Volvió Dujovne, se lavó las manos del préstamo del FMI y responsabilizó a los argentinos por votar al FdT

Después de que el Gobierno anunciara el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda de 45 mil millones de dólares que tomó Mauricio Macri, quien fuera su ministro de Hacienda y quien le puso el cuerpo al acuerdo del 2018 celebró el anuncio, negó la probada fuga de capitales y responsabilizó a los argentinos por la crisis económica.

"No puedo dejar de calificar este paso como positivo", aseguró Dujovne en diálogo con Radio Rivadavia, al tiempo que cuestionó al Gobierno por "no enfocarse en los problemas de gravedad" y usar el acuerdo con el FMI como "un sinónimo de programa económico".

Consultado sobre la actual situación económica que atraviesa el país después de dos años de pandemia y de otros dos bajo la administración de Macri, Dujovne analizó: "La economía argentina está plagada de problemas: pobreza, inflación, cepos; todos problemas estructurales que si le agregábamos un default íbamos a estar peor".

¿Qué dijo sobre la autocrítica que el propio Fondo realizó de forma pública por el acuerdo stand by que él mismo negoció? "Parte de la crítica es que se debería haber ido más rápido con el programa fiscal, que deberían haber habido reformas estructurales, pero no sobre la sostenibilidad política. Pero también hay una crítica a la sociedad argentina de que no acompañó la continuidad de un programa (la de Juntos por el Cambio), que nos estaba llevando a resolver problemas estructurales de la Argentina".

Pese al reporte realizado por el Banco Central, Dujovne insistió en que no hubo "fuga de capitales" y explicó cómo pensaba la administración de Macri pagar la deuda, en caso de haber seguido siendo Gobierno: "Íbamos a tener superávit en los años subsiguientes y de la mano de recuperar el acceso al mercado, ir reemplazando el financiamiento del Fondo por financiamiento de mercado. No es una novedad, es lo que han hecho muchos países, como Uruguay en 2003".