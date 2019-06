Víctimas y victimarios: el perfil de los nuevos candidatos del Gobierno

En los últimos dos cierre de listas en el oficialismo hicieron una apuesta poco común y le ofrecieron espacios a personas conocidas en el ideario popular debido a que sufrieron tragedias o episodios que los hicieron famosos. Carolina Píparo, María Luján Rey y Daniel Oyarzún son algunos de los casos más relevantes.

El último de ellos fue el más reciente: será candidato a concejal por la lista de Juntos Somos el Cambio. En la nómina ocupa el séptimo lugar, por lo que podría ingresar al Consejo Deliberante. Oyarzún se volvió conocido en 2016 luego de que atropelló y mató a un ladrón que lo había asaltado en la carnicería en la que trabajaba en Zárate.

Luego de dos años de proceso judicial, un jurado lo declaró inocente y empezó otra historia. Uno de los armadores del oficialismo en esa localidad lo convocó a ser candidato.El motivo detrás de la idea fue, además de generar el impacto mediático que hubo, aprovechar la imagen de Oyarzún luego de su absolución.

“A la franja de la persona laburante le cayó de 10 nuestra decisión. Premiamos al honesto, a la víctima, al que no quiere más delincuentes”, le dijo a BigBang uno de los gestores de la decisión y que forma parte del círculo íntimo del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo.

Luján Rey es la madre de Lucas Menghini una de las víctimas de la tragedia de Once. Desde diciembre de 2015 que se encuentra dentro del equipo de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. La decisión de participar en política -es la número dos de la lista de diputados nacionales por esa provincia- terminó de cerrarse sobre el filo del cierre de listas.

Su intención será exponer en carne propia lo que produce la corrupción. Un dato no menor es que uno de los principales responsables por la tragedia, el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, será uno de los candidatos contra los que podría competir después de las PASO: De Vido es candidato por una lista peronista, no homologada por el Frente de Todos, que lleva como candidato a gobernador a Santiago Cúneo y no tiene candidato a presidente.

La tercera es la diputada provincial y miembro del Gabinete del intendente de La Plata, Julio Garro, Carolina Píparo. Víctima de una salidera bancaria en 2010, en donde recibió un disparo que terminó con la vida de su bebe Isidro, fue una de las caras contra la inseguridad en la provincia de Buenos Aires motivo por el cuál fue convocada en 2017 para ser quien encabece la lista provincial por la capital bonaerense.

Cercana al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, después de ser electa Píparo comenzó a tener un diálogo fluido con Vidal con quien, hoy en día, tiene una línea directa.