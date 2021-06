Vacunas, bajo la lupa: la letra chica del contrato de AstraZeneca que firmó Ginés y por qué faltan 14 millones de dosis

Vacunas, bajo la lupa. Después de que los principales laboratorios que firmaron contratos o están en negociaciones activas con la Argentina expusieran la letra chica de los acuerdos en el Congreso, los ojos volvieron a posarse sobre el contrato que el empresario Hugo Sigman firmó con AstraZeneca para la llegada al país de 22 millones de dosis (cuyo principio activo se fabricó en el país), de las cuales recién el lunes -con la llegada de las 934.200 dosis provenientes de México- se habrá cumplido con la entrega de casi cinco millones de vacunas.

Mientras que el fiscal federal Guillermo Marijuan avanza en la investigación judicial que comenzó a raíz de una denuncia de un particular que solicitó que el Estado explicara el pago de las dosis que todavía no llegaron a la Argentina, BigBang accedió a la letra chica del contrato que cuenta con la firma del ahora ex ministro de Salud, Ginés González García.

Del documento se desprende que el contrato se firmó el 28 de noviembre del 2020 y cuenta además con la firma de Greg Mueller, en calidad de representante de AstraZeneca UK Limited "compañía constituida en Cambridge, Inglaterra, que se ha asociado con la universidad de Oxford para la fabricación de una vacuna contra el Covid-19". El funcionario Ejecutivo designado fue Germán de la Llave, director de Acceso y Asuntos Gubernamentales para la Argentina.

Por parte del Estado nacional, quienes firmaron el contrato fueron González García y Mauricio Monsalvo, Subsecretario de Gestión Administrativa. Se trató de un "contrato de compraventa por anticipado para el suministro de la potencial vacuna ChAd0X1 nCov-19 conocida como AZD1222". En el documento se especifica además que se trata de una vacuna de aplicación de dos dosis de 0,5 mL de "administración intramuscular con intervalo mínimo, entre la primera y segunda dosis, de 28 días" para adultos de 18 años o más.

El lote iba a tener una vida útil de seis meses y se acordó que "el vendedor se compromete a suministrar aproximadamente 22.429.842 de dosis totales", con un plazo estimado de entrega para "el primer semestre del 2021". "Las dosis serán suministradas bajo el incoterm DPU (entregado en el lugar descargado) desde México". Asimismo, se estableció que "el comprador es responsable del traslado desde el puerto de entrada al siguiente punto de destino en su territorio".

El cronograma preliminar de entrega (estimado en millones de dosis) era el siguiente:

Marzo: 2.382

Abril: 4.040

Mayo: 4.040

Junio: 3.451

Julio: 8.518

Respecto justamente a lo pactado con AstraZeneca por las 22 millones de dosis, se desprende que cada dosis tiene un valor de 4 dólares (en base al cierre de la cotización del viernes, se trata de 372,59 pesos argentinos), aunque el costo final, con los adicionales, le salió a la Argentina 92 millones de dólares, o sea, 8.569.523.080 de pesos.

Otro dato que se desprende de la letra chica del contrato es que el precio "es válido siempre y cuando el mismo sea presentado con anterioridad a la fecha de aprobación de emergencia de la vacuna", algo que sucedió el cuatro de enero del 2021. De acuerdo a la información a la que accedió BigBang, el compromiso de pago consistió en una seña inicial y pagos puntuales conforme fueran llegando a la Argentina las dosis.

Ahora bien. ¿Por qué se demoró la entrega de la vacuna producida en la Argentina? En principio, por fuera de las trabas que experimentaron todos los laboratorios a nivel internacional, hubo un viaje clave en mayo de este año de Carla Vizzotti y Cecilia Nicolini a México para "meter presión". Hay quienes sostienen que, pese a lo pautado por contrato, hubo un manejo discrecional por parte de Andrés Manuel López Obrador para priorizar la inoculación en su país.

Y aquí un dato de relevancia. Quien comenzó con el lobby para llevar adelante la producción de AstraZeneca para América Latina fue el empresario mexicano Carlos Slim, que absorbió una parte del costo de la producción de la vacuna, lo que permitió que se vendiera por cuatro dólares, cuando las rivales se comercializan por mucho más: Moderna (US$32), Pfizer (US$18) y Johnson & Johnson (US$10).

