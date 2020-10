Diputada de JxC pidió que vuelvan los “Falcon verdes” para “impartir” justicia sobre Grabois

La legisladora provincial por Córdoba de Juntos por el Cambio, Patricia de Ferrari, ex diputada nacional por la UCR, pidió ayer que vuelvan los “Falcon verdes” para “impartir la justicia a la medida ideológica de Grabois y compañía”. El planteo a través de Twitter coincide con el protagonismo del líder de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, Juan Grabois, en el conflicto de la familia Etchevehere.

De Ferrari luego aclaró que había sido malinterpretada y borró el desagradable mensaje publicado en Twitter y trató de justificarse: “Para que se entienda, la persecución política que están llevando adelante funcionarios y amigos del gobierno, como Grabois, tiene funciones y maneras muy tristes que ya hemos visto a lo largo de nuestra historia y que no queremos que se vuelva”.

En otro tuit donde le recordaron que su mensaje era desafortunado, reconoció: “Puede ser. No mucho más desafortunado de lo que nos pasa a los argentinos que vemos desaparecer el Estado de Derecho y las reglas que parecían ya parte de la cultura democrática”.

Finalmente, por la tarde noche y luego del amplio revuelo que generó, publicó otro mensaje, también en Twitter, donde intentó seguir aclarando sus dichos: "Con motivo de un último tweet de una serie que publiqué, y borré al ver que era mal interpretado, quiero dejar en claro que el sentido no fue el que le atribuyen. Siempre he repudiado la dictadura, y las violaciones a los DDHH. No fue clara la redacción y pido disculpas x ello".

De Ferrari es vicepresidenta de la UCR de Córdoba y hacía referencia a Grabois en medio del conflicto de la familia Etchevehere, luego de denuncias y acusaciones cruzadas entre la familia por las tierras de la provincia de Entre Ríos, luego de que Dolores Etchevehere le cediera un 40 por ciento de su parte del terreno a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular que lidera Grabois para el desarrollo del Proyecto Artigas, una iniciativa de producción de alimentos agroecológicos.