Vidal se reperfila: no piensa en candidaturas, pero concentra poder y condiciona a Kicillof

Alejada de la primera plana de la política, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, recorre por estas horas la ciudad de París con su nueva pareja, el periodista deportivo Enrique “Quique” Sacco, aunque los más del 10.000 kilómetros de distancia con el territorio bonaerense no evitan que siga el día a día de las negociaciones con el actual mandatario provincial, Axel Kicillof.

Con intenciones de mantenerse al margen de los primeros planos durante al menos seis meses, antes de dejar el cargo Vidal comenzó el armado de lo que sería el post 10 de diciembre de 2019, y empezó a diagramar cómo jugarían cada uno de sus ex ministros. Es por eso que les pidió desde principio de septiembre que elaboren un detallado informe de cada una de sus áreas para que luego tenga no sólo ella a disposición, sino también sus los voceros designados.

Una pincelada de esto se vio durante el discurso de asunción de Kicillof cuando el gobernador manifestó que recibía "tierra arrasada" en cuanto a las finanzas provinciales. Inmediatamente el vicepresidente del bloque de Cambiemos en Diputados, Alex Campbell, salió a mostrar el estado de las cuentas provinciales al 10 de diciembre firmadas por el escribano de la Provincia. “En diciembre 2015, la Provincia disponía de apenas $179 millones (equivalentes a $700 millones a pesos de hoy). Estos fondos no eran ni remotamente suficientes para pagar en tiempo y forma los sueldos y aguinaldos de dicho mes. Las necesidades de liquidez alcanzaban los $5.900 millones, equivalentes a $21.282 millones en valores de 2019”, dijo Campbell.

“Al 10 de diciembre de 2019, cuando dejamos el gobierno, tal como está certificado por escribano, hay en la caja $25.213 millones y US$ 129 millones (algo más de $7.500 millones), casi $33.000, en total. Esto sumado a lo que se proyecta recaudar en los próximos días, tal como lo dijimos en la Rendición de Cuentas, alcanza sin problemas para pagar aguinaldos y sueldos además de medicamentos en hospitales, transferencias a municipios, comida en cárceles y todo lo que hace al funcionamiento del Estado”, agregó.

En el entorno de Vidal ya dan por descontado que Kicillof hará todo lo posible para buscar culpar a su gestión de todos los males de la diaria que tenga que llegar a enfrentar. Sin ir más lejos, en el entorno del gobernador cuentan a BigBang que ya preparan un documento sobre la gestión de Vidal, del que habría más detalles en las próximas semanas. El economista haría una exposición en esa línea en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense en marzo. Ese material será publicado y podrá consultarse de forma permanente, según adelantaron.

Algo así vieron durante los intentos del mandatario provincial por lograr debatir el aumento impositivo. “En la Provincia quedamos con números muchos mejores de diputados y senadores que en Nación. Sin el aval de Vidal, Kicillof no puede hacer nada”, remarcan desde el entorno de la ex gobernadora.

Sin embargo no todo es color de rosa para la ex mandataria. Por pedido del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se mantuvo al margen del desembarco en la Provincia del ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, donde buscará comenzar a mostrarse como un armador. Lo mismo sucede con el intendente de Vicente López, Jorge Macri. El propio jefe comunal remarcó públicamente que el liderazgo Vidal, de buscarlo, lo tendrá que ejercer dentro del partido y no la verticalidad que tenía antes por ser la Gobernadora.

“Larreta y Vidal se conocen hace más de 20 años, juegan de memoria. No hay nada que uno haga que el otro no lo sepa. Por algo pasa lo que pasa”, remarcan cerca de la ex gobernadora, dando a entender que la decisión del alcalde porteño de empezar a construir en Buenos Aires con Monzó y Macri es algo que cuenta su aprobación.

En cuanto a candidatura, al menos en un horizonte cercano no aparece ninguna. Si bien a principios de agosto después de la derrota en las PASO se especuló con que Vidal podría llegar a ser la cabeza de lista a diputada nacional por la provincia de lo que en breve volverá a llamarse Cambiemos, los primeros movimientos en territorio bonaerense indicarían que dista de buscar volver a la arena. Un dato que agrega eso es que el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, ya cuenta con domicilio en la Provincia para empezar a recorrerla. Tal y cual hizo Vidal desde 2013.

Hay quienes ya la ven como posible candidata a jefa de Gobierno en 2023. Es que cerca del alcalde porteño barajan varias opciones ante la incertidumbre nacional de cara a los cuatro años de gobierno del presidente Alberto Fernández. Tal y como contó BigBang hay tres escenarios posibles, por eso Rodríguez Larreta piensa diferentes opciones.

Mientras en la Ciudad ya hay quienes plantean la necesidad de cambiar la Constitución porteña para habilitar un nuevo mandato del jefe de Gobierno, Rodríguez Larreta piensa en Vidal para no dejarle tan fácil el camino al senador nacional Martín Lousteau en 2023.