Martín Guzmán han hecho que este año se avance con más diálogo y pies de plomo para evitar contar con esta herramienta.

La aprobación del dictamen fue realizada con los votos propios del Frente de Todos acompañado por el legislador misionero Diego Sartori del Frente de la Concordia. Planteó también sus disidencias con el documento original, pero consiguió al igual que miembros de la posición se introdujeran variantes.

Juntos por el Cambio y otras alianzas y partidos provinciales no presentaron proyectos alternativos ni lo acompañaron. Desde JxC fundamentan esta toma de posición en la posibilidad de aumento de impuestos, “básicamente las retenciones” señalaron a BigBang.

Al mismo tiempo, en la mayor coalición opositora el ánimo es de acompañar la votación, pero también levantarán la mano en forma negativa para algunos artículos. “Si tenemos 129 votos, esperamos que sí, voltearemos retenciones” aseguraron fuentes de la alianza. El art. 95 permite modificar las alícuotas al poder Ejecutivo sin pasar por el parlamento, esto también es rechazado por Identidad Bonaerense. Alejandro Topo Rodriguez plantea directamente su eliminación.

Desde el radicalismo llega una palabra significativa indicando que una parte del camino está allanado para su aprobación. Confiaron a este medio que “no te lo sacaron express, en 2 días, 3 días. Pudimos decir lo que quisimos. Algunas cosas mejoramos, otras vamos a votar en contra” y definió la situación “en líneas generales no es para rechazar”.

La Coalición Cívica ya había anticipado su voto a través de un reportaje Lilita Carrió, lo haremos en forma negativa había dicho. Aunque según confió el legislador Juan Manuel López a este portal podría haber también una abstención desde la C.C.. Quizás algunos halcones del PRO, Wolff, Iglesias, Lombardi o Torello voten en contra.

Un tiro para el lado de la justicia

Una sorpresa se llevaron los presentes en la Sala 2 del Anexo C de Diputados, cuando el representante del Frente de Todos Marcelo Casaretto planteó la inclusión de la obligatoriedad del pago de ganancias para todos los miembros del Poder Judicial sin excepción. En la actualidad solamente lo realizan los ingresados con posterioridad al año 2017, reglamentación impulsada en el gobierno de Mauricio Macri y que fue implementada casi 2 años más tardes por la Corte Suprema.

BigBang le consultó sobre la posición que podrían tomar los magistrados y Casaretto indicó que “lo que tienen que hacer es pagar, no tienen que juzgar nada. A se preocupan por defenderlos, no necesitan que los defienda nadie. Se defienden solos. En la década del 30, la misma que convalidó el golpe se excluyeron, en 1996 nuevamente. Lo mismo hicieron los que están ahora. ¿Cuál es el justificativo que tienen para no hacerlo?”. Y muy confiado señaló “va a ser aprobado en el recinto, también en el Senado. Lo va a promulgar el Presidente y los jueces van a tener que pagar”.

La propuesta tuvo el acompañamiento del radical Lisandro Nieri en ese momento, quien advirtió que se deberán tomar los recaudos para que funcione. Luego desde la UCR indicaron que suponen que será declarado inconstitucionalidad y hasta este sábado no estaba claro que hará J x C. Algunos se inclinarían por la abstención.

En el plano del oficialismo, los planteos llevados por el sector de Patria Grande fueron atendidos. “El Progresar, el Fondo de Integración Socio Urbana, la tarjeta Alimentar tendrán los recursos para que le empaten a la inflación” indicó Itaí Hagman.

A pedido de varios diputados de diferentes provincias se aumentó el monto destinado al transporte y la cifra final será de $ 85.000 millones. La inequidad de los subsidios que reciben los ciudadanos del AMBA versus los de otras provincias es un debate que viene de antaño y nunca se ha superado. “Siempre lo arreglamos con parches y eso no sirve. Yo esto lo voto en contra. Hay que computar unidades, trabajadores por unidad y kilómetros recorridos y dividir todo proporcionalmente” afirmó el diputado santafecino del FdT Roberto Mirabella.

A parir de pedidos de JxC se incorporó una cláusula de actualización automática que obliga a la Casa Rosada a modificar el presupuesto en caso del incremento de la recaudación o de la inflación. Dicta la norma que sI el 31 de agosto de 2023 el IPC marca un 10% adicional lo presupuestado en 30 días el Ejecutivo deberá enviar el proyecto a Diputados. No podrá hacerlo mediante DNU.

Un diputado importante del oficialismo al finalizar la reunión de la comisión, le reprochaba a un opositor la falta de acompañamiento en el dictamen luego de haber introducido la mayoría de los cambios solicitados. “Hoy no tienen tiempo para votarlo (debían analizar el redactado final) y el año pasado no estuvieron de acuerdo”. En la última jornada se modificaron y reasignaron partidas de acuerdo a los solicitad tanto desde el oficialismo como desde la oposición.

Repercusiones en otros ámbitos del gobierno

La Portavoz Gabriela Cerruti indicó que “el despacho de comisión que ha tenido hoy el presupuesto es muy alentador, tuvo una mayoría importante, de esa manera vamos a poder seguir avanzando. Pero no quiero hablar desde aquí pues depende del Congreso, todo puede suceder hasta último momento”. El que se quema con leche ve una vaca y llora, no quieren dar nada por seguro luego de la experiencia del año pasado. Fue la primera vez en la histria qen que la Ley de Leyes fue desaprobada en el recinto.

Desde el ministerio de Economía, en el entorno de Massa conocen y valoran el paño de quien hizo el trabajo fino. Destacaron la labor de la titular de la Cámara Cecilia Moreau y esperan de ella lo mejor para el próximo martes. Una jornada extra large que culminará alrededor de las 10 hs de la mañana del miércoles y en la cual Alberto Fernández espera obtener el plan de ruta para el 2023 que le fue negado en el 2021, tanto por errores propios de la coalición como por obstrucción opositora.