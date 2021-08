Vidal dijo que tiene "los mismos valores" que Iglesias: la tibia interna post ataque a Flor Peña

"Estoy orgullosa de toda la lista que me acompaña, de todos. Compartimos los mismos valores". Una vez más, María Eugenia Vidal salió a defender a los integrantes de la boleta con la que competirá en la interna de la Ciudad contra la de Ricardo López Murphy. No es la primera vez que la ex gobernadora bonaerense tiene que "bancar" -no sin cierta dificultad argumentativa- a los elegidos que desembarcarán con ella en el Congreso, en caso de imponerse en territorio porteño. Del apoyo al misógino ataque que Fernando Iglesias y Waldo Wolff llevaron adelante contra Florencia Peña a la candidata que justificó La noche de los lápices y negó la soberanía argentina sobre las islas Malvinas.

El disparador de la última polémica en torno a la lista de Vidal fue el filtrado de la nómina de las visitas oficiales a la residencia de Olivos en el período abril-mayo del 2020. "Claramente lo tenían desde hace tiempo y lo están usando ahora en campaña. No nos llama la atención", advirtieron a este medio desde Casa Rosada. Sin embargo, la indignación del principal partido de la oposición por los ingresos a la quinta en el momento más estricto del aislamiento fueron superadas por la misógina lectura que realizaron distintos referentes y periodistas opositores en torno primero a las presuntas "amantes" del presidente y luego respecto a Florencia Peña, contra quien volcaron un arsenal de ataques machistas y sexistas.

"Para mí, la señorita iba a ayudarlo a abrir la perilla que enciende la economía para poner a la Argentina de pie", disparó Iglesias desde su cuenta de Twitter. Y, como era de esperarse, Wolff tardó pocos minutos en subirse al carro y redoblar la apuesta: "Pero ella de rodillas, ¿no? Me refería a la economía". Emojis mediante, los diputados nacionales llevaron adelante un brutal ataque machista que fue repudiado por todo el arco político, ONG y diversos colectivos, como Actrices Argentinas y Periodistas Argentinas, quienes emitieron un comunicado conjunto en repudio a lo sucedido.

Pero la indignación no alcanzó a Vidal, quien encabeza la lista con la que Iglesias busca renovar su banca este año -pese a que ya hay sobre él un pedido de exclusión de la Cámara formalizado por Gabriela Cerrutti-. "Fernando Iglesias es parte de la lista y se siente identificado también con lo que piensa Patricia (por Bullrich)", arrancó la ex gobernadora en su paso por el ciclo de Romina Manguel. "Igual, no te conviene mucho mencionarlo hoy. Mañana, por ahí", le espetó la periodista. "No", respondió de forma tajante Vidal. "Yo -enfatizó- estoy orgullosa de toda la gente que me acompaña en la lista. De todos. Con errores, con aciertos; compartimos los mismos valores", reforzó.

En ese momento, Manguel intervino: "Si querés cuestionar a Florencia Peña tenés otra manera". "También digo, el machismo está en todas partes. Vos y yo como mujeres", intentó aclarar la ex gobernadora, al tiempo que la periodista la cortó: "Pero los tenés al lado, ¿no es incómodo?". "Creo que hay un proceso en el que todos los varones tienen que aprender", justificó. Consultada sobre si le iba "a decir" algo a Iglesias, Vidal sentenció con un esquivo: "Seguramente lo vamos a hablar. Estamos juntos todos los días y somos parte de una misma lista".

BigBang no tuvo suerte a la hora de poder dialogar con los protagonistas del ataque: Wolff agradeció el contacto, pero aclaró que no está "dando entrevistas"; mientras que Iglesias directamente optó por no atender el teléfono, ni responder los mensajes. El hermetismo de los protagonistas tiene un motivo: el ataque generó mucho ruido interno dentro del bloque y también impactó en la campaña de Vidal, quien, según pudo reconstruir este medio, ni siquiera esperaba que le preguntaran sobre este tema.

"Estaban todos furiosos con lo que dijo (Iglesias), se generó ruido interno", reconocieron desde la mesa chica; aunque, hasta el momento, no consideran negativo el impacto que podría tener en términos electorales la defensa que Vidal realizó en vivo en favor del actual diputado.

El foco del principal partido de la oposición seguirá siendo el señalamiento a las visitas a Olivos y las diferencias con Iglesias "se resolverán puertas adentro". "No hay que correr el foco de lo que importa y acá se violó la ley", refuerzan, en línea con la posición que Vidal tomó en la misma entrevista en la que justificó el machismo de su compañero de lista: "Lo que pasó es serio, nos merecemos una explicación. Pero, sobre todo, las familias de las personas que murieron en soledad; a las que no pudieron acompañar en el hospital, ni despedir sus seres queridos. Mientras eso pasaba (en Olivos), había argentinos que perdían a sus hermanos, esposas y no podían acompañarlos".

"El problema no es si fueron mujeres o varones. Se violó la ley que el mismo presidente impuso y eso es lo grave. No le voy a sacar el foco a eso y creo que los argentinos no se lo tenemos que sacar tampoco", redobló la ex gobernadora, marcando así un límite al "caso Iglesias". ¿Cómo seguirá puertas adentro? "María Eugenia le va a dar su posición, por supuesto", señalan desde el entorno de la precandidata, al tiempo que no descartan que en el día de la fecha amplíe la "respuesta general que dio anoche" y "plantee su posición" de forma pública. Habrá que ver.