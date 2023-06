"Voy a competir": Tolosa Paz confirmó que será candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires

La espera detrás de quién será la figura que represente la lista de la precandidatura presidencial de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires terminó, luego de que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, reconociera ante Argenzuela que será precandidata a gobernadora en la lista que encabezará a nivel nacional el embajador argentino ante Brasil.

"Apoyo la precandidatura de Daniel Scioli", reconoció ante el programa de Radio 10 quien encabezó la lista del peronismo bonaerense en 2021. "Tenemos un objetivo. Nos hemos constituido como una fuerza dentro del FdT en donde vamos a ir juntos a las PASO en el lugar que nos toque. Quiero jugar las PASO en la Provincia. Y para darle sustento a la candidatura de Scioli, voy a trabajar con todos los intendentes, con una enorme cantidad de movimientos sociales, y entendiendo que hay un pueblo que le gustará más un candidato o candidato", agregó.

"Muchos me preguntan, '¿vas a competir en la Provincia?'. Nadie sabe hoy contra quién. Y eso, me parece que, la única persona que lo sabe es Cristina Kirchner. Porque no definieron todavía quién es el candidato. Hoy hay una foto que refleja un posible escenario. Quiero verlo en 15 días. Y más de uno se va a sorprender", prometió en relación a las mediciones que podría tener el ex gobernador.

"Tomé esa decisión sin saber quién va a ser mi competidor en la Provincia. Lo hago con la vocación de que uno no puede especular. Voy a competir para poder darle fuerza a esta provincia enorme que le reconoce su lealtad, convicción, que se quedó en la puerta de la entrada de la presidencia hace ocho años, y claramente todos sienten que hay una segunda oportunidad para él". La ministra destacó que respeta a todos los precandidatos peronistas, pero cree que Scioli "es el hombre para la etapa que viene".

"Nosotros caminamos todos los días el territorio, me parece que el peronismo es una enorme película, no es una foto. Nadie puede arrogarse la voluntad de que 'tal dirigente me dijo que va a jugar conmigo', porque en realidad representa a un pueblo que tiene distintas miradas. Y esas se tienen que expresar con el voto popular", expresó en relación a la necesidad de una interna.

"En la Provincia también vemos una elección de tercios, pero creemos que con una PASO podemos potenciar aún más y llegar casi al techo que tuvo el FdT cuando me tocó encabezar la lista, donde nos faltó un punto para poder ganar", recordó Tolosa Paz. "Si volvemos a conquistar a esos votantes, dialogar y canalizar su enojo sin que se alejen del FdT, podemos hacer una muy buena elección y para eso hay que estar dispuesto a ir a las PASO. Y nosotros reflejamos con Daniel Scioli esa voluntad", añadió.

"A Cristina, a quien he visto cerrar sus estrategias electorales en las últimas horas, siempre sobre el límite de la fecha de inscripción de listas, le tengo muchísimo respeto", indicó sