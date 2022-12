Vergüenza en la Legislatura: Juntos por el Cambio bloqueó el juicio político a D'Alessandro y Mahiques

Los investigados por encubrir los motivos y el modo en que viajaron a Bariloche a la zona del Lago Escondido, en el latifundio del magnate británico Joe Lewis, amigo personal del ex presidente Mauricio Macri, cuentan con ayuda de sus amigos.

En el marco de una sesión extraordinaria de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el pedido de juicio político presentado por el Frente de Todos (FdT) contra el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y el Fiscal General del distrito, Juan Bautista Mahiques, quienes participaron del viaje, fue bloqueado por Juntos por el Cambio (JxC).

No es sorpresa que se haya podido interrumpir durante la sesión extraordinaria que se llevó a cabo este viernes porque el JxC cuenta con 32 de un total de 60 bancas. La oposición pidió cuestión de privilegio para poder tratar la interpelación y juicio político a los implicados. Sin embargo, no contaron con el apoyo de la oposición.

Al respecto, el oficialismo expresó su pesar frente a la situación que está clarísima. “Son familia, una mafia y los quiero fuera del Gobierno de la Ciudad”, dijo la diputada Ofelia Fernández del FdT. Su compañera, María Bielli mostró una foto del viaje a Lago Escondido donde estaban D´Alessandro y Mahiques, ya que Juntos Por el Cambio rechazó los audios que se filtraron hace algunas semanas por declararlos "ilegales".

La diputada Lucía Cámpora sostuvo: "Ponemos los audios de los implicados en la Legislatura porque parece que no los escucharon y no se enteraron. Si no, no se explica cómo no tratamos el pedido de juicio político a Mahiques y a D’Alessandro y cómo Larreta los encubre". Esto lo comentó porque algunos funcionarios llevaron parlantes al recinto para compartir como prueba los audios de los participantes del grupo de Telegram "Operación de Página/12".

De esos audios que se filtraron, uno corresponde a D'Alessandro que amenaza al Titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y otros demuestran el intento de encubrir el hecho gracias a la "buena predisposición" de una fiscal de Bariloche, así como la presentación de facturas falsas.

El vicepresidente del bloque del FdT, Javier Andrade, enfatizó que D'Alessandro y Mahiques participaron del viaje a la estancia del magnate británico Lewis convocados por el Grupo Clarín para reunirse con jueces federales y exagentes de inteligencia, por lo que definió como "insostenible" la situación de ambos funcionarios. En este sentido, acusó a los legisladores oficialistas porteños de "cómplices", por impedir el juicio político.

De la misma manera, el legislador Juan Manuel Valdés, sentenció que, al participar del viaje, los funcionarios "violaron la ley de ética pública" y deberían admitir dádivas.