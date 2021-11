Vidal defendió a Macri y pidió que se "valore" su "pedido de disculpas", tras la agresión al cronista

Después de casi un día de silencio de radio, María Eugenia Vidal habló esta mañana sobre la agresión de Mauricio Macri al cronista Nicolás Munafó en la puerta del juzgado de Dolores. La ex gobernadora bonaerense y actual candidata a diputada de Juntos por el Cambio por la Ciudad insistió en que el ex mandatario "no tuvo la intención" de agredir al periodista y llamó a la sociedad a valorar el "pedido de disculpas" que realizó en la entrevista con el canal LN+ y en su cuenta de Twitter.

"Cuando las cosas están mal, están mal", reconoció Vidal en diálogo con Radio La Red, al tiempo que matizó: "Está bien que haya pedido disculpas, porque es lo que correspondía. Cuando uno se equivoca, lo primero que tiene que hacer es disculparse. Debería ser algo común y no es habitual en la política".

Cabe resaltar que Macri en ningún momento se hizo cargo de la agresión e insiste en que fue un "acto reflejo", pese a que en las imágenes se puede ver con claridad cómo agarró el micrófono de C5N y lo tiró al piso antes de entrar al juzgado.

"No creo que él lo haya hecho con ninguna intención, pero efectivamente se generó una situación violenta y me parece muy bien que pida perdón", insistió Vidal, al tiempo que analizó el protagonismo que el ex mandatario adquirió en las últimas semanas: "El Gobierno lo quiere poner en ese lugar. La denuncia en su contra es electoral, persecutoria y sin pruebas; con un juez que no ha sido parcial, ni competente. Creo que el oficialismo ha buscado ponerlo en el centro de la escena. Como no pueden justificar sus causas de corrupción, quieren generalizar esa corrupción a todo el sistema político".

Por último, Vidal se alineó detrás de Macri y evitó polemizar en torno a la resistencia interna que el ex presidente lleva adelante en contra de la acumulación de poder de su ahora rival, Horacio Rodríguez Larreta: "Mauricio tiene un rol político dentro del espacio, más allá de si es candidato o no. Es un ex presidente, ha recorrido el país, acompaña a todos los candidatos y a mí también me ha acompañado en actos en la Ciudad de Buenos Aires y bienvenido sea".