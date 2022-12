¿Viaja a Qatar? Alberto habló con Macron, pero "aún no decidió" si viajará a Doha para ver la final

Por estas horas, el presidente Alberto Fernández evalúa la posibilidad de viajar a Qatar para presenciar la final del Mundial de fútbol que tendrá como protagonista a la Argentina. El duelo que determinará si el equipo dirigido por Lionel Scaloni podrá quitarle el título de campeón a Francia o si, de lo contrario, los muchachos de Didier Deschamps se coronarán por segunda vez consecutiva se jugará este domingo, al mediodía, en el estadio Lusail.

Emmanuel Macron, presidente de Francia, ya se encuentra en Doha. De hecho, estuvo este miércoles sentado junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la semifinal disputada ante Marruecos en el Estadio Al Bayt. Luego se levantó para aplaudir tras la victoria por 2-0 del seleccionado de su país en el Mundial Qatar 2022 y fue al vestuario donde saludó uno por uno a los integrantes del plantel en pleno festejo, mientras los jugadores cantaban y bailaban.

Luego, al enfrentar los micrófonos, resaltó: “Me siento muy orgulloso de mi país. Estoy muy feliz. Quiero que los franceses disfruten esta felicidad”. Lo cierto es que el miércoles el mandamás francés y el jefe de Estado argentino mantuvieron una charla amena donde solo se habló de un tema. la final de Qatar 2022. Incluso, Macron no lo dudó y le pidió a Fernández que viaje y vea junto a él, en señal de unión, el encuentro que se desarrollará en el estadio más grande de Qatar.

Sin ir más lejos, fuentes cercanas al jefe de Estado precisaron que el mandatario francés lo invitó a ver juntos la final en Doha, pero el Presidente tendría decidido que "no va a viajar" a causa de la gran inestabilidad económica y social que atraviesa a la Argentina en estos momentos. "Siempre hablan, tiene una muy buena relación", describieron sobre el intercambio de mensajes que se produjo durante la tarde de ayer entre ambos presidentes.

La comunicación se generó luego de que Francia derrotara a Marruecos por 2 a 0 y lograra su pase a la final de la Copa del Mundo. El intercambio de mensajes entre Macron y Fernández es una muestra más de la estrecha relación que tienen ambos jefes de Estado, quienes ya se reunieron en siete oportunidades en el trascurso de los tres años años de gestión del mandatario argentino.

Durante el último encuentro que compartieron en la ciudad de París el pasado 10 de noviembre, los mandatarios destacaron la amistad que une a ambas naciones y coincidieron en ponderar las miradas comunes sobre las problemáticas globales, en especial sobre la guerra en Ucrania. "Venimos trabajando juntos para ver cómo poder encontrar una salida a un problema que afecta la paz mundial y el desarrollo", había dicho Alberto.

Mientras que en el marco de la visita que realizó el mandatario argentino, a principios del pasado mes de noviembre para participar de la quinta edición del Foro de París sobre la Paz, el dirigente francés se mostró "muy feliz de recibir a Alberto, por la cooperación entre países para colaborar a nivel económico y social, por el clima y la lucha contra las desigualdades".

A pesar de todo, Gabriela Cerrutti, vocera de la Presidencia, fiel a su estilo, dejó un manto de dudas sobre lo que hará el presidente de acá al domingo, ya que aseguró que Alberto no tiene definido aún si viajará, o no, a Qatar. “No hay ninguna decisión tomada”, afirmó la vocera durante su tradicional conferencia de cada jueves y evitó precisar si el presidente Alberto Fernández viajará hacia Doha.

Además, sobre el posible viaje del primer mandatario y si, una vez finalizada la Copa del Mundo, recibirá a los jugadores cuando regresen al país, Cerruti expresó: “La Presidencia y la Casa Rosada, todos en el Gobierno, estamos igual que todos los argentinos, con buena parte de nuestro pensamiento y corazón puesta en el domingo, siguiendo muy de cerca lo que está pasando, con un agradecimiento enorme a este equipo maravilloso".

La vocera también se mostró agradecida con la dirección técnica y con todos "los que están llevando adelante esto que es una hazaña". "El Presidente y todos estamos pendientes de lo que suceda. Se irán tomando decisiones”, dijo Cerrutti y aseguró que “fútbol y política no se mezclan”. “Lo están llevando adelante los jugadores. El Gobierno no se mete, no tiene nada que ver con eso, ni nos interesa mezclar fútbol y política. Creemos que tiene que disfrutarlo la ciudadanía, es un momento donde quedan claros los mejores valores y todos estamos disfrutándolo así, agregó.

Si bien Alberto y Macron mantienen una muy “buena relación”, destacó que el presidente de Francia y el mandatario electo de Brasil, “Lula” Da Silva, desearon un buen encuentro para el domingo y fue en ese momento cuando eludió una definición sobre si Fernández desembarcará en la sede mundialista. “No hay ninguna decisión tomada. No hay decisión tomada es no hay decisión tomada”, sentenció.