Una auditoría revela que Aerolíneas Argentinas le pagó $740 millones a Google y Facebook por publicidad

Sólo en 2019, Aerolíneas Argentinas gastó más de 13 millones de dólares en publicidad para las redes sociales. La mayoría del dinero fue como parte de la “estrategia digital”, y terminó en poder de Google y Facebook, que recibieron alrededor de 740 millones de pesos entre enero y noviembre del año pasado. Los datos surgen de un informe sobre el estado de situación de la empresa que hizo la nueva administración, al que tuvo acceso BigBang. Aseguran que la inversión “no se vio reflejada en ventas de pasajes”, y creen que formaba parte de un plan de vaciamiento.

En total, el gasto en publicidad ascendió entre enero y noviembre de 2019 a más de $1.000 millones, de los cuales más del 70 por ciento fueron destinados a la “estrategia digital” de la compañía, que hasta el 10 de diciembre fue presidida por Luis Malvido, quien fue designado al frente de la aerolínea de bandera en julio de 2018.

4 DATOS

En 2019 Aerolíneas Argentinas destinó casi U$S 13 millones en publicidad para Google.

Sólo en publicidad digital, durante 2019, la línea de bandera gastó más de 739 millones de pesos.

Un informe interno revela que en 2019 los ingresos de la empresa fueron U$S 400 millones menos que en 2015.

"La baja de ingresos fue por la política económica y aerocomercial del gobierno saliente", dicen las nuevas autoridades.

Sólo a Google, siempre en concepto de publicidad, le pagaron 13 millones de dólares, el equivalente al 0,8 por ciento de las ventas anuales de la empresa. El dinero se repartió en diversas unidades de negocios, como Google E-Commerce, Google Display y Google Research. La red social Facebook también fue muy beneficiada por la gestión anterior: a Facebook Argentina le pagaron $130 millones, mientras que a Facebook en el exterior le destinaron $23 millones.

De acuerdo al informe elaborado por el nuevo presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, sólo para publicidad digital se destinaron $739.416.213. A eso se le debe sumar la inversión en publicidad en medios de comunicación como radios del Gran Buenos Aires y del interior del país, diarios, sitios de noticias digitales, revistas y cine, que en total representó $312.834.095.

Leé más | Imputaron a González Fraga por el escandaloso préstamo del Banco Nación a Vicentín

Lo llamativo es que hasta 2018 la inversión era aún mayor, y como parte del plan de ajuste de la empresa de cara al 2019 se definió recortar en la inversión publicitaria. Un hombre que trabajó en la gestión de Aerolíneas hasta diciembre pasado explicó a BigBang que la inversión en redes no debía superar el 50 % de la publicidad total, aunque en 2019 trepó por encima del 70 %.

“Se hacía un análisis de la tasa de retorno de la inversión, que era alta. Cuando caen las ventas hay que invertir más”, explicó. En este sentido, detalló que en los últimos dos años la pelea comercial con las aerolíneas de la competencia fue feroz: a la devaluación se le sumó el aterrizaje en el país de las low cost. “Sin publicidad se vende menos todavía, la reacción ante la publicidad era buena”.

PESADA HERENCIA

Cerca del nuevo presidente de Aerolíneas Argentinas grafican que la millonaria inversión publicitaria no se vio reflejada en un crecimiento de volumen de ventas. De hecho, el informe de “estado de situación” al que accedió BigBang muestra que en 2015 la empresa tuvo ingresos por U$S 2.100 millones, mientras que en 2019 la cifra cayó a U$S 1.700 millones. “La baja en los ingresos y por consiguiente en los resultados de la compañía se debe a la política económica del gobierno saliente, junto con la política aerocomercial de su Ministerio de Transporte”, analizaban, en una crítica al ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

Además explican que hubo una fuerte caída del porcentaje de atención de llamadas a través del call center de la empresa, que hasta 2015 representaban el 80 % y en 2019 simbolizaron el 38 %. La nueva administración también descubrió que había un contrato tercerizado para atención mediante redes sociales, que desde este año será atendido por personal propio de la empresa y, aseguran, significará un ahorro de $87 millones al año.

También se descubrieron gastos en asesorías jurídicas y de revisión de impuestos entre 2016 y 2019. Además, adelantaron que serán revisadas 160 contrataciones, que ascienden en total $160 millones.