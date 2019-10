Una de cal y una de arena: revocaron dos procesamientos a Cristina, pero ratificaron un tercero

Revocaron el procesamiento de Cristina Kirchner en una de las causa conexas a los cuadernos del chofer Oscar Centeno: la que investiga, por los dichos de arrepentidos, las coimas que habrían pagado empresarios a cargo de los corredores viales. La prisión preventiva había sido dictada por el juez Claudio Bonadio; ahora la Cámara Federal le dictó la falta de mérito la vicepresidenta electa de la Nación.

Bonadio le había dictado "prisión preventiva" a Cristina, que no se efectivizó jamás ya que el Senado votó en contra de quitarle los fueros. Al mismo tiempo, la Cámara Federal dictó la falta d mérito y consideró que no se cometió el delito de la asociación ilícita en la causa de Gas Licuado. “Con relación a las maniobras vinculadas con la importación de GNL abarcadas por el objeto procesal de este legajo, los elementos reunidos hasta el momento no permiten afirmar –con el grado de probabilidad exigido en esta etapa– el nexo entre aquellas operaciones y la conformación de dicho colectivo criminal orientado a la recaudación de fondos”, sostienen en su resolución los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Por otra parte, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de CFK en una tercera causa: la de la cartelización de obra pública. Los mismos camaristas confirmaron el procesamiento de Cristina, Julio de Vido y José López.