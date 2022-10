Vidal quiso criticar al Gobierno y elogió la primera presidencia de Cristina: “En 2010 podías comprarte una casa”

El manejo de las redes sociales, la ironía y la crítica mordaz no es para cualquiera. Y María Eugenia Vidal vivió algo de eso en la tarde del miércoles. La diputada de Juntos por el Cambio quiso demostrar su malestar por el nuevo tipo de cambio del dólar e intentó criticar al Gobierno de Alberto Fernández. La herramienta utilizada fue extraña, un video del programa de Susana Giménez.

En su tuit, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que perdió por casi 20 puntos frente a Axel Kicillof, escribió: "Con el millón de Susana en 2010 podías comprarte una casa de USD 250.000". A eso le sumó un video en el momento en el que un televidente se llevaba el premio mayor de la diva amiga de Mauricio Macri.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En el mismo posteo, Vidal detalló sobre los diversos valores del dólar: Con el millón que se sortea en la TV hoy... USD 3.184 Qatar; USD 3367 MEP; USD 3.571 blue; USD 3.636 tarjeta; USD 3.860 solidario; USD 4.115 Netflix; USD 5.128 Coldplay; y USD 9.900 soja”. En un segundo tuit, la integrante del PRO afirmó: “14 cepos son 14 frenos a la economía de los argentinos, al progreso y al desarrollo de nuestra industria. En 2023 vamos a asumir un plan para enfrentar las consecuencias de este desastre”.

Lo llamativo es que la ex gobernadora olvidó quién gobernaba en 2010: Cristina Fernández de Kirchner, la actual vicepresidente de la Nación y presidente en dos períodos, entre 2007 y 2011, y de 2011 a 2015. En 2010, durante el tercer año de la primera gestión de la ex presidenta, la cotización del dólar se mantuvo entre los $3,80 y los $4. Por entonces, cualquier argentino podía comprar en el mercado minorista hasta U$S millones por mes.

Entre 2011 y 2012, la cotización del dólar varió entre los $4,27 y los $4,82. En tanto, en 2012, el Gobierno de Cristina dio a conocer una medida que cambiaría la vida de cientos de miles de argentinos: el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (ProCreAr) fue anunciado el 12 de junio de 2012 por Cristina. El objetivo era facilitar el acceso a la vivienda propia de la población y la generación de empleo, además de impulsar la actividad económica e incentivar a la industria de la construcción. Lo principal era que la cuota era fija y en pesos. Nada que ver a la estafa que sufrieron los argentinos y las argentinas con los créditos UVA, promocionados por el gobierno de Macri. Tal vez Vidal se olvidó de eso.

La denuncia

Pero más allá de usar Twitter, la ex gobernadora tiene un nuevo problema en la Justicia. Vidal fue denunciada por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado por inconsistencias en su declaración jurada de bienes, por el abogado Yamil Castro Bianchi y recayó en el juzgado federal 12, del juez Ariel Lijo.

Según el documento, Vidal realizó la escritura de un departamento a mediados de 2019, cuando todavía era gobernadora. La compra se realizó unos días después de la presentación de la declaración jurada correspondiente a ese año, en la cual informó un patrimonio de 95.000 dólares.

Por eso, en la denuncia, Castro Bianchi afirmó: “El patrimonio hasta ese momento declarado no alcanzaba para realizar esta compra, pero aun así lo compró, sin haber justificado hasta el momento la procedencia de la diferencia de efectivo que debió conseguir para su adquisición”.

E informó que cuando dejó de ser gobernadora, en su declaración del 9 de diciembre de 2019, di a conocer que era dueña de un departamento de un valor de $1.178.666 (pesos un millón ciento setenta y ocho mil seiscientos sesenta y seis). En tanto, en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, al asumir como Diputada Nacional, denunció el mismo inmueble de Av. Pueyrredón, pero ahora directamente en su valor en $19.730.880. Una diferencia abismal.

En la denuncia también se lee: “La actual Diputada Nacional adquirió durante su gestión como Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, un departamento en el Barrio de Recoleta, cuya compra, públicamente pretendió justificar en parte con ingresos patrimoniales que no estaban denunciados en su declaración jurada, y en parte con una supuesta hipoteca a diez años, cuya existencia es lisa y llanamente inverosímil”.

Y sigue: “El departamento de mención, fue adquirido a un valor de 340.000 , mediante un préstamo por USD 200.000 (doscientos mil dólares) otorgado por la Sra. Brenda Biondi, y el resto, es decir USD 140.000 (ciento cuarenta mil dólares), en efectivo. Resulta imposible que Vidal abonara u$s 140.000 en efectivo, cuando había declarado como patrimonio neto USD 95.000”. Además explica que Brenda Celina Biondi, quien le otorgó el préstamo para la compra, era la vendedora del inmueble.

En ese punto, la denuncia relata: “Durante la función pública se ha enriquecido patrimonialmente de manera apreciable e injustificada -en relación con sus ingresos legítimos demostrados- durante el período en que ejerció el cargo público de Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, comprendido entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019, mediante la adquisición onerosa de un bien inmueble en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la colaboración e intervención de varias personas cercanas que también deberán ser investigadas”.