Una ex funcionaria de Macri, espías y directivos de la AFI: quiénes son los 22 detenidos por el espionaje ilegal

El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenó la detención de Susana Martinengo, la ex secretaria de Documentación de la Casa Rosada durante el gobierno de Mauricio Macri y quien tenía su oficina a metros del despacho presidencial. Además, detuvo a 15 ex espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) acusados de realizar tareas de espionaje ilegal a políticos oficialistas y opositores, empresarios, periodistas, sindicalistas y curas.

La decisión de Villena fue adoptada ayer y se concretó entre la noche del lunes y la mañana de este martes. En los últimos días hubo indicios clave: el domingo, por ejemplo, fue allanado el domicilio de Martinengo, una ex funcionaria clave del gobierno de Macri, que estuvo a cargo de la oficina de Documentación presidencial y que, según declararon varios ex espías de la AFI ante la comisión bicameral de Inteligencia del Congreso era quien los recibía en la Casa Rosada para que entregaran los partes de los seguimientos, presuntamente ilegales.

UNO POR UNO, TODOS LOS DETENIDOS

Susana Martinengo: ex secretaria de Documentación de la Casa Rosada durante la gestión de Mauricio Macri. De acuerdo al testimonio de los ex espías Leandro Araque y Facundo Melo, era la persona a la que le entregan los partes de inteligencia producidos de forma ilegal. Martinengo fue allanada el domingo, aunque ayer una fuente dijo a BigBang que el allanamiento fue semanas atrás, y de su propiedad se llevaron computadoras, libros contables, tablets, pendrives y documentación que podría tener algún tipo de vínculo con la causa. En 2009 Martinengo ya figuraba como asesora del Gobierno de la Ciudad, durante la gestión de Macri como jefe de Gobierno. La semana pasada hubo otro allanamiento clave, a Darío Nieto, ex secretario privado de Macri, a quien Martinengo le habría entregado los partes de inteligencia.

Leandro Araque y Facundo Melo: ambos fueron detenidos hoy por orden del juez Villena, también en el marco de la causa que investiga la red de espionaje ilegal que supuestamente operaba desde la AFI durante el gobierno de Macri. Fueron los primeros imputados en el expediente y declararon haber realizado maniobras de inteligencia ilegal por orden de Alan Ruiz – también detenido en otra causa por espionaje a Cristina Kirchner – y apuntaron a Martinengo y los ex jefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Su defensa se basó, hasta ahora, en insistir que sólo cumplían órdenes de la cúpula de la central de inteligencia.

EL “STIUSO DE MACRI”, TAMBIÉN DETENIDO

Otro de los detenidos en las últimas horas por espionaje ilegal fue el ex jefe de Contrainteligencia de la AFI durante el gobierno de Macri, Diego Dalmau Pereyra, quien supo estar al frente del puesto que durante décadas ostentó ni más ni menos que Antonio Stiuso. La semana pasada dijo que fue quien reclutó a los espías que trabajaban en el grupo autodenominado “Súper Mario Bros”, del que formaban parte Melo, Araque y otros más. Ante la Bicameral del Congreso acusó a Arribas. Curiosamente, la semana pasada su vivienda había sido allanada por orden de Villena, pero él no se encontraba en el hogar. Se investiga, además, si no rechazó hacer maniobras de inteligencia y eso le valió un traslado a Chile, a donde permaneció hasta enero, cuando la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, ordenó su regreso al país y una vez que arribó a la Argentina lo pasó a disponibilidad. A diferencia de los demás, era un funcionario de carrera dentro de la Agencia.

Alan Ruiz: fue director de Operaciones Especiales de la AFI, un cargo al que arribó en 2018 luego de años de cercanía con la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. De hecho, hasta ese momento había trabajado en el programa de búsqueda de prófugos en el Ministerio de Seguridad. Ruiz ya estaba detenido por espionaje ilegal desde la semana pasada, aunque no por orden de Villena, sino por decisión del otro juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, en el marco de una causa por espionaje ilegal sobre la vivienda de Cristina Kirchner en Recoleta y el Instituto Patria, con el argumento de que supuestamente corría algún tipo de riesgo durante la organización de la cumbre del G-20 y de la Organización Mundial del Comercio, organizadas en 2018 y 2017.

“En lugar de avisarle que la protegerían, decidieron hacer seguimientos, ver con quién se reunía”, sostuvo a BigBang una calificada fuente de los servicios de inteligencia, que presentaron la denuncia meses atrás.

Jorge Sáez, alias “El Turco”: fue espía de la AFI y su testimonio ante la Bicameral parlamentaria fue clave la semana pasada porque le apuntó directamente a Arribas y Majdalani como quienes dieron la orden de espiar a políticos, aunque no solo a opositores, sino también a oficialistas. De acuerdo con su relato, Dalmau Pereyra le informó que debían comenzar a seguir a dirigentes peronistas y que él no se embarcaría porque peronista. Su hermano Guillermo Sáez también era miembro de la AFI y también pertenecía al grupo Súper Mario Bros.

La hija de “El Turco”, María Belén, es otra de las detenidas, junto a Jorge Ochoa, Andrés Rodríguez, Gustavo Ciccarelli y Juan Carlos Rodríguez. De la banda también formaban parte Andrea Fermani, DAiana Baldassarre y Denisse Aya Tenorio.

Mercedes Funes Silva: fue agente de la AFI y ante la bicameral parlamentaria dijo la semana pasada que arribó a la central de inteligencia “en comisión”, porque era agente de la Policía de la Ciudad – del mismo modo que Araque, por ejemplo -, y sostuvo que toda la información que era recolectada por el grupo Súper Mario Bros era enviada a Arribas y Majdalani. Incluso, reveló que en una ocasión le indicó a su superior, Alan Ruiz, que las actividades que le exigían eran ilegales y estaban en contra de la Ley de Inteligencia, y que la respuesta de su superior fue que debían cumplirse porque existían requerimientos judiciales.

Emiliano Matta, alias “El Gordo”: espía de la AFI muy cercano a Ruiz, según publicó Infobae la semana pasada estudió periodismo. Sáez lo describió como un experto en informática. Incluso fue uno de los agentes que habría seguido al vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, y hasta le habría pedido una foto en una de las ocasiones que lo siguió.