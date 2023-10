“Votar a Massa es lo más racional”: Alfonsín pidió no ser neutrales en las generales

Fue una semana turbulenta para la Argentina luego del resultado de las elecciones generales, ya que, tras el triunfo de Sergio Massa en las urnas y con un ballotage disputado con Javier Milei, Juntos por el Cambio decidió aliarse con la Libertad Avanza y dejar de lado sus diferencias, de forma muy dudosa para todo el electorado, que no vio con buenos ojos esta alianza.

Este fue el caso de la UCR, que repudió enérgicamente la estrategia orquestada por Mauricio Macri y ejecutada por la presidenta del Pro, Patricia Bullrich y con el dirigente del partido radical, Luis Petri -quien podría ser expulsado tras su accionar- y pidió coherencia a la población al respecto.

En este mismo sentido, fue Ricardo Alfonsin, actual embajador argentino en España quien llamó a los ciudadanos a mantener la cordura y pensar bien su voto de cara al 19 de diciembre. "No podemos mantenernos neutrales si decimos que una de las opciones que está en juego es facista", dijo en diálogo con Radio Provincia.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Consultado por su preferencia de votación, Alfonsin hijo resaltó: “Puede ser lo que quiera yo creo que en realidad votar a Sergio Massa es lo más racional desde el punto de vista democrático. A mí no me sorprende la actitud de Mauricio Macri. Mis correligionarios se enojaban hace dos o tres meses cuando yo decía que había que hacer un esfuerzo para que en la segunda vuelta estuviera Sergio Massa”, dijo reflexivo y luego porsiguió: “A esa decisión a ese esfuerzo había que hacerlo en la primera vuelta. Y cuando me preguntaban acerca de las posibilidades que antes dice a Bullrich, le ganara a Massa, yo decía que eso no importaba demasiado, porque si llegaban Patricia y Milei a la segunda vuelta, iban a llegar a un acuerdo, y de ellos iba a encargar Macri”, analizó.

“El señor Milei, y lamento tener que personalizar, representa un peligro para la calidad por lo menos de la democracia argentina. Alguien que le dice a su adversario rata, gusano, parásito, no me acuerdo cuántas cosas, excremento humano Al adversario político, no puede sino representar un peligro. Cualquiera que lea un poco de historia, verá que siempre los totalitarismos más famosos de nuestra historia o del siglo veinte empezaron con con liderazgos que utilizaban este tipo de agravio verbal luego se convertía en físico y terminaba evolucionando hacia los totalitarismos que todos conocemos que existieron en el siglo XX en Europa”, aseveró Raúl Alfonsin, quien insistió en que votar a La Libertad Avanza representa un lamentable retroceso de los derechos humanos y la democracia y que, además, eso sería un grave error social.

Al ser consultado por los dichos de sus compañeros radicales, Ricardo Alfonsin los respaldó, pero con un pequeño distanciamiento: “Estoy seguro de que pueda tener diferencias con muchos radicales, pero más que las que tienen con Melconian, seguro que no. Qué tiene que ver el radicalismo con la visión económica de Melconian, pero por favor, los radicales, que que razonemos de una manera un poco más más creíble para justificar una posición en todo caso neutral porque para mí en en una si hay que optar entre alguien que represente un riesgo democrático, alguien a quien considero fascista, que así se lo llamó. Así lo llamaron dirigente importante. Peligro para la democracia. Y a alguien que no representa eso, yo no tengo ninguna duda de que no hay que ser neutral”, exigió.

Alfonsín se mostró visiblemente preocupado por el futuro de la Argentina, debido a que la ruptura de Juntos por el Cambio marcó un antes y un después en la historia, dejando al descubierto cuáles eran las verdaderas intenciones de Mauricio Macri y la locura que significa votar a La Libertad Avanza. Según él, no se trata de votar al menos peor, sino de hacerlo con plena conciencia para honrar la democracia.

“Yo dije que Cambiemos no había aportado nada en estos años a la calidad política. Ahora saben que tampoco aportó nada y esto no se repite a la calidad institucional. Tampoco aportó absolutamente, no significó ningún aporte a la calidad institucional. Y yo sé lo que digo, Yo sé, a mí no me lo contaron, no lo leí en los diarios, ni lo vi en televisión. Ningún aporte a la calidad institucional, menos al bienestar social”, dijo Raúl Alfonsin para cerrar su opinión al respecto sobre la actualidad argentina.