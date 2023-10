"Videla volvé": el repudiable ataque negacionista al Bachillerato Marielle Franco

La necesidad de una legislación que penalice la negación, justificación y banalización de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, comienza a ampararse en algunos hechos que van más allá de las declaraciones negacionistas de los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei y Victoria Villarruel.

El domingo pasado, el Bachillerato Popular Marielle Franco del barrio porteño de Lugano, amaneció vandalizado en sus murales y con pintadas que decían "Videla volvé", en relación al dictador que gobernó de facto el país durante la gestión que dejó 30 mil desaparecidos y aproximadamente 500 bebés apropiados. El hecho fue repudiado por el conjunto de la comunidad educativa y hasta intervenido, en parte, por docentes del colegio.

"Videla no volvés nunca más", escribieron reutilizando y resignificando el ataque fascista recibido. Es el primer atentado que recibe la escuela que en su nombre lleva a la activista negra, feminista y socialista asesinada en Río de Janeiro en los primeros días del gobierno de Jair Bolsonaro. El hecho preocupa a sus docentes y estudiantes, pero al mismo tiempo la respuesta de ellos parece ser la de redoblar los esfuerzos para darle la posibilidad de que se reciban a cientos de vecinos y vecinas que pueden cambiar su vida gracias al "bachi".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Es por eso que el próximo sábado a las 12 se juntarán junto a agrupaciones políticas barriales, el alumnado y la docencia, para restaurar los dos murales que vandalizaron en este ataque fascista. Uno es el de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y el otro de Evita, dos referencias para muchos de los sectores populares del país. Aunque la idea es dejar un mensaje más claro: el de no dar un paso atrás.

Al mismo tiempo, el Bachillerato tiene un objetivo institucional: el de lograr el reconocimiento para que quienes estudian ahí tengan el título oficial sin depender de otros colegios con los que articulan para lograrlo, y esperan que, en este marco, el Estado les dé respuesta a su demanda y los reconozca integralmente.

BigBang habló con Mercedes Rabanal, profesora de Lengua y Literatura y una de las docentes que apuntala el proyecto colectivo y basado en la educación popular, que llevan adelante de forma militante en el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Ella estuvo en la primera restauración y también estará el sábado, como lo hace desde el 2018, cuando empezaron a soñar este proyecto junto a otros y otras colegas.

¿Cómo fue la vandalización y el ataque que sufrieron?

- Sucedió durante la madrugada del domingo, o el sábado a la noche. Nosotros habíamos estado en el espacio, el sábado hasta el mediodía. Después quedó cerrado hasta el lunes, que había clases. Pero nos mandaron fotos las vecinas que pasaron por ahí y nos avisaron. Cuando las vimos, que estaba todo pintado con aerosol, los baldazos de pintura en las imágenes del mural, nos fuimos varios hasta el lugar. Llamamos a la Policía, que vino, y nos recomendaron que fuéramos directamente a hacer la denuncia en la Comisaría. Incluso encontramos ahí en el lugar tirado una lata de pintura y el pote de aerosol, así que todo esto lo guardamos por las dudas por si en algún momento nos lo piden.

Estamos tratando de dar con cámaras también, porque la verdad es que nos parece que esto no tiene que quedar así naturalizado e impune; que alguien pueda venir y, porque no le gustan las ideas políticas que planteás en un mural, se sienta con derecho de tapar eso y de agredir con violencia verbal. Porque habían incluso escrito la palabra "puta" y "chorra" al lado de la imagen de Cristina. Y estaba toda tapada la imagen de Evita. Había otras más, pero esas dos son con las que más se encarnizaron. También escribieron toda la vereda, y está bueno destacarlo, porque tiene un alto contenido que reivindica la dictadura militar.

El ataque se da en el marco del discurso negacionista de Milei y Villarruel durante toda la campaña. ¿Les parece casualidad?

- Creo que no es casual que lo hicieron justo unas horas antes del debate, que cuando empezó nosotros estábamos con todo este baile. Son cosas que te resuenan por los dos lados. Por lo que dice un candidato, y por lo que pasa en la calle, y por lo que nos puede llegar a pasar a los que somos militantes o simplemente colaboramos, porque algunos nos reconocemos militantes políticos en este espacio, pero otras son personas que simplemente colaboran con un lugar que entienden que es necesario para el barrio, que se siente muy agredida y que le da miedo, quizás, participar cuando ve que ocurren estas cosas. Esto es lo que más nos preocupa, el hecho de poder dar una respuesta y no dejarnos intimidar.

¿Habían recibido amenazas previas?

- Sí, alguna vez habían dibujado alguna cosita, pero con marcadores, fáciles de borrar. Esto ya es como una agresión más grande, porque nos implica hacer todo el mural de vuelta, todo el trabajo de vuelta. Además de que es como visualmente muy grande y muy invasivo. Nada antes había tenido esta magnitud. Salvo una vez nos entraron a robar al espacio, pero en un hecho que tuvo que ver con lo delictivo y no tuvo una connotación política.

¿Creen que esto fue organizado por alguna agrupación de derecha?

- Sí, creemos que sí, porque hubo un dinero que se gastó. Porque tampoco es tan barato comprar un pote de pintura sintética y un aerosol. No puede ser un negacionista suelto. Sería raro porque también uno tiende a creer que en una acción así, que vas a estar tan expuesto, vas con un vehículo o vas acompañado. La verdad es que no tenemos todavía idea de quién pudo haber sido, pero ahora estamos esperando unos vecinos que nos dijeron que nos iban a pasar las imágenes, por lo que tenemos expectativas de encontrar a quienes hicieron el ataque.

¿Cómo fue la actividad de restauración del lunes?

- Fue todo un debate, porque algunos compañeros planteaban que está bueno que permanezca para que se vea lo que nos hicieron. Pero la verdad es que también es muy chocante llegar al lugar donde estudiás y donde das clases de forma solidaria, y encontrarte con estas agresiones. Así que nos pareció que había que empezar a borrar. Ahora vamos el sábado a hacer una jornada de restauración de los murales, donde vamos a invitar a todos los que quieran acompañarnos a que se hagan presentes, también como un hecho político de rechazar lo que ocurrió. Entonces nos limitamos a abordar las frases más ofensivas y resignificamos una de ellas, donde estaba escrito "Videla volvé" en el piso, y lo transformamos en un "Videla no volvés más". Y el sábado la idea sería volver a hacer los murales.

Cuando comenzaron este no parecía que hubiera chances en la Argentina de que exista una Marielle Franco, pero ahora este revival negacionista lo pone en duda. ¿Qué te genera eso?

- El intento de asesinato de Cristina también tiene vínculos con el poder político, que la Justicia no atiende. Ha cambiado mucho el panorama, para mal, y una como militante política, la verdad que preocupa un montón que estemos en ese nivel de violencia, de agresión. Aunque sea también por un fracaso de la política, porque hay mucho enojo en muchas personas que no son negacionistas, ni fascistas, ni libertarias y todo hace a un clima social que no ayuda tampoco.

Se eligió el nombre de Marielle Franco porque lo armamos justo en el momento en el que había ocurrido su asesinato, y un poco queríamos visibilizar esa temática de una de una nueva violencia y una nueva represión que aparecía. También nos interesaba plasmar el tema de género, ya que también tenemos un espacio de niñez para que todas las mujeres que son mamás y que están a cargo de sus niños también puedan cursar sin problemas.

Debería haber un espacio así en todos los lugares de estudio donde hay adultos. Nosotros lo hacemos con compañeras que ad honorem van, como todos los que damos clases, y brindan su tiempo para ofrecer ese espacio de cuidado. Varias son egresadas o futuras de estudiantes, porque se acercan a colaborar con esa tarea, porque a lo mejor asisten a la olla popular y quieren devolver algo de lo que reciben.

¿Qué convocatoria esperan tener el sábado?

- Vamos a hacer un acto, pero la invitación es amplia, es a todos los que quieran acompañarnos. Nosotros pertenecemos a un espacio político del peronismo, que nos va a acompañar, pero estamos invitando a todos. Ayer se acercaron agrupaciones de izquierda, de diferentes sindicatos nos han mandado la solidaridad. También hay un montón de gente que se enteró por redes y nos escribieron. El planteo político que tienen Milei y Villarruel nos está demostrando que todos los que vemos eso con preocupación nos tenemos que juntar y tenemos que estar unidos para tratar de dar una respuesta.