Violencia política: la Fake News de Granata y los trolls macristas sobre el atentado a Cristina

Desde el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner a cargo de Fernando André Sabag Montiel en la noche del jueves 1° de septiembre, cuando le gatilló dos veces en la cabeza frente a una multitud de militantes y cámaras de televisión, el sector de derecha más radicalizado inventó noticias falsas y hasta negaron el atentado.

A horas del ataque a la vicepresidenta, una de las primeras en poner en duda el ataque fue Amalia Granata, ex vedette, panelista de espectáculos y diputada provincial de Santa Fe por el Bloque Somos Vida. “Todo armado que pantomima!!! ya no saben que hacer para victimizarla ! Y para q suba en las encuestas !demasiados obvios. Se les acaba la joda del choreo y la corrupción. Vamos argentina que podemos salir adelante sin estos delincuentes”, fue el primer tuit que escribió. Y al que sumó una catarata de posteos en los que hablaba de “falso atentado”. Mientras la Cámara de Diputados de Santa Fe evalúa su remoción, Granata redobló la apuesta.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El fin de semana, la mediática hizo circular una fake news vinculada al atacante de Cristina. Desde su cuenta de Twitter, Granata junto a varios trolls macristas montaron una operación mediática en la que afirmaron que Sabag Montiel era un militante peronista. Por supuesto, eso era absolutamente falso. Además de posteos agregaron fotos de Cristina junto a estudiantes secundarios que forman parte de organizaciones kirchneristas. Las imágenes eran de 2016. Pero en ninguna aparecía Sabag Montiel.

“El sicario”, escribió Granata junto a un emoji de un payaso. A ese tuit le sumó una foto en la que se ve a un joven, al que marcó con un círculo rojo, que está con los dedos en v junto a Cristina. La fake news sumó miles de retuits. 20 minutos después de publicarla, la diputada recibió la siguiente respuesta a dicho tuit: “Nos vemos en la Justicia, Granata. Te vas a comer una denuncia”.

Quien le escribía era el joven que apareció en la foto difundida. Su nombre es Ignacio Barbieri, un estudiante de derecho y militante de la organización Peronismo Militante, que fue señalado adrede como Sabag Montiel. En otro tuit, Barbieri dijo: "Tengo más de 3400 notificaciones porque algunos trolls de @mauriciomacri @PatoBullrich @horaciorlarreta y compañía están usando imágenes mías para decir que soy ‘el brasilero’. No solo son gorilas, sino que no usan ni media neurona y no tengo ni un parecido".

En las imágenes está más que claro que no se parece en nada al hombre que le gatilló en la cabeza a la vicepresidenta. Pero eso no impidió que el troll center opositor montara una operación en las redes sociales. Incluso se sumaron otros famosos militantes de Juntos por el Cambio. Entre ellos, la conductora macrista, Lana Montalbán, y un influencer llamado Ziberial en redes sociales, aunque su nombre es Nicolás de la Plaza, un abogado macrista que vive en Miami y suele generar operaciones políticas en Twitter.

En sus posteos, Montalbán subió las fotos del estudiante en 2016 y escribió: ¿Es el mismo? ¿El brasilero en 2016 era Kirchnerista? No creo que sea el mismo. Pero cualquier cosa es creíble. Menos que haya sido un atentado”. Por su parte, De la Plaza, alias Ziberial utilizó una foto diferente de Barbieri y tuiteó: “El sicario es de La Campora. Basta chicos”. Los dos tuits no fueron eliminados. El de Granata sí.

La operación cargada de violencia política, aunque los espacios de derecha siempre lo niegan, llegó hasta otras redes sociales y a diferentes espacios de la opinión pública. De hecho, la falsa foto se puede ver en estados de WhatsApp de miles y miles de personas. En ese sentido, según Chequeado, si se suman todos los posteos identificados, la imagen fue compartida más de 62 mil veces en Facebook solo en las primeras horas de la divulgación de la falsa noticia.

De dónde salió la foto de Ignacio

La foto que fue usada como operación por sectores macristas fue tomada el 30 de julio de 2016 durante el Plenario de Secundarios de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, en el que Fernández de Kirchner brindó un discurso y luego se sacó fotos con los militantes. Todas las imágenes están en la web oficial de la vicepresidenta.

Desde Facebook, Barbieri afirmó: “Desde hace 12hs no paro de recibir mensajes por parte de los trolls de Macri, Larreta, grindetti y compañía que intentan convencer que el acto de odio que vimos todos en vivo y en directo es armado. Y para eso difunden fotos mías con Cristina del año 2016 (yo tenía 18 años) en las que dicen que soy ‘el brasilero’. No tengo ni medio cm de parentesco, tatuajes distintos, alturas etc etc”.