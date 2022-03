Volvieron las metáforas: del "diablo" de Alberto, a las "tormentas" de Macri y el embarazo de Lacunza

En la política, y sobre todo en la Argentina, los diferentes dirigentes suelen utilizar metáforas para hacer referencia a momentos y situaciones a las que por "costo político" no se animan a pronunciar con nombre y apellido. Una forma de suavizar mensajes punzantes o esquivar responsabilidades. Una de las últimas "metáforas" que tuvo trascendencia fue la del presidente Alberto Fernández en relación al "Diablo que fomenta la inflación".

Ayer, durante una entrevista en la TV Pública, Fernández atribuyó el problema de la inflación en el país a cuestiones bíblicas, para evitar mencionar a empresarios y a los que participan de la cadena de construcción de precios: “Hay Diablos que hacen subir los precios y lo que hay que hacer es hacer entrar en razón a los Diablos”. Luego, en otro pasaje de esa entrevista procuró dar una explicación menos religiosa.

“Tenemos un problema que es la inflación autoconstruida. Que está en la cabeza de la gente. La gente lee que los precios de los alimentos suben y todos los precios, suben. Vamos a seguir trabajando en medidas concretas para enfrentar el problema”, reforzó.

Pero el jefe de Estado no es el único que recurre a ese tipo de metáforas. En una de las conferencias de prensa que mayor antelación y expectativa tuvo por lo que habían sido diferentes problemas de la administración de Mauricio Macri, como fue el escándalo de los aportantes truchos en la campaña de 2017, el ex presidente habló de “nave” y “tormentas” para referirse a los problemas económicos que sufría el país.

“Yo creo que esa descripción que vos hacés expresa la angustia de muchos argentinos que sienten frente a esta tormenta que estamos atravesando, que esto puede terminar a una crisis similar a otras del pasado. Yo quiero decirles que no creo que sea así, yo creo que claramente estamos enfrentando una tormenta pero hemos sabido arriar las velas y fortalecernos manteniendo el rumbo. Y sigo creyendo, absolutamente, en el futuro que tenemos por delante, y estoy absolutamente convencido de que estamos haciendo el esfuerzo correcto”, fue la frase que utilizó el ex presidente para hacer referencia a la devaluación e inflación que azotaba al país.

Pese a las "tormentas" de Macri, hay que reconocerle el posgrado en metáforas al ex ministro de Economía de su último y agitado período de gestión, Hernán Lacunza. ¿Cómo definió al proceso inflacionario? "Una persona va al hospital porque tiene fiebre, lo atiende el médico de guardia y le dice bueno, tiene fiebre, un fenómeno multicausal, y esto es porque le entró un virus, porque tomó frío y porque tiene pie plano. La excusa perfecta el fenómeno multicausal, entonces lo vamos a derivar al traumatólogo. Uno sale de la guardia más preocupado que lo que entró", dijo.

Luego, redobló la apuesta y comparó a la inflación con un embarazo: "Vos emitís hoy y la inflación es dentro de nueve meses, como ir a una fiesta clandestina y a la noche te tomás la fiebre y los síntomas no aparecen. Estamos discutiendo ya no en la banquina sino por el pasto".

Siguiendo con el tono religioso, el amigo del Papa, dirigente social y hombre fuerte de Patria Grande, Juan Grabois, hace poco llegó incluso a citar la biblia para hacer referencia a los problemas que veía en la gestión de Fernández. “‘No se puede servir a dos señores’ (Mateo 6:24); que Dios ilumine a nuestro Presidente y para los que no creen, que sea el clamor del Pueblo. Nada más que decir. Ahora, esperar”, dijo.

La primera en lanzar una de esas llamativas e insólitas metáforas durante la presidencia de Macri fue la vicepresidenta Gabriela Michetti, que en el primer trimestre de 2016 aseguró que las mejoras llegarían en el segundo semestre e hizo una increíble comparación: “En el segundo semestre aparece la luz en el túnel, pero seguís en el túnel”.

En medio de la crisis cambiaria de 2018, en una conferencia de prensa, el por entonces presidente habló de otro fenómeno, esta vez aeronáutico: dijo que el gobierno había logrado “superar la turbulencia cambiaria”. Este año, antes de que volviera la escalada del dólar, sostuvo en febrero: “Luego de las turbulencias del año pasado es momento de poner el foco en el crecimiento”.

En sintonía con los posteos de Grabois, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, comparó la evangelización con la necesidad de conseguir cambiar la intención de voto de aquellos que en las PASO de 2021 no acompañaron al Frente de Todos de cara a las elecciones generales.

“Cuando todos los fariseos y los escribas lo cuestionaban a Jesús porque él comía con los pecadores, él dijo: ‘Si alguien tiene 100 ovejas y una se le escapa, ¿qué tiene que hacer? Tiene que dejar las 99 en su campo e ir a buscar a la oveja que se perdió. Y cuando la busca, la pone sobre su hombro y con sus amigos y con sus trabajadores disfruta y dice: ‘Hemos encontrado a la oveja perdida’. Entonces, él dijo muy bien, que sea alto el regocijo en el cielo por un pecador que se convierta y no por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Eso qué significa? Significa que todos tenemos que aprender la lección, tenemos que ir a convertir a los que no están convertidos. Porque a los justos que no necesitan convertirse serán nuestros militantes”, fue la larga frase que utilizó para hacer referencia.

Y si tenemos que hablar de referencias bíblicas, Elisa "Lilita" Carrió es quien ocupa el podio. Además de las citas religiosas que comenzó a publicar de un tiempo a esta parte en sus redes sociales (la mayoría de ellas en alusión a las internas de Juntos por el Cambio), pocos podrán olvidar el discurso que brindó en 2019, después de la fuerte derrota en las PASO.

"La mayoría se siente más cómodo con autoritarios y faraones. Le pasó a Moisés cruzando el desierto que algunos del pueblo judío querían volver a Egipto. No vamos a volver a Egipto, vamos a ir a una Argentina republicana", sostuvo.