Vizzotti sobre la segunda ola: "La Argentina está viviendo el peor momento de la pandemia"

"La Argentina está viviendo el peor momento de la pandemia". Contundente y alarmante. Así fue el comienzo de la conferencia de prensa que brindó la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en la que habló de la situación epidemiológica actual del país y defendió las restricciones que regirán hasta el 30 de abril en el Área Metropolitana de Buenos Aires por decreto de Alberto Fernández.

Vizzotti se refirió a la fuerte suba de casos de las últimas semanas y reconoció que "es el momento de mayor riesgo" y habló de la presentación judicial de Horacio Rodríguez Larreta para sostener la presencialidad de las clases en la Ciudad, pese al decreto presidencial.

"El Gobierno busca no entrar en confrontaciones. Necesitamos priorizar la salud por sobre la política. Las restricciones son para bajar la circulación social, independientemente de la actividad individual. La fundamentación que presentaremos en la Justicia es la misma que dice el DNU: priorizar la salud y poner en valor, en jerarquía, el riesgo colectivo", anticipó.

Vizzotti recordó que las restricciones son temporales. "Esto es algo transitorio y totalmente extraordinario. Este es el planteo del Estado nacional, tratando de llevar la mayor calma a la población, no entrando en confrontaciones ni en situaciones que generen más angustia y preocupación", agregó.

La ministra también diferenció el cuadro de situación del AMBA y recordó que las medidas de restricción no tienen alcance nacional, porque no todas las provincias se encuentran en la misma situación sanitaria. También hizo referencia al comportamiento viral del año pasado, que comenzó con fuerza en la Ciudad y luego se expandió a nivel nacional: "El aumento de casos en todo el país es a expensas del AMBA", afirmó.

"Con las restricciones no buscamos que no haya casos. Sabemos que es posible que el número de fallecidos aumente, pero necesitamos que disminuyan la cantidad de contagios y los ingresos de personas a terapias intensivas. El sistema de salud está en tensión permanente, por eso necesitamos disminuir la circulación de personas. No se busca desaparecer al virus, sino disminuir los contagios", cerró.