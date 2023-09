"Vamos a gobernar nosotros": Macri descartó un ballotage y pronosticó un triunfo de Bullrich

Ante el escenario incierto que se avecina en las próximas elecciones presidenciales y los resultados de encuestadoras que prevén un posible ballotage entre el candidato libertario, Javier Milei y el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, el ex presidente Mauricio Macri salió a dar declaraciones y afirmó que Juntos por el Cambio va a coronarse vencedor el 22 de octubre.

"No hay lógica que Massa saque la misma cantidad de votos que en la PASO. Debería sacar menos porque cruje la economía familiar de todo el mundo", afirmo el mandatario en diálogo con TN. Y añadió: "Esta inflación no lo veíamos desde hace décadas. Que explique el genio de Massa cómo lo hizo".

Por otro lado, detalló una conversación que tuvo con el ministro de Economía en 2016 en el contexto del viaje al Foro de Davos. En ese momento, Macri le dijo que en un futuro iba a ser presidente del peronismo: “Cuando lo llevé a Davos, en 2016, y le dije que iba a ser presidente por el peronismo, pero que para eso debería ser creíble. Me preguntó cómo hacía eso, y le dije que cumpliendo con su palabra aún cuando no le convenga”.

En otro fragmento de la charla, el ex mandatario señaló a la gestión de Alberto Fernández como “el peor gobierno de la historia” y aseguró que, desde las PASO, el país se aproxima hacia “el caos” y a una hiperinflación. Refiriéndose a las últimas medidas económicas propuestas por Massa, lo calificó como “un irresponsable, un cínico y un perverso” que “en cada esquina va sumando una mentira”.

“Dejó en el ridículo absoluto internacional a Georgieva (Kristalina) y a todos los técnicos del FMI que son el hazmerreír del mundo”. Afirmó: “Destruyeron la política exterior, nos aislaron, nos volvimos a pelear con Uruguay, Paraguay y Chile. Somos el hazmerreír del mundo”, continuó.

"Y todavía falta el cepo, porque todos sabemos que no hay dólares en el Banco Central, y cuando esto se unifique en algún lugar, con la confianza que va a despertar Patricia Bullrich con su gobierno, será un poco debajo del paralelo de hoy, pero será en el doble de lo que está hoy". Acerca del accionar del ministro, aseguró: “De acá a que entreguen el gobierno no sé cómo van a hacer. Massa regala todos los días algo que no tiene, va a seguir imprimiendo billetes que es la causante de la inflación”.

Por otro lado, Macri reflexionó sobre su gestión y afirmó que la dirección que estaba gobernando era la “correcto”: “Ojalá con la experiencia de lo que hicimos bien y lo que hicimos mal podamos volver a gobernar y arreglar este desastre”. “La enorme mayoría de los argentinos entendimos que se sale para adelante trabajando, con un sistema meritocrático, diciendo la verdad, siendo parte del mundo, terminando con la corrupción, lo entendimos todos. Vamos a pasar de tener nada a tener todo” y reafirmó su apoyo a la candidata del PRO: “De la mano de Patricia lo vamos a hacer”.

Asimismo, el expresidente anticipó que si en el futuro escenario político se dispute entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, “va a haber un respiro” económico: “Posiblemente vamos a gobernar nosotros, hay un respaldo del mundo a muchos de los dirigentes que estamos en Juntos por el Cambio”. El mandatario destacó que con Milei, a pesar de que comparte “los puntos de contacto con ideas como la libertad, la cual vengo predicando desde hace 20 años”, criticó su “intolerancia crítica”: “Milei me escucha, se ríe, pero se ve que mucha bola no me da”.