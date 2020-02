Una lágrima sobre el teléfono: Macri le pidió a Alberto Fernández que no lo persiga en la Justicia

Alertado por las causas en su contra a meses de salir del poder, Mauricio Macri se puso en contacto por teléfono a Alberto Fernández en varias ocasiones para plantearle la inquietud respecto a las investigaciones judiciales que lo tocan de cerca. El ex presidente estuvo recluido de vacaciones hasta principios de febrero, cuando comenzó a mantener encuentros con la cúpula del PRO y otros dirigentes.

Los contactos telefónicos, según pudo reconstruir BigBang, ocurrieron en diciembre y enero, cuando el ex presidente comenzó a observar una “avanzada” en algunas investigaciones que lo tocan de cerca, principalmente en el caso del Correo Argentino: en el poder, Macri le condonó la deuda de $70 mil millones a la empresa SOCMA - del Grupo Macri - , que administraba la empresa postal. En el entorno del ex presidente niegan la existencia de los llamados y le bajan el tono a las causas donde está siendo investigado.

De hecho, semanas atrás el gobierno de Alberto Fernández hizo un movimiento formal vinculado a la causa. A través de la Procuración del Tesoro, pidió que se inicie el procedimiento de salvataje de la empresa, que se desplace a las actuales autoridades y se designe a un interventor judicial para que la administre. No es casual: el procurador del tesoro es Carlos Zannini, ex funcionario clave del gobierno de Cristina Kirchner, quien incluso estuvo preso entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 por el Memorándum con Irán.

En los intercambios Macri le reclamó a Fernández por lo que consideró una “ofensiva” judicial. La respuesta del presidente no se demoró y le retrucó: “Te voy a responder lo mismo que decías vos: no me meto en la Justicia”. En el entorno de Macri dicen que la preocupación es por cómo afecte a su familia y niegan un vínculo estricto del ex mandatario con el caso Correo. En cambio señalan a sus hermanos, quienes estaban en el directorio de Socma. Dicen, además, que Macri suele preguntarle a sus abogados por el expediente y que la semana pasada tuvo una reunión de más de una hora con uno de sus defensores justamente por ese tema.

“Macri está preocupado por las causas”, le dijo a este medio un hombre de confianza del ex presidente, que considera que el avance de la Justicia es parte de una ofensiva en su contra. Además del caso Correo, el ex mandatario tiene que enfrentar otros dos sensibles expedientes: la “causa peajes”, donde es investigado junto a ex funcionarios de su gobierno como los ex ministros Guillermo Dietrich y Nicolás Dujovne por defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

Se trata de una denuncia presentada tiempo atrás por los diputados Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau, que apuntaron a Macri por la prórroga de contratos de las empresas Ausol - donde poseía acciones el Grupo Socma, de Macri - y el Grupo Concesionario Oeste, a pesar de que no habían cumplido con sus obligaciones. Ambas compañías se presentaron ante el CIADI días antes de que asumiera Macri en 2015, pero retiraron su reclamo años después, cuando ya como presidente Macri acordó la extensión de las concesiones y le reconoció a Ausol una deuda por U$S 500 millones.

Por esa causa, semanas atrás el juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó allanar las oficinas de las empresas concesionarias con el objetivo de buscar documentación que permita dilucidar si existieron o no irregularidades en la renegociación de los contratos.

El tercer expediente que mira de cerca Macri es el caso de los parques eólicos, a partir de una investigación abierta en 2018, donde el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi investiga si empresas vinculadas al grupo Macri se beneficiaron con la venta de seis parques eólicos.

Ese caso no sólo salpica al ex presidente, sino también al jugador de Boca Carlos Tevez. Este fin de semana, el diario Perfil publicó que en el entramado de negocios también habría tenido participación el ex DT del club, Guillermo Barros Schelotto.