Vacunación casa por casa, nocturnidad extendida y eventos masivos: los cambios en la Provincia

Cambios en territorio bonaerense. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, anunció que se comenzará a vacunar "casa por casa" en aquellos municipios en los que las autoridades sanitarias detectaron un menor porcentaje de inoculación contra el Covid-19, pese a la disposición de vacunas. Los nuevos "vacunatorios móviles" comenzarán a patrullar a partir de mañana los partidos de Tres de Febrero, San Miguel, La Matanza, Lanús y San Isidro. Los cambios que se vienen en la nocturnidad, qué actividades se reanudan y el mapa epidemiológico de la Provincia.

"A partir de mañana comenzamos el vacunatorio en las casas, en ciertos territorios donde estamos detectando un menor porcentaje de vacunación en la población. Esto es para comenzar a vacunar. Todavía queda una población que no se vacuna, aunque son pocos", reconoció el funcionario, al tiempo que destacó: "El 98 por ciento de las personas que habían recibido la Sputnik como primera dosis aceptó combinar las vacunas".

La situación epidemiológica bonaerense mejoró, en paralelo con el avance de la campaña de vacunación. "Nos encontramos en un momento de mejores condiciones sanitarias debido a la eficacia de las vacunas. Si hubiera una ola nueva, quizás ya no sea de la gravedad de la anterior. Creemos que gradualmente se puede ir comenzando con más actividades. Estamos a la espera de poder inocular menores", sumó.

Cabe recordar que todos los bonaerenses de doce o más años pueden inscribirse de forma online para recibir la vacuna contra el Covid-19, a la espera de la aprobación de las vacunas. Los mayores de 18 años tienen la posibilidad de vacunarse de forma "libre", es decir que no necesitan un turno previo para concurrir a los 400 puntos de vacunación desplegados en el territorio provincial. Sólo tienen que llevar el DNI que acredite el domicilio en la provincia.

Situación sanitaria de la provincia de Buenos Aires

"Se consolida un marcado aumento de velocidad en el descenso de los casos, que tiene su correlato con las internaciones y fallecimientos", señaló Kreplak, al tiempo que detalló que el descenso fue del 81 por ciento en relación al pico de 12 mil casos semanales que se registró meses atrás. "Hemos vulnerado el piso del valle de febrero que había sido de 2.325 luego del rebrote del verano. Es decir: es la semana con menos casos del año".

Consultado sobre las variantes de Covid-19 en la provincia, el funcionario aseguró que hay un 60% de Manaos, 20% de Andina, 13% de la británica y de la Delta hay sólo 44 casos confirmados, 42 de los cuales fueron personas que regresaron del extranjero y dos son "contacto estrecho de convivientes", por lo cual aún no se puede hablar de circulación local.

"No solamente buscamos en los viajeros, hacemos hisopado al día siete y aislamiento obligatorio de cuatro días en hoteles para todos aquellos que hayan salido posteriormente al 1 de julio, mas tres días en su domicilio con seguimiento telefónico diario, además, tenemos un sistema de monitoreo epidemiológico al azar en los territorios de la provincia, por lo que vamos buscando la posibilidad de encontrar variantes".

La ocupación de camas de terapia intensiva al día de hoy es del 52%, con 2.576 personas internadas, de las cuales el 30% (786) son por Covid-19.

La nueva nocturnidad en territorio bonaerense: se extiende hasta las tres de la mañana y se autorizan eventos de hasta mil personas

El jefe de Gabinete de Axel Kicillof, Carlos Bianco, confirmó además en la conferencia de prensa que la nocturnidad se extenderá hasta las tres de la mañana, aunque aclaró: "En el decreto nacional no se pone ninguna restricción horaria a las actividades. Delega la competencia en las distintas provincias. Por pedido de los intendentes, a los cuales se les hace muy difícil durante la madrugada fiscalizar y hacer cumplir los protocolos, estamos establecimiento a partir de mañana esta medida".

La normativa establece que se pueden realizar eventos sociales, culturales, artísticos, cumpliendo con un aforo del 70% de la capacidad habilitada, con el límite máximo de mil personas"

A partir de mañana, quienes presenten el correspondiente protocolo y reciban la autorización de las autoridades sanitarias bonaerenses podrán también ampliar el horario de atención: "Eso no obsta que algún distrito en particular quiera hacer una extensión de ese horario. Lo va a tener que solicitar con el procedimiento que ya tenemos establecido desde el año pasado. Va a tener que presentar un protocolo explicando cómo va a fiscalizar después de las 3 de la mañana las actividades en los distintos espacios que pueden estar abiertos, básicamente los bares, porque restaurantes a esa hora ya no están funcionando".

Además, a partir de mañana quedarán habilitados también los eventos sociales de hasta mil concurrentes: "La normativa establece que se pueden realizar eventos sociales, culturales, artísticos, cumpliendo con un aforo del 70% de la capacidad habilitada, con el límite máximo de mil personas, con un protocolo donde están detalladas las condiciones que hay que cumplir".

Consultado sobre si regresaba el fútbol, Bianco aseguró: "Todavía no está habilitada la realización de eventos deportivos con público. Se está trabajando en Nación y nosotros adoptaremos esa medida cuando la defina el gobierno nacional. Estas medidas de cuidados para eventos artísticos, sociales, culturales en lugares abiertos y cerrados hasta mil personas no implica la participación de público en eventos deportivos".

El protocolo que habrá que cumplir en los eventos