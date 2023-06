¿Unión Peronista Radical? La verdad sobre el ofrecimiento de Wado a Manes

Tras una larga carrera en la medicina y luego de varias años como invitado en diversos programas de televisión abierta como referente en temas vinculados a la salud neurológica, Facundo Manes hizo un cambio rotundo en su vida y decidió lanzarse a la política. Era 2021 cuando confirmó su candidatura como diputado por la provincia de Buenos Aires dentro de Juntos por el Cambio y como representante de la Unión Cívica Radical.

Durante ese tiempo, el médico aprendió sobre los tiempos de la política, se plantó en diversas internas y hasta se mostró disconforme frente a las actitudes, a veces patoteriles, de sus compañeros de bancada Fernando Iglesias, Waldo Wolff y hasta Cristian Ritondo cuando gritaban en el recinto contra las autoridades del Gobierno Nacional.

El tiempo pasó y en 2023, Manes confirmó que quería ser precandidato a presidente dentro de la alianza de Juntos por el Cambio. La vía utilizada para explicar cuáles son sus propuestas fueron, por supuesto, las redes sociales. Ahí, a través de spots muy breves, da algunos detalles de su plan. El grave problema es que, desde el principio, supo que corría con desventaja.

Primero, porque nunca formó parte ni de los “halcones”, el ala dura de Juntos por el Cambio, liderado por Mauricio Macri y Patricia Bullrich, ni de las “palomas”, el espacio de Horacio Rodríguez Larreta. Encima, al ser parte de la UCR, Manes debía repartir votos entre otro precandidato: el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, con más peso político dentro de la alianza.

Fue ahí que hace dos años, comenzó a armar con más fuerzas sus equipos técnicos. Desde entonces, ha sumado distintas personalidades con experiencia en el ámbito de la política preelectoral. Incluso, varios especialistas en comunicación que formaron parte de la campaña de Alberto Fernández y que dejaron el gobierno por diferencias sobre “el manejo del poder” del presidente, eligieron saltar a la oposición y trabajar con Manes.

¿El tiempo les dio la razón? Nadie lo sabe. Lo cierto es que a días de la definición de las listas para las PASO, el probable precancandidato elegido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Eduardo “Wado” de Pedro, dio un salto importante en el armado de su plan de gobierno. En ese contexto, varios rumores habían comenzado a circular dentro del círculo kirchnerista y era el probable llamado de De Pedro a Manes. Pero se hablaba desde el ofrecimiento de un ministerio hasta pedidos para mostrarse en un reunión bipartidaria. La cuestión era algo más profunda.

Por estas horas, varias fuentes confirmaron que Wado llamó a Manes para que sea su vicepresidente. Dicha noticia también fue confirmada por el perdiodista de LN+, Carlos Pagni en su programa: “Patricia Bullrich le habría ofrecido a Facundo Manes la candidatura a vicepresidente. Y, a través de un intermediario, Wado de Pedro también le habría ofrecido a Manes la candidatura a vice”.

En su alocución, Pagni dijo: “Mientras Máximo Kirchner y Massa estaban en China, Wado lanzó un enorme esfuerzo para ganar protagonismo, para adquirir más consistencia, más densidad, un candidato que en las encuestas del Gobierno mide 8%. Que cuando dice Wado el de Cristina, mide un 16%, contra una Cristina que ella sola mide 24%”.

Y continuó: “Wado de Pedro ya convocó a su equipo de campaña como si la suya ya fuera la candidatura que va a elegir Cristina. Y además contrató a algunas empresas expertas en comunicación, en publicidad, con mucha tecnología, que han trabajado, tradicionalmente con el kirchnerismo para poner en circulación, en rodaje, su candidatura de tal manera que Cristina el 24 de junio, cuando haya que inscribir las candidaturas lo pueda tener en cuenta”.

Por último, dijo: “Entre esos movimientos habría habido un movimiento muy interesante, que no es sorprendente, y tiene que ver de nuevo con Manes, a quien Patricia Bullrich le habría ofrecido la candidatura a vice. Y es que a través de un intermediario, Wado de Pedro también le habría ofrecido a Manes la candidatura a vice, lo cual indica que él está pensando también en otro formato. Y es verosímil porque tienen una vieja relación personal. Aparentemente, Manes está siendo requerido”.

Lo que viene

Hace pocos días, Wado había dicho durante una entrevista: “Es necesario trabajar en un proyecto de país para decirle a la sociedad por qué camino hay que ir. Por eso necesitamos definir un programa de y creemos que de esa forma vamos a despertar la necesidad de participación que tiene la gente”. Y cuando fue consultado sobre su candidatura, dijo que había que tener paciencia. Y también afirmó: "Quiero ser parte de una generación que piense soluciones diferentes a los problemas de los argentinos. No soy de las personas que soñaron con ser algo, siempre soñé con que la Argentina funcione, quiero que esa felicidad que tuve puedan tenerla otros y otras".

Y para hacer una síntesis de su plan, De Pedro también dio la siguiente definición: "Mi mayor deseo es hacer un gran acuerdo productivo y nacional para aprovechar los recursos naturales, litio, gas, agua, madera, alimentos, petróleo. Pero no me gustaría que Argentina vuelva a ser un escenario donde las potencias se pelean”. Y finalizó: "Me gustaría unir a la dirigencia argentina y que nos sentemos y podamos negociar con las potencias lo mejor para la Argentina".

Como representante de lo que Cristina llamó “los hijos de la generación diezmada”, De Pedro ya empezó a construir su proyecto de gobierno que ya cuenta con el apoyo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de varias gobernadores más, de los intendentes del Conurbano, de los sindicatos, y del ministro de Economía, Sergio Massa.

También cuenta con la estructura que le brinda Máximo Kirchner para el trabajo territorial a través de la Cámpora. Pero lo más importante es qué proyectos y qué fórmula le presentará a Cristina. La ex presidenta será quien bajará el martillo y decidirá si pone la firma o no al proyecto de Wado. El primer plan de De Pedro es “cerrar la grieta”. Aunque la fórmula fue usada por Fernández de Kirchner con Julio Cobos (y todos recuerdan que no salió bien), el nuevo plan del peronismo se dará en otro contexto y otro escenario político. Aunque todavía no hay nada cerrado.