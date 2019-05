Urtubey se reunió con Macri y le presentó sus propios puntos para el acuerdo de gobernabilidad

Juan Manuel Urtubey se reunió esta tarde con el presidente Mauricio Macri en el marco de la ronda de encuentros que el mandatario viene manteniendo con distintos interlocutores del peronismo no kirchnerista. Cabe recordar que el jefe de Estado mantuvo días atrás reuniones con el gobernador cordobés Juan Schiaretti y el senador rionegrino Miguel Ángel Pichetto.

El gobernador de Salta ratificó su pertenencia a Alternativa Federal, moderó sus comentarios respecto del economista Roberto Lavagna, dejando abierta la puerta para un acuerdo con el ex ministro de Economía peronista y destacó que el diálogo que mantuvo con el líder de Cambiemos se desarrolló "en buenos términos".

Urtubey le presentó al primer mandatario sus propios puntos para un posible acuerdo de los diversos sectores sociales. “He mantenido una reunión con el Presidente Macri para hablar de la propuesta del Gobierno Nacional sobre la necesidad de acordar distintos puntos entre todos los sectores representativos de la República Argentina”, detalló

Tanto el Presidente como yo pertenecemos a espacios políticos bien definidos y diferentes. Siempre he considerado al diálogo como una herramienta de transformación. Por eso, y aún en un año de contienda electoral, considero importante escuchar y ser escuchado. A eso he venido. — Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) May 23, 2019

Respecto a los puntos que se vienen tratando, tengo coincidencias con lo planteado por otros dirigentes de #AlternativaFederal como el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, referidos a buscar el equilibrio fiscal, honrar deudas contraídas, estar integrados al mundo, — Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) May 23, 2019

Y sumó: “Tanto el presidente como yo pertenecemos a espacios políticos bien definidos y diferentes. Siempre he considerado al diálogo como una herramienta de transformación. Por eso, y aún en un año de contienda electoral, considero importante escuchar y ser escuchado”.

Con respecto a sus puntos, Urtubey advirtió que coincide con Schiaretti y sostuvo que el objetivo es “buscar el equilibrio fiscal, honrar deudas contraídas, estar integrados al mundo, garantizar el federalismo, o tomar deuda solo para obras públicas y garantizar la justicia social”.

De esta manera, propuso sus propios seis puntos:

1. Priorizar la Primera Infancia como Política de Estado.

2. Poner a la Educación en el centro de la escena para vincular la formación con el empleo.

3. Llevar adelante una Reforma Tributaria que aliente el crecimiento económico y la generación de empleo.

4. Alcanzar un sistema federal no solo de distribución de recursos sino también de diseño y desarrollo productivo para lograr una mayor integración al mundo.

5. Resolver las barreras de la competitividad buscando crecimiento con equidad.

6. Buscar mecanismos para salir de la postergación estructural de algunas regiones del NOA y NEA.

Antes de reunirse con Macri, el salteño se refirió a la posibilidad o no de descartar la posibilidad de un acuerdo con Roberto Lavagna. "Estamos totalmente abiertos a la participación de aquellos que estén afuera de cada uno de los sectores del kirchnerismo y del macrismo, que hoy a mi juicio están dañando la Argentina", explicó Urtubey.

garantizar el federalismo, o tomar deuda solo para obras públicas y fundamentalmente garantizar la justicia social.



Además propongo lo siguiente: — Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) May 23, 2019

1. Priorizar la Primera Infancia como politca de Estado.



2. Poner a la Educación en el centro de la escena para vincular la formación con el empleo.



3. Llevar adelante una Reforma Tributaria que aliente el crecimiento económico y la generación de empleo. — Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) May 23, 2019

4. Alcanzar un sistema federal, no solo de distribución de recursos, sino también de diseño y desarrollo productivo para lograr una mayor integración al mundo.



5. Resolver las barreras de la competitividad buscando crecimiento con equidad. — Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) May 23, 2019

6. Buscar mecanismos para salir de la postergación estructural de algunas regiones del NOA y NEA. — Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) May 23, 2019

En esa línea, en diálogo con A24 sostuvo que será el candidato de Alternativa Federal a presidente de la Nación. “Alternativa Federal debe ser el canal de expresión de muchos argentinos que no quieren la continuidad de este gobierno y que esto no signifique la vuelta del kirchnerismo al poder. Me tiene sin cuidado el alineamiento de Alberto Fernández. Lo importante es qué plantea cada fuerza argentina”, sentenció el gobernador de Salta.