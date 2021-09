Victoria Tolosa Paz, tras el cruce en vivo en TN: "Con Santoro sí vamos a todos los medios"

Una más y van. En la recta final de la campaña por las PASO, Victoria Tolosa Paz visitó una vez más los estudios de la señal TN en su calidad de precandidata a diputada por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Como suele suceder cada vez que algún candidato del Gobierno pisa la emisora, se vivieron momentos de tensión y la candidata apeló a la misma estrategia que utilizó cuando fue entrevistada por Luis Majul: exponer en vivo la doble vara con la que algunos medios tratan a los candidatos de la oposición.

"Fue una escena que se sigue repitiendo. Nosotros vamos a los canales de televisión a contarle a la audiencia nuestras propuestas. Además, tanto Leandro Santoro como yo hemos demostrado que vamos a todos los canales de televisión", resaltó esta mañana Tolosa Paz en diálogo con C5N, tras la repercusión que tuvo su paso por el ciclo de Diego Sehinkman y Osvaldo Bazán.

Además de exponer que los candidatos de Juntos y de Juntos por el Cambio no fueron entrevistados por ningún medio crítico en toda la campaña, la precandidata del Frente de Todos reforzó: "Lo que es muy notorio, es que el periodismo en ciertos canales de televisión... lo vieron ayer reflejado con Diego. Vuelvo a mirar esa entrevista y no puedo dejar de sorprenderme. No quieren escucharte, no quieren ni siquiera que reflejes las ideas. A mi humilde entender tienen poca vocación periodística y se transforman en militantes en este caso de una fuerza opositora al proyecto político del Gobierno".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Tolosa Paz también se refirió al cuestionamiento que recibió por hablar de la administración de Mauricio Macri: "Te quieren condicionar, no quieren que hables de Macri. La pregunta es: ¿cómo salimos de esta crisis? Si no ponemos claridad y voz al proyecto político, la gente puede realmente no entender qué expresa el Frente de Todos y qué expresa Cambiemos. Cuando nosotros lo queremos explicar en esos canales de televisión, ocurren este tipo de interrupciones constantes. Yo me senté y conté menos de treinta segundos y ya me estaba interrumpiendo Diego. No quería escucharme, en todo caso quería condicionar mi respuesta. De hecho, lo expresa. '¿Me vas a dejar hablar?', le pregunté, y me dijo: 'No'".

Le pasó lo mismo a Majul. Quedan muy expuestos. Claramente tienen una cucaracha desde la que no sé qué le dicen, pero claramente es un 'interrumpila'"

"Es muy evidente. Le pasó lo mismo a Majul. Quedan muy expuestos. Claramente tienen una cucaracha desde la que no sé qué le dicen, pero claramente es un 'interrumpila'. Hacen muy mal su labor para mí", insistió la precandidata, al tiempo que apuntó contra Diego Santilli por su negativa a debatir: "Todos aceptaron el debate, incluso Manes; salvo él, argumentando que tiene una primaria".

El filoso cruce entre Victoria Tolosa Paz y Diego Sehinkman en vivo por TN

Después de entrevistar a Martín Lousteau, Sehinkman y Bazán recibieron en el piso a Tolosa Paz, quien recogió algunas de las definiciones que minutos atrás había podido volcar el senador nacional. "Martín Lousteau dijo que quería mandar al Estado al gimnasio, ¿qué quiero decirle? Que el empleo en la etapa Macri", intentó exponer la candidata, cuando se encontró con el despectivo "ahí empezó" de uno de los periodistas. Pero eso no fue todo. No conforme con la interrupción que le impidió a la candidata explicar su posición, Sehinkman la desafió: "Vamos a anotar, como en el truco, los 'Macri' que nombrás".

"¿Me dejás hablar? Dale, cuenten ustedes todas las veces que quieran", le respondió Tolosa Paz, al tiempo que precisó con datos oficiales: "¿Sabés cuánto creció el empleo público en el gobierno de Macri? 124 mil puestos de empleo público entre 2015 y 2019, un 4% más. El empleo público que maneja toda la estructura nacional y provincial bajo las gobernaciones de distintos signos políticos, creció durante la gestión de Macri".

No conforme con los datos volcados, Sehinkman retomó la entrevista: "Como hay más de 40% de pobres en la Argentina y la situación socioeconómica es muy mala, tratemos de pensar qué no se hizo bien desde el regreso de la democracia y ver qué políticas se pueden corregir sin ‘pero Macri’ o ‘pero Cristina (Kirchner)’. Sino, ponés un cassette".

"¿Vos me querés condicionar lo que yo vine a decir? Yo creo que tengo posibilidades de hablar con quienes nos están escuchando. Diego, me preguntaste una cosa, estoy tratando de contestar y no querés que mencione la palabra ‘Macri’, que es el expresidente. Ustedes mencionan: ‘Cristina, Cristina’. Yo puedo mencionar a Macri y lo que creo que se construyó bajo la gestión de cuatro años de Macri", resistió Tolosa Paz; a lo que el periodista le espetó que la pobreza se multiplicó por diez desde 1973. "'No me vas a dejar terminar? ¿No querés que pongamos de manifiesto dos proyectos de Argentina?".

Lejos de su rol, el periodista le espetó: "No hay dos proyectos de Argentina". Sin argumentación y sólo cancelación por parte de quienes la entrevistaban, Tolosa Paz insistió: "Es muy difícil si no me dejás hablar. Me invitaste para que pueda contar lo que pienso. A Martín Lousteau le diste espacio para que él pueda contar sobre qué proyecto de Argentina quiere". "Bueno, dale. Eres libre", se rindió el periodista. "Me encanta cuando el conductor vuelve a ser conductor y la invitada, invitada", cerró con ironía la candidata.