Vidal se lanzó en la Ciudad: el mensaje a los propios y la campaña "traidora" del macrismo duro

"Acá estamos, juntos y unidos". Esa fue la frase con la que María Eugenia Vidal no sólo anunció su precandidatura a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, sino que procuró mostrar una imagen de unidad en medio de las incendiarias internas de Juntos por el Cambio. La ausencia de Mauricio Macri, el mensaje a los propios y la campaña "traidora" que desde el macrismo duro se activó ni bien se realizó el anuncio del que participaron Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lousteau y la propia Patricia Bullrich, quien se bajó de su candidatura tras la "soltada de mano" del ex presidente que sigue en Europa.

"Lo pensé mucho tiempo. Y no porque especulé. Quería estar segura de que después del 2019 había escuchado lo suficiente, que había aprendido. Sentí pena cuando se dijo que detrás de mi candidatura había miedo", disparó la ex gobernadora bonaerense, quien sufrió duras críticas -propias y ajenas- por haber abandonado la Provincia de Buenos Aires, luego de la dura derrota electoral en la que perdió en las urnas ante Axel Kicillof.

Vidal aprovechó el lanzamiento para realizar duras críticas al Gobierno nacional, en línea con sus expresas aspiraciones de cara al 2023. "Hay pesimismo y tristeza por el futuro. Desde hace un año y medio que vivimos en la incertidumbre y sólo son idas y vueltas; son falta de un plan, son excesos del poder, son políticos con privilegios, son agresiones y soberbia. Son, en definitiva, más relatos que respuestas", disparó la funcionaria que dejó de ser "orgullosamente bonaerense" y cruzó la General Paz de cara a las legislativas.

"La misma pasión y compromiso que le voy a poner a este lugar si me eligen y a los que me toque ocupar. Porque no sé hacerlo de otra manera. Estos años aprendí que para cambiar el país necesitamos ser más. Si somos los mismos en los mismos lugares, no dejamos crecer a otros", disparó, en un claro repudio a la posición del armado que intentó realizar Macri sin éxito.

Pese a las críticas solapadas, Vidal le agradeció al ex presidente por la confianza, tuvo elogios para Patricia Bullrich y Elisa Carrió; y se la jugó en la interna radical, mostrándose y ponderando el "armado nacional" que lleva adelante Martín Lousteau. Luego, publicó un hilo en la red social Twitter en el que tuvo palabras para todos y cada uno de los protagonistas de la novela por las candidaturas dentro de Juntos por el Cambio lo que generó que desde el macrismo duro se iniciara una campaña de trolls en su contra, convirtiendo en TT el concepto "traidora" asociado, claro está, a la ex gobernadora.

Uno por uno, los mensajes políticos de María Eugenia Vidal a cada miembro de Juntos por el Cambio

Horacio Rodríguez Larreta: "Gracias. Estos meses nos demostraste una vez más que podemos confiar en el equipo de la Ciudad. Un equipo que arrancó Mauricio Macri hace muchos años y con el que demostramos desde el primer día en qué tipo de Estado creemos y queremos hacer".

Patricia Bullrich, Elisa Carrió y Maxi Ferraro: "Gracias, Patricia Bullrich, por tu decisión y por elegir la unidad. No es algo común en política y yo valoro y siempre voy a valorarlo mucho. Gracias Maxi Ferraro, a todo el equipo de la Coalición Cívica y, en particular, gracias a Elisa Carrió que me acompañó y me cuidó todos estos años".

Martín Lousteau y Graciela Ocaña: "Gracias, porque como decís siempre, un mejor radicalismo hace a un mejor Juntos por el Cambio y vos hiciste un mejor radicalismo en la Ciudad y lo estás haciendo en muchos lugares del país. Gracias Graciela Ocaña por ser un ejemplo persistente de que no somos todos iguales".

Roy Cortina: "Gracias por mostrar que podemos construir un Juntos por el Cambio más amplio. Y, por sobre todo, un gracias inmenso a todos los porteños que me recibieron cuando hace un tiempo decidí volver a vivir con mi familia a la ciudad".

"Juntos por el cambio es una coalición unida, fuerte y con toda la convicción para seguir defendiéndolos. Eso que tanto nos dicen 'estén unidos', 'estén juntos': acá estamos, juntos y unidos. Con energía, con ganas, con esas mismas convicciones y valores que nos trajeron hasta acá, también con aprendizajes y sin perder esperanza. Esta forma de trabajo que arrancó en la Ciudad es la que queremos para el país. Un equipo unido, diverso y amplio que transforme la Argentina"; sumó.

Vidal también se refirió a las críticas que recibió por haber roto el expreso compromiso que asumió con los bonaerenses durante la campaña electoral y le habló a los porteños. "En la Ciudad donde nací, viví mi infancia y mi juventud y que me dio el honor de ser diputada, ministra y vicejefa de Gobierno. Acepto esta candidatura, frente a la propuesta de todo espacio y con el apoyo de toda esta coalición, porque siento que, más que nunca, tengo que estar presente. Tengo y quiero estar presente para defender a los argentinos de los abusos del poder y de los atropellos".

En código electoral (pero enfocado más en un 2023 que en las legislativas de este año), Vidal sumó: "Quiero defenderlos de tener que escuchar todo el tiempo que alguien te diga lo que tenés que hacer, que la culpa de lo que pasa siempre es de otros. Quiero defenderlos de la improvisación y de la insensibilidad como forma de gobierno".

"Lo hago también porque, como le decía a los jóvenes con quienes nos reunimos recién, es un tiempo para volver a empezar, para volver a creer, para recuperar la palabra futuro. Tenemos que recuperar juntos nuestro futuro. Hay pesimismo y tristeza. Algunas veces escucho 'esto es lo que hay'. Pero, no. Hoy les digo que esto no es lo que hay, que tiene que haber algo mejor. Que podemos y tenemos que construir algo mejor".