Según pudo confirmar este medio, el laboratorio de Sigman firmó contrato de forma directa con AstraZeneca y es quien lleva adelante la producción del componente activo para la Argentina, pero también para la región. Cabe destacar que en el país hay sólo cinco plantas productoras de vacunas, tres de ellas propiedad del empresario.

Al momento, el laboratorio ya envió a México el equivalente a 90 millones de vacunas. La producción comenzó sólo dos semanas después de la firma del contrato y el primer envío se realizó el 16 de enero, después de que se culminara con el proceso de transferencia tecnológica por parte de los científicos que viajaron a la Argentina para presentar la fórmula.

Un dato no menor es el motivo por el cual no se realiza la producción completa en el país. De acuerdo a lo que pudo confirmar este medio, el laboratorio envía el componente activo, pero en México se lleva adelante la fracción, formulación y luego envasado del mismo. En criollo: de la Argentina se envía un líquido congelado, al que en México le suman al principio activo conservantes, químicos y demás componentes que permiten convertirlo en vacuna.

Entonces, ¿en dónde están las vacunas faltantes que corresponden a la Argentina si el laboratorio de Sigman ya envió el componente proporcional a 91 millones de dosis? Además del primer envío confirmado por la propia Vizzotti, BigBang pudo confirmar que esta semana llegará un segundo cargamento con otro millón de dosis. El compromiso asumido es que, a partir de ahora, arriben al país en promedio dos millones por semana hasta completar la compra de las 22.429.842 de dosis totales.

La letra chica del contrato que se firmó con AstraZeneca

Resolución de disputas

"Las partes se someten en forma irrevocable a la competencia exclusiva de los tribunales ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para transigir cualquier controversia que surja conforme a o en relación con el contrato o las relaciones jurídicas establecidas en el mismo. No obstante, convienen que someterán las controversias inicialmente a discusiones para su resolución informal, enviando una notificación escrita para que en el curso de 20 días las partes se reúnan para tratar de resolverlas de buena fe", precisa el documento.



Inmunidad

"El comprador indemnizará y mantendrá indemne a AZ, de y contra todos y cada uno de los daños y responsabilidades, incluyendo transacciones para las que el comprador haya dado su consentimiento de conformidad, y los costos legales razonables por fallecimiento, daño físico, mental o emocional, enfermedad, incapacidad o condición, temor de los anteriores, daños o perjuicios a terceros en sus bienes, y la interrupción de negocios de la parte dañada relacionadas con o que surjan del uso o la administración de la vacuna enviada, salvo que sea por Conducta Fraudulenta Intencional o una medida de un tribunal competente".

"La indemnización mencionada estará disponible para Pérdidas que surjan del uso y administración de la vacuna".

"El Comprador renuncia a y libera cualquier reclamación en contra de AstraZeneca que surja de o tenga relación con: la falta de seguridad o eficacia de la Vacuna y el uso o la administración de la vacuna".

Dato importante: en caso de que el producto sea defectuoso, "el costo de las pruebas para determinarlo, salvo que sea por conducta fraudulenta intencional o negligencia grave de AZ, serán absorbidos por el comprador".

Confidencialidad

"Todos y cada uno de los Conocimientos Tecnológicos, software, algoritmos, diseños, planos, pronósticos, análisis, evaluaciones, investigación, información comercial y financiera, planes de negocios, estrategias, listas de clientes, planes de comercialización u otros planes, y elementos físicos, compuestos, componentes, muestras u otros materiales divulgados por una parte a la otra, antes o después de la entrada en vigor".

Se excluye de la confidencialidad:

Lo que ya es del dominio público o se vuelva del mismo por una conducta no indebida de la parte receptora;

Lo que ya tenga en su posesión legal la parte receptora, sin obligaciones de confidencialidad, para un uso anterior;

Lo que la parte receptora obtenga con posterioridad de otra parte;

Lo que la parte emisora haya aceptado liberar antes de convenir la confidencialidad.

"La parte receptora podrá usar y divulgar la información confidencial en la medida necesaria que permita explotar los derechos otorgados y cumplir sus obligaciones y, después de enviar notificación por escrito, podrá divulgar cualquier parte de su información confidencial exclusivamente en la medida que se requiera legalmente hacerlo de acuerdo con una orden de tribunal competente o de otra Autoridad Gubernamental o que de otra forma requieran las Leyes Aplicables, haciendo los esfuerzos razonables para restringir la divulgación".

Transferencia de tecnología