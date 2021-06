Vidal confirmó que no será candidata por la Provincia: cómo sigue la interna de Juntos por el Cambio

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, le confirmó ayer a los integrantes de la mesa nacional de Juntos por el Cambio (JxC) que no será candidata a diputada nacional en el territorio bonaerense y que en los próximos días terminará de definir si efectivamente compite en los comicios de medio término.

La decisión la comunicó de forma virtual debido a que la ex mandataria provincial no participó del encuentro de ayer, en donde principalmente se acordó una baja en la tensión y en los cruces entre el ex presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Asimismo, en el PRO también avanzan en terminar de definir quiénes serán los candidatos en esos dos distritos de cara a las elecciones legislativas.

Tal y como están las cosas, en la provincia de Buenos Aires habría una PASO entre el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, y el intendente de Vicente López, Jorge Macri. “Si Santilli es el candidato, nosotros vamos a una PASO dentro del PRO”, remarcaron cerca del jefe comunal. Por el lado de la Unión Cívica Radical (UCR) todas las fichas están puestas en el médico Facundo Manes, que todavía no definió si participará o no.

En la Ciudad, el alcalde porteño empezó a dejar trascender un mensaje. En su distrito no puede haber una PASO con el radicalismo debido a que el PRO no plantea esa situación en Jujuy, Mendoza y en Corrientes, las otras provincias gobernadas por el radicalismo. “Rodríguez Larreta tiene que demostrar que es el jefe de su distrito, por más acuerdos que tenga”, expresó una fuente al tanto de las negociaciones. La UCR porteña espera a que se cumplan los acuerdos de cara al 2023.

Mientras tanto, con un ruta un poco más clara que hace tres semanas, en Juntos por el Cambio esperan que se lleve a cabo una charla entre Macri y el jefe de Gobierno porteño, quien en las últimas horas parecería que consiguió una tregua con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.