Vila, Sáenz y el millonario negocio del litio "desregulado" en Salta que golpea a Massa

La escandalosa renuncia de Viviana Canosa al Grupo América, después de que Daniel Vila prohibiera la emisión de un informe crítico sobre el escrache que sufrió Sergio Massa, sigue generando escándalos y destapando la olla de los millonarios negocios del dueño del multimedio y accionista de Edenor. Del tarifazo que benefició al empresario al negocio por el "litio desregulado" en Salta que complica al Frente Renovador.

La designación de Flavia Royón en la Secretaría de Energía no sorprendió en el "círculo rojo". Y es que, la salteña viene de ser la titular de la Secretaría de Minería de la provincia de Salta, la única del NOA que se niega a la declaración del litio como "recurso estratégico" en pos de encarar su producción a nivel nacional.

"No hemos tenido la posibilidad de acceder a un proyecto oficial. La Constitución es muy clara ya que en su artículo 124 establece que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Esto es un avance total contra el federalismo. No se trata de un insumo crítico y Argentina no es una formadora de mercado a nivel global", sostuvo en su momento como funcionaria provincial.

El desembarco de Massa en el Ejecutivo reordenó el gabinete económico, pero no alteró el negocio del litio desregulado en Salta. La llegada de Royón al Ejecutivo nacional fue tomada por muchos empresarios como un guiño, en especial aquellos que ya comenzaron a invertir millones de dólares en el loteo provincial que cuenta con el aval político del gobernador, Gustavo Sáenz, también del Frente Renovador y el aliado a nivel nacional de Massa.

"Manzano tiene una gran expectativa en los negocios en litio, que desarrolla en Catamarca y en Jujuy. Muchos observadores del mercado minero se preguntan: “¿Está Manzano detrás de esta jugada política? ¿Está Massa? ¿Qué tiene que ver Daniel Vila, socio de Manzano, en los negocios del Litio? En su momento existió el plan Bunge/Born: ¿No estamos ahora ante un plan Vila-Manzano? ¿Qué hay detrás de Massa?", se preguntó desde su editorial el periodista Carlos Pagni.

Desde Casa Rosada también se preguntan cómo hará Massa para salir bien parado, en especial por la presión que Estados Unidos está ejerciendo por el fuerte desembarco de inversiones chinas en la provincia. "En Salta el litio no está regulado por el Estado, cosa que sí sucede en Catamarca o Jujuy. Están entrando los chinos con inversiones muy fuertes, así como empresarios argentinos", reconocen desde el Ejecutivo nacional en alusión a dos de los dueños del Grupo América.

Pero el negocio del litio no es el único que vincula al flamante ministro de Economía con el tándem Vila-Manzano. En diciembre del 2020, un consorcio encabezado por Vila, Manzano y Mauricio Filiberti compró el 51 por ciento de las acciones que hasta ese momento estaban en manos de Pampa Energía de Edenor, la mayor distribuidora eléctrica del país. Lo hicieron a través de las sociedades Empresa de Energía del Cono Sur e Integra Capital, controladas por ellos.

La empresa se benefició de la letra chica que Massa sumó a la segmentación de tarifas delineada meses atrás por Martín Guzmán y que establecía una progresiva quita de subsidios a los hogares más pudientes del país. Sin embargo, la ejecución actual del proyecto permitió que cerca de 858 mil clientes de Edenor y Edesur sufran un aumento adicional, que en la mayoría de los casos rondó el 60 por ciento, si el consumo supera los 400 KwH mensuales.

La noticia del tarifazo coincidió "casualmente" con el día en el que Canosa renunció al Grupo América, después de que Vila le prohibiera difundir un informe crítico contra Massa.