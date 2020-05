Vidal y su agenda paralela: sociedad con Larreta, respaldo a Macri y el uso de la "tropa propia" para evitar el barro

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, de a poco va retomando la intensidad de su agenda. Casi siempre desde su casa, con algunas visitas a los municipios que se lo solicitan, y con su colaboración permanente con Horacio Rodríguez Larreta en cuestiones de desarrollo social, Vidal empezó a dejar algunas definiciones sobre sus postura con respecto a la pandemia del coronavirus (Covid-19).

En las múltiples charlas que tuvo con diferentes referentes de Cambiemos dejó dos conceptos clave. El primero es que "hay que dejar detrás los cuestionamientos a los dirigentes que tienen responsabilidad de gestión", sobre todo por los comentarios y declaraciones de algunos dirigentes. Y el segundo más sobre la nueva etapa de la oposición y el rol de ex presidente Mauricio Macri. “Hoy Mauricio ejerce uno de los liderazgos. Es una parte más de este espacio”, sostuvo en un Zoom a diferentes referentes del PRO de Santa Fe.

Las palabras de la ex gobernadora apuntan a una concepción de la nueva fase de Cambiemos que comparte con el jefe de Gobierno de buscar más liderazgos, una concepción más horizontal. Para sostener esa postura, Vidal decidió ir a donde la llamen en relación a las charlas y visitas que le puedan llegar a proponer. Esa premisa se vio en las diferentes recorridas que hizo en Lanús, junto al intendente Néstor Grindetti, en la semana.

La agenda mediática hizo que esa aparición coincida con las críticas que esbozaron desde la Casa Rosada, en especial por parte del presidente Alberto Fernández, hacía su gestión. “El Presidente la quiere subir a un ring en donde ella no va subirse. Va a dejar gestionar y no responder”, remarcan desde su entorno. Su “tropa”, como también otros dirigentes de Cambiemos, se convirtieron en sus voceros.

Al dejar la gestión, Vidal le pidió a cada uno de sus ministros que elaboren un racconto de lo que fue su paso por la Provincia. El motivo era tener información para poder salir a responderle al actual mandatario, Axel Kicillof. Durante los primeros discursos del gobernador se vio cómo algunos de los cercanos a la ex gobernadora salieron al cruce. Ahora sucedió lo mismo y se le sumaron dirigentes de diferentes espacios dentro de Cambiemos.

No obstante ello, antes de empezar nuevamente a ponerse a disposición, Vidal manifestó que no había que realizar críticas. “Ese es el motivo detrás de su silencio. Hoy el ring del Gobierno es contra el coronavirus, no contra ella. Por eso no va a entrar”, agregan.