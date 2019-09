Vidal anunció una serie de medidas para los sectores más vulnerables y las pymes

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal anunció hoy un paquete de medidas sociales para sectores vulnerables de la provincia, advirtió que no se trata de anuncios "de campaña" y pidió "compromiso" a todas las fuerzas políticas para salir de la crisis al señalar que "nadie saca adelante esta situación solo".



Vidal enumeró las medidas que beneficiarán desde esta semana a jubilados, madres de niños menores de 5 años, embarazadas y las pymes, y aclaró que no formulaba los anuncios "como candidata" sino como "gobernadora" ya que es "consciente" de que la provincia es el distrito "con mayor cantidad de personas viviendo en la pobreza".



"Mi compromiso es seguir haciendo nuestra parte y mañana volver a hacer nuestra parte sin especulación, poniendo por encima de cualquier otro interés, acompañar y aliviar la situación de cada uno de los bonaerenses que lo necesiten", declaró.



En un breve discurso que formuló desde el municipio de Lanús junto al intendente Néstor Grindetti, funcionarios y dirigentes sociales, la mandataria adelantó además un beneficio económico de 400 millones de pesos para que los jefes comunales de la provincia puedan atender la demanda alimentaria.



Vidal afirmó que continuará con su política de apertura al diálogo con todas las fuerzas políticas y con la implementación de medidas tendientes a paliar la crisis económica y advirtió que se trata de normas que "no responden a ninguna coyuntura" y "no forman parte de ninguna campaña electoral".

Vamos a otorgar un bono de $1.000 a las 600 mil personas que reciben el Plan Más Vida y vamos a aumentar un 10% en septiembre y otro 10% en octubre el monto destinado a comedores escolares. Este es el tercer y cuarto aumento que hacemos en 2019 para superar la inflación. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) September 5, 2019

"Vamos a seguir siendo un despacho de puertas abiertas hasta el 10 de diciembre que tenemos este mandato y después dejar todas las condiciones tanto para continuar en nuestro cargo haciendo lo mismo en el mes de diciembre como para que si otra persona ocupa este lugar tenga todas las condiciones para hacerlo", sostuvo.



Vidal explicó que adoptará el paquete de medidas, cuyos términos habían sido adelantados ayer a los medios de prensa, "sabiendo que hay muchos bonaerenses que está atravesando una situación difícil".



Como primera medida, anunció un bono de 1.000 pesos para septiembre "para todas las madres con hijos menores de 5 años y embarazadas que son beneficiarias del programa Más Vida de la provincia" y especificó que alcanzará "a unas 600 mil personas".



La segunda medida es un aumento de los fondos destinados a los comedores de las escuelas publicas, una suba para septiembre del 10 por ciento y para octubre de un 10 por ciento adicional.



En tercer lugar, precisó, se aumentarán "los montos que se asignan a los programas destinados a los chicos en la provincia, mediante el programa de jardines maternales que incluye una beca y que tendrá un aumento de 15 por ciento".



Vidal anunció también un aumento del 45 por ciento de la jubilación mínima para los beneficiarios del Instituto de Previsión Social de la provincia, que dependen del gobierno de la provincia, y sostuvo que se trata de unos 14 mil jubilados.

Queremos acompañar a los trabajadores y a las PyMEs: reforzaremos el Programa de Promoción, Preservación y Regularización del Empleo con un beneficio de hasta $5.000 por mes por empleado por tres meses, que permitirá ayudar a sostener 22.500 puestos de trabajo en la Provincia. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) September 5, 2019

La gobernador reconoció además "el problema del trabajo en la provincia" por lo que adelantó la decisión de "destinar 370 millones de pesos a un programa de preservación del empleo que está vigente" con el objetivo de "ayudar a las pymes que están en crisis y no llegan a pagar salarios".



Con ello, se les otorgará por trabajador 5.000 pesos por mes "para que puedan sostener el salario", añadió, y declaró que se trata de "25 mil puestos de trabajo que están en riesgo".



Vidal mencionó además normas adoptadas por ARBA respecto a deudas impositivas y en ese sentido reiteró que "se suspenderán los embargos hasta fin de año sobre las cuentas bancarias" y habrá "una moratoria muy amplia para evitar que las pymes caigan en crisis mas profundas".



En cuanto a las medidas para las intendencias, precisó que se trata del fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales que reciben.



"Ese fondo exige que un 50 por ciento esté destinado a la infancia y otro 50 a otras cuestiones. Vamos a hacer que ese 50 de chicos se siga respetando y que el 50 por ciento restante los intendentes lo puedan destinar a la compra de alimentos", adelantó.



La gobernadora consideró que ese fondo de unos 900 millones de pesos "les va a dar más flexibilidad para poder responder a la demanda alimentaria si destinan la mitad para poder responder a esa demanda".



"Somos conscientes de que no han sido años fáciles pero que queremos ratificar nuestro compromiso de que en ese tránsito queremos acompañarlos y atravesarlos con ustedes con las herramientas de las que podemos disponer de manera responsable en la provincia", expresó.