Voto cantado: Macri le dio su apoyo a Bullrich y confesó que su hija Antonia se quiere ir del país

A pocos días de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatoria (PASO), el ex presidente Mauricio Macri reapareció en uno de sus canales favoritos, la señal de Todo Noticias (TN), y le volvió a dar públicamente su apoyo a la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich, con quien -aseguró- comparte su "visión" de implementar medidas en el país "para un cambio inmediato y profundo".

Durante su participación, Mauricio también habló de las "diferencias" que mantiene con Horacio Rodríguez Larreta, el competidor directo de la ex ministra de Seguridad, y lo acusó de buscar ampliar el espacio con dirigentes que son "responsables de la degradación argentina". "Hay muchas coincidencias" entre Bullrich y Larreta, dijo el ex mandatario, aunque aclaró: "La diferencia está en el cómo". "Las dos visiones distintas parten de que Patricia cree -con razón- que hoy tenemos una mayor apertura de la gente al cambio. También Horacio piensa lo mismo, pero ella cree que hay que arrancar en un cambio inmediato profundo", afirmó Macri.

Y marcó que Larreta "cree que necesita una mayoría más amplia para avanzar con el cambio, un 70%, con otros protagonistas de la dirigencia". "Tengo diferencias con él, mi experiencia dice que es difícil que aquellos que siguen siendo responsables de la degradación argentina estén dispuestos a colaborar con un cambio que arranca con ellos perdiendo sus privilegios", expresó.

Durante su participación en la señal de noticias, Macri señaló que "no podemos supeditar el cambio de Argentina a que ellos estén de acuerdo", y advirtió que "Larreta cree que es capaz de lograrlo". Si bien se rehusó a decir por quién va a votar el próximo domingo en las elecciones PASO -aunque su voto está más que cantado-, subrayó que tiene "una visión de cambio firme, claro y rápido", similar a la de Bullrich.

Sin embargo, opinó que "cuando uno los escucha, hay muchas coincidencias" entre los precandidatos presidenciales de JxC y marcó: "En los equipos hay también mucha coincidencia, mucha gente que ya estuvo conmigo. La diferencia esta en el cómo, dos visiones". Además, Macri se mostró "muy orgulloso del crecimiento del PRO", que tomó "importancia para el equilibrio de la política argentina".

Sin ir más lejos, el ex jefe de Gobierno porteño destacó que JxC tiene "dos candidatos a presidente competitivos y no tengo dudas de que uno va a ser el futuro presidente". Respecto a las discusiones entre Bullrich y Larreta, que tomaron rango mediático, el ex mandatario expresó que "tenemos una primaria responsable. Mucha gente se alteró por la tensión, los cruces, pero son primarias. Las americanas son 100 veces más duras que las que tuvimos nosotros". "Agradezco lo que está pasando, que ha hecho más fuerte la coalición que hace 8 años", añadió y se mostró "profundamente optimista sobre el futuro de los argentinos".

Para Mauricio, "vienen 20 años de crecimiento de Argentina" si se hace "lo que hay que hacer en 2024". "No va a ser fácil", aclaró. Consultado qué medida tomaría con el cepo al dólar, indicó: "Lo mismo que hice en 2015. No podemos tener miedo a salir del cepo. Si está el cepo, la Argentina no arranca". "No podemos solamente salir del cepo, este cambio profundo y claro que tiene que emprender Argentina es global y hay que poner el mismo día una solidez fiscal, hay que bajar el gasto, vamos a desregular la economía de vuelta como hicimos en nuestro período", amplió. Y agregó: "Diciembre tiene que marcar un cambio de era".

Por otra parte, consideró que "es mentira que el FMI es gente mala", sino que "son países que ayudan a otros países, que hacen cosas para salir adelante". "No es un negocio, lo hacen para ayudar. Nos pide que seamos normales, como Paraguay, como Chile, que no tienen déficit", indicó. Al final, se mostró preocupado por los jóvenes que se van del país y confesó que "tres veces" su hija Antonia, "que tiene 11 años, me dijo que se quiere ir a estudiar afuera".