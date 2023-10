Una derrota en Brasil y el deseo de Milei: el plan de Macri para vencer a Riquelme y volver a Boca

La nueva irrupción de Mauricio Macri en la política, con la gestión de la alianza con el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, que derivó en las rupturas del PRO y la coalición Juntos por el Cambio (JxC), ya comenzó a mostrar sus coletazos en otros ambientes. El ex presidente tiene decidido volver a la conducción de Boca Juniors, para desplazar a Juan Román Riquelme, y lo haría a través de la lista que encabeza su ex ministro de Modernización: Andrés Ibarra.

O al menos así lo dio a entender el ex mandatario en una entrevista con Radio Mitre. "¿Es cierto que usted va a estar en la lista de Boca para las elecciones como compañero de fórmula de Ibarra?", le preguntó el periodista Eduardo Feinmann. "Estoy trabajando activamente. Eso no lo hemos definido, pero estoy trabajando activamente", reconoció, justo antes de confirmar que en su entorno todavía lo están "evaluando".

En las declaraciones que brindó Macri, también agregó una parte del diálogo que tuvo con el candidato libertario durante las negociaciones de la alianza que cerró con él y quien fuera la candidata de su espacio, Patricia Bullrich. "En un momento dado de la conversación la otra noche con Javier Milei, me dijo: 'Necesito que me recuperes la alegría de ser hincha de Boca. La he perdido desde que Riquelme es presidente'", aseguró.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Cabe recordar que el ex 10 de Boca no es el presidente, sino el vice, ya que el mandamás xeneize es Jorge Amor Ameal. Aunque esta versión oficial no fue respaldada por Macri para aclarar su furcio. "Bah, presidente en ejercicio, por más que es vicepresidente", deslizó.

La reflexión expone la conclusión de que sin ser el referente más votado, desde otro rol un dirigente puede ser el más importante en un espacio. Justamente como él, que sin tener ningún tipo de candidatura se encargó de negociar la alianza con la fuerza "antikirchnerista" que pasó al ballotage.

Lo cierto es que Ibarra todavía no cerró a su vicepresidente, y desde el entorno de Macri reconocen que es un cargo al cual podría llegar a aspirar, aunque para confirmarlo prefieren esperar al resultado del partido que jugarán en Brasil contra el Fluminense, para ver si el equipo argentino gana la Final de la Copa Libertadores.

En ese caso, sería muy difícil que la gestión de Ameal y Riquelme no sea reelecta, por lo que para que el político sea candidato depende de que su club no gane uno de los partidos más importante que le tocó disputar en la última década.

Aunque al mismo tiempo no hay una confirmación precisa al respecto, ya que desde el entorno del ex mandatario dan por descartado que el deseo sea salir derrotado del encuentro. "Macri no va a especular, viene jugando a fondo, apoya a Ibarra y le hace campaña. ¿El lugar que va a ocupar? No se sabe, pero va a estar como viene estando", aseguraron a Infobae.

Las personas de confianza del ex presidente también son claras y reconocen que este tiene una obsesión con volver al club que lo lanzó a la política en los años 90. Al mismo tiempo, la cercanía de la elección en Boca, la cual será el 2 de diciembre, con la segunda vuelta del 19 de noviembre, le agregan un condimento extra al asunto. Macri cree que una dinámica de derrota oficialista podría salpicar a la gestión de Riquelme, que tan buena relación tiene con Sergio Massa, el candidato y ministro de Economía que sigue de cerca lo que pasará en Boca.

Román también especula con esta posible postulación de Macri y es por eso que desde su espacio no anunciaron, todavía, la fórmula con la que esperan ser reelectos por sus socios. Y, aunque desmienta las versiones, se sabe que el ex presidente no estará en Río de Janeiro cuando su club juegue para ser campeón de América. La otra pata de la estrategia para recuperar el control del club de la ribera es la judicial.

Al igual que lo hizo cuando le tocó gestionar el país, el control de ciertas personas importantes del Poder Judicial pueden ser un camino para destrabar ciertos inconvenientes y generarle otros a sus opositores. Es por eso que se sabe que avanzarán en un planteo judicial por la incorporación de 10 mil socios que se hicieron durante el último mandato, los cuales fueron supuestas víctimas de "irregularidades en el proceso de adhesión".

Durante la conversación con Feinmann, Macri también expuso que Milei le dijo que lo había votado "en la época de Boca". Justamente el libertario viene de contar en los últimos días la relación de amor y odio que tiene con el club. "Yo era de Boca. Era hasta que el señor (Daniel) Angelici lo trajo a Riquelme a robar", confesó ante Radio Mitre. "Cuando se retiró Martín Palermo me generó tanta tristeza que no pude volver más", agregó.

Al igual que su discurso anti casta, que se mostró falso ante gran parte de su electorado a partir de las alianzas que tejió antes y después de las elecciones generales, según sus mismas palabras, Milei se acordó ahora que era hincha de Boca, tras muchos años deseando que el xeneize pierda para que a Riquelme le vaya mal. La necesidad de votos lo ha hecho más cuidadoso, aunque también un poco más mentiroso.