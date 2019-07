La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, sorprendió al calificar como un “gobierno honesto” a la gestión del fallecido ex presidente Fernando De la Rúa, durante un juego en pleno programa de televisión en el que debía calificar las distintas administraciones desde el retorno de la democracia. Además volvió a criticar a Kicillof: “Si gana, La Cámpora va a gobernar la provincia”.

Vidal defendió su gestión, aunque reconoció que fueron “años difíciles” en lo que refiere a la economía. Sin embargo, lo más llamativo ocurrió cuando en una entrevista con el canal NET TV le propusieron que ordenara en un podio a los mejores gobiernos desde el retorno de la democracia. En primer lugar ubicó a Raúl Alfonsín y luego a la gestión de Mauricio Macri; y dejó a Fernando De la Rúa por encima de los tres gobiernos kirchneristas.

Pero lo más insólito fue la explicación: “Yo creo que el de De la Rúa fue un gobierno honesto, que sin duda dejó a la Argentina en una crisis profunda pero que no fue solo responsabilidad de él, sino que también hubo algo en el gobierno de Menem y Eduardo Duhalde. Pensar que toda la crisis de 2001 es culpa del gobierno que empezó en 1999 es no reconocer lo que se gestó en esta Argentina que también fue parte”.

#CoreaDelCentro // Desde su perspectiva, @mariuvidal posicionó de mejor a peor a los presidentes que ocuparon el cargo desde la vuelta de la democracia hasta ahora 👇https://t.co/AK9un3J5Pb pic.twitter.com/fjaG4Yiux8 — Corea del Centro (@coreacentronet) 17 de julio de 2019

En el “juego de los presidentes”, Vidal dejó afuera del podio al matrimonio Kirchner, tanto a Néstor como a Cristina Fernández de Kirchner. “Me parece que hay un problema de valores muy complicado que, para mí, excede los problemas de bolsillo, que a la larga se resuelven”, en referencia al período 2003-2015.

La gobernadora además apuntó durísimas críticas a su rival en la provincia de Buenos Aires, el ex ministro de Economía Axel Kicillof. “Los 28 años de gobiernos peronistas fueron de abandono en la provincia. Si gana Kicillof, La Cámpora va a gobernar la Provincia”, disparó Vidal. “En la Provincia tenemos la mortalidad infantil más alta de la historia”, detalló la gobernadora, que aseguró: “En la Provincia planteamos una lucha muy clara contra el narcotráfico y contra la corrupción en la policía”.

"Han sido años difíciles, claramente no para los más pobres porque ellos fueron los más protegidos", sostuvo Vidal, que luego señaló que si gana la fórmula Fernández-Fernández "no sabemos si es un gobierno que va a sostener la república y la democracia". Luego, indicó: "Lo que teníamos era una economía enferma pero sin síntomas", y añadió: "Cuando no te votan es porque hiciste algo mal".