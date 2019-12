Vidal blanqueó su romance con Quique Sacco: mensajes secretos y el inesperado celestino

"Nos estamos conociendo. Estoy muy, muy feliz". Esa fue la respuesta inmediata que María Eugenia Vidal le dio a sus asesores de confianza cuando, sorprendidos por la tapa de la revista Caras en la que se la puede ver junto a Quique Sacco, se comunicaron de inmediato con ella. Del rumor a la confirmación en cuestión de semanas. Cómo se conocieron, cuál fue la primera cita y la historia secreta detrás del romance que sorprendió a propios y extraños en exclusiva.

Es cierto: la primera vez que se vieron fue en el programa de Mirtha Legrand. Fue el cuatro de agosto, una después de las PASO. Según pudo saber BigBang, "pegaron buena onda", pero la cosa quedó ahí por parte de la por entonces gobernadora. Fue Sacco quien decidió poner primera, pero se encontró con un obstáculo. ¿Cómo podía conseguir el teléfono de una de las funcionarias más importantes del país en un momento tan delicado en términos electorales?

Para sorpresa de muchos, fue Martín Lousteau quien salió a su rescate. "Le pasó el celular y Quique le mandó un WhatsApp", reconocen desde el entorno de la pareja. El mensaje llegó dos semanas después del encuentro en la mesa de Mirtha y llamó la atención de Vidal, quien por ese entonces encaraba la recta final de la campaña bonaerense.

Me sorprendió lo respetuoso que es"

En medio del frenético clima que se vivía hacia el corazón de Juntos por el Cambio, los mensajes del periodista deportivo llegaban como una suerte de aire fresco a su colapsado teléfono. Así, el primer fin de semana de noviembre Quique volvió a tomar la delantera y le propuso salir a cenar. La por entonces gobernadora tuvo que montar un operativo especial de seguridad. Cenaron juntos en el restó del Palacio Duhau, que se ubica sobre la Avenida Alvear.

"Comieron pescado", precisan desde el entorno, al tiempo que reconocen que el flechazo se dio casi de modo inmediato. "Me sorprendió lo respetuoso que es", confió Vidal a su entorno. Después de un hermético mes, fue la ahora ex gobernadora quien decidió dar un paso más. Una vez concluida la transición con Axel Kicillof, convocó a dos personas de su círculo más cercano: fue la presentación oficial de la pareja. El blanqueo fue ante Federico Salvai, su ex jefe de Gabinete; y su mujer, la ex ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

El lugar elegido por Vidal fue la parrilla La Brigada de San Telmo. El encuentro fue el domingo por la noche y la idea era que, todavía, no saliera en ningún lado. Pero hubo un problema. Ese día, Luciano Pereyra decidió comer en el mismo lugar y atrás suyo llegaron las cámaras de la revista Caras. La guardia al cantante dio un fruto mayor: la primera foto de la ex gobernadora con el viudo de Débora Pérez Volpin.

Ya sin motivos para esconderse, la flamante pareja enfrenta en los próximos días un nuevo desafío: el encuentro entre los hijos que la gobernadora tuvo con Ramiro Tagliaferro (Camila, María José y Pedro) y los de Débora, a quienes Quique considera como propios.