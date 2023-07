Venta libertaria de candidaturas: Maslatón sumó dos nuevas denuncias contra Milei

En la previa de las elecciones, Javier Milei no solo cayó estrepitosamente en las encuestas sino que quedó expuesto en denuncias por presuntos pedidos de pagos en dólares para ser candidato en las listas de la Libertad Avanza. En la mañana del viernes, Carlos Maslatón, abogado, economista y ex miembro del partido de ultraderecha, sumó dos nuevos casos y declaró como testigo en la investigación. El actual panelista ratificó la denuncia contra Milei y aseguró que otras personas pagaron en dólares o recibieron propuestas para ser candidatos.

El abogado declaró durante una hora antes el fiscal electoral nacional Ramiro González, que es el hombre a cargo de la investigación por los presuntos pagos que le habrían realizado diversos precandidatos a la Libertad Avanza. En su entrevista, Maslatón recordó que comenzó a trabajar en el partido a pedido de Milei durante el 2020. Un año después se fue porque hubo “diferencias en la estrategia política”.

Según declaró, Maslatón se fue porque quería “priorizar” a la militancia y Milei eligió llevar “operadores políticos” como Carlos Kikuchi y Sebastián Pareja. “Tengo un perfil social alto en redes y la gente me comenta. Los que me conocen me traen denuncias o cosas que les molestan, así me entero de las cosas”, afirmó Maslatón.

Y continuó: “Empiezo a captar que existe selección de candidatos por el dinero que puedan aportar. Ese aporte va desde los candidatos al entorno de Milei, la hermana o los operadores que mencioné. A cambio les da el uso del nombre, el logo y una visita de Milei al lugar”. Según Maslatón, ese forma de cooptar pagos se llama “franquiciado político”. Y dijo: “Me llegan reportes, no los tengo compilados por la urgencia de la citación, pero si hago un barrido de mis redes sociales puedo aportar más información”.

En otra parte de su declaración, Maslatón afirmó: “El abogado de Morón Pablo Bonapelch me contó que el candidato a intendente por ese distrito de La Libertad Avanza, Ariel Diwan, paga a Pareja más de $300 mil por semana. También que Silvia Soria le contó que le pidieron USD60 mil para ser candidata en Avellaneda”.

Y agregó: “Me escribió un ex militante de la Libertad Avanza en Chaco que es periodista de Radio Futuro, Martin Piccato, me dijo que ahí también estuvieron vendiendo las candidaturas. Otro caso, María Laura Montenegro habló de ventas de candidaturas por 30.000 dólares y mencionó a un dirigente de General Pueyrredón, Alejandro Carrancio, como el recaudador. Otro caso, Liliana Salinas, de Entre Ríos, habla 10.000 a 40.000 dólares por candidatura. Me da la impresión de que alguien le puso precio a las candidaturas”. Tras la declaración de Maslaton será citados el próximo martes Fleitas, Mila Zurbriggen y Juan Carlos Blumberg, quienes también fueron denunciantes.

Hace pocos días, Blumberg denunció que los armadores libertarios Sebastián Pareja y Karina Milei, la hermana del economista. El falso ingenerio declaró: “Hicieron un negocio y llegaron a pedir hasta 50 mil dólares por una candidatura a concejal. En el espacio de Milei empezaron a vender puestos para ser candidatos. Aparentemente, el que pedía era Kikuchi, el otro Pareja, y la hermana. Hay gente que pagó hasta US$50.000. Hay que gente que pagó y hasta la usaron”.

A principios de año, la entonces referente de la agrupación juvenil llamada La Generación Libertaria, Mila Zurbriggen, denunció pagos por acomodos dentro del espacio, miles de dólares y hasta sexo a cambio de favores políticos para acceder a puestos en la política. Lo mismo dijo Agustín Pérez, vicepresidente de dicha organización: “Si vos querés ocupar una posición importante en el partido te piden plata. Si querés sacarte una foto con Milei te piden plata, si querés que haga una charla, hay un solo pedido: ‘poné plata’”.