Violadores, homicidas, represores y un juez que se investigó a sí mismo: algunos de los presos que obtuvieron la domiciliaria

A pesar de que la Justicia afirmó que el beneficio de la prisión domiciliaria será para personas que cometieron delitos leves, en las últimas horas salieron a la luz casos de presos que regresaron a sus casas a pesar de estar cumpliendo condenas por hechos más graves, como homicidios y violaciones. Además, un represor de la ex ESMA condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad también obtuvo el beneficio debido a su avanzada edad y problemas de salud.

Según las estimaciones, publicadas ayer por BigBang, el Servicio Penitenciario Bonaerense incluyó entre los presos que integran los grupos de riesgo ante un eventual contagio de coronavirus a 2.300 personas, del total de una población carcelaria de más de 47.000. En el Servicio Penitenciario Federal la cifra es un poco más baja, y trepa a unos 1.300 detenidos que podrían obtener la domiciliaria.

Pero a pesar de que las domiciliarias debieran ser sólo para quienes cometieron delitos leves (robos sin uso de arma, por ejemplo), en las últimas horas salieron a la luz los casos de varios presos que fueron beneficiados a pesar de tener condenas por delitos graves, como violaciones y homicidios. Uno de ellos es el caso de Héctor Julián Barroso, quien asesinó a dos mujeres de 19 y 29 años entre agosto y diciembre de 2004, antes de que el incorporara la figura del femicidio al Código Penal. Sus víctimas fueron Analía Fuschini y Verónica Juárez Roger. Por buena conducta, la pena original a 30 años de cárcel se redujo a 25. Debería salir de la cárcel de Batán recién dentro de nueve años y medio, en diciembre de 2029.

Sin embargo, Barroso obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria con un dato aún más increíble: como no hay tobilleras electrónicas suficientes, no le colocaron ningún elemento de control y sólo lo monitorean mediante un sistema de videollamadas. La ausencia de pulseras o tobilleras electrónicas no es un tema menor. Se estima que hay alrededor de 2.000 y ya no alcanzaban antes de la decisión de liberar a los detenido. Sólo con fijar un domicilio y dos garantes se puede acceder al beneficio.

El fallo del juez de Casación bonaerense, Víctor Violini, señala que los presos que deben obtener el beneficio de la domiciliaria son sólo quienes cometieron delitos graves e integran alguno de los diez grupos de riego (mayores de 65, embarazadas, diabéticos, enfermos crónicos, etc). Sin embargo, en otro tramo de la resolución el magistrado aclara que para quienes cometieron delitos graves deberán ser los jueces naturales de las causas los que definan si es apropiado conceder el beneficio o no.

LA LISTA DE LOS PRESOS CON DOMICILIARIA

Al asesino Barroso se le suman otros casos de delincuentes que cometieron delitos gravísimos y podrían ir a sus casas sin control alguno. En Luján, por ejemplo, esta semana le concedieron el beneficio a Nicolás Caro, quien fue condenado en 2015 por el homicidio de Agustín Cantello, cometido durante un robo a un kiosco en agosto de ese año.

La prisión domiciliaria – no es libertad – también alcanzó a Antonio Di Palma, un hombre de 57 años que está acusado de abuso sexual agravado. La Justicia de San Martín le concedió el beneficio, aunque le aclaró que debía mantenerse alejado de la vivienda de su víctima, en el partido de San Miguel.

PEDRO OLMOS

Según publicó el diario La Nación, el primer imputado por una agresión sexual grave que logró la domiciliaria fue Pedro Olmos, un hombre de 68 años acusado de violar a una nena de 13 años en Lomas de Zamora. Lo más increíble del caso es que cumplirá la prisión domiciliaria a pocos metros de la casa de la propia víctima, identificada como M. La historia es dramática: el año pasado Olmos la abusó durante el cumpleaños de su nieto y le ofreció plata para no contar lo que había pasado. Cuando la policía fue a buscarlo, Olmos se había escapado y estuvo prófugo durante cinco meses.

UN EX JUEZ, TAMBIÉN BENEFICIADO

En La Rioja, otro preso que obtuvo el beneficio fue el ex juez Walter Moreno, condenado a prisión perpetua por haber asesinado a un comerciante hace más de una década, en 2008. Sin embargo, el juzgado de Instrucción en lo Criminal N° de la provincia le concedió la posibilidad de que realice un tratamiento de “ozonoterapia” en una clínica privada. La historia es aún más insólita: Moreno está detenido por asesinar a un hombre que era su amigo, Jorge Ormeño, y en un comienzo fue el juez que investigó la causa, y hasta detuvo a personas que no habían estado involucradas en el homicidio.

DIEGO ARDUINO

Diego Arduino, detenido en Mendoza por el homicidio de Alejo Hundau, y condenado a 16 años de cárcel también fue beneficiado con la domiciliaria por una afección respiratoria que podría ponerlo en especial peligro si se contagiara de coronaivurs. También en Mendoza, fueron beneficiados un narco, César Ontiveros, de 54 años, detenido hace dos años por traficar cocaína; y un ex profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, Mario Aguirre, de 67, sospechado por el abuso sexual de seis alumnas.

DOS REPRESORES

Ayer además fueron beneficiados con la prisión domiciliaria dos represores condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura y que de acuerdo a las leyes argentinas no prescriben. Uno de ellos es el médico Carlos Capdevila, el partero de la ex ESMA, uno de los mayores centros clandestinos de detención, donde nacieron al menos 34 bebés de detenidas desaparecidas. El fallo del juez Daniel Obligado consideraba la edad – tiene casi 70 años – y varios problemas de salud.

El otro represor con perpetua que obtuvo la domiciliaria es el ex policía de Rosario Lucio César Nast, alias “Ronco”, quien también realizaba tareas de inteligencia.