Viaje al centro de la cabeza de Milei: de dónde salió el hombre que arenga la "anti política" mientras busca una banca

El economista Javier Milei fue una de la revelaciones de la campaña 2021 después que decidió competir por el espacio que tiene como máximo referente al también economista y excandidato presidencial José Luis Espert. Mientras este decidió, por cuestiones electorales, ir a la provincia de Buenos Aires para buscar una banca como diputado, Milei fue ungido como el encargado de cosechar los votos liberales dentro de la Ciudad.

Con un esquema diferente al que imperó en los comicios de 2019, Milei fue uno de los impulsores de que el espacio se abra y busque figuras en diferentes ámbitos en pos de hacer más fuerte la oferta electoral. Así fue como se sumó la abogada defensora de los represores de la última dictadura militar pero también de las víctimas de los terroristas de Montoneros y el ERP, Victoria Villarruel.

Con las PASO cerca del horizonte, la principal preocupación que tiene el economista es asegurarse que su núcleo duro, que comprende a los jóvenes de 16 a 25 años, no migren hacia otros espacios. Es que luego de reírse, y mucho, cuando conoció hace meses la noticia de que el kirchnerismo duro estaba poniendo la mirada en ese sector de votantes que, por primera vez, le resultaba adverso, Milei empezó a darse cuenta de que en una elección pareja no tiene que dar nada por sentado.

Habitué de declaraciones fuertes y contundentes, en las últimas semanas sorprendió por el apoyo que tiene en otros sectores de la sociedad que no los tenía en su radar. Después de más de 20 años de una economía inflacionaria, su defensa de lo que fue el modelo de inflación controlada, y casi nula, del difunto presidente Carlos Saúl Menem se convirtió en una de las cartas para explicar los motivos que llevan a la Argentina a no tener crecimiento hace tiempo.

Sin embargo eso también tiene una contra cara. Muchos de sus conceptos, que busca resumir en frases de fuerte impacto, no están destinados para personas que no tienen una educación en términos financieros o de economía. Por ejemplo cuando dice quemar el Banco Central, se refiere a que se trata de una institución que a lo largo de sus años no logró cumplir con su labor central que es garantizar la estabilidad monetaria. En una economía que desde 1946 se caracteriza por sucesivos periodos de alta inflación, la entidad monetaria falló en su principal misión.

La pandemia encontró a este economista, cuya principal labor es asesorar a uno de los empresarios más importantes del país como es Eduardo Eurnekian, regresando a vivir a la casa de sus padres. Ambos personas de riesgo, Milei quiso estar con ellos el mayor tiempo posible ante la posibilidad de cualquier imprevisto. El cuidado materno trajo una consecuencia directa y favorable para su salud: bajó más de 10 kilos. “Seis agujeros del cinturón”, dice en público para remarcar su baja de peso.

El 2020 también terminó con un aditamento a su equipo. Con una candidatura confirmada, le pidió a su hermana Karina que se sume a su equipo de campaña. Ella es la persona que le gestiona notas, agenda y demás. “Es la que manda”, repite entre risas Milei.

Distanciado, por cuestiones políticas, de uno de sus principales socios, el economista Diego Giacomini, Milei tiene todas las chances de hacer una elección mucho mejor que la del propio Espert. Las encuestas cualitativas y cuantitativas que se recopilan en campaña marcan que en la Ciudad, por el mayor nivel socioeconómico, sus adeptos son más que en la provincia de Buenos Aires.

Arquero de joven, el economista arenga el discurso "anti política" sin disimulo durante la campaña. Crítico hasta de la banca que quiere ocupar, no se termina de entender qué es lo que hará si llega a la Cámara baja; pues de propuestas no habla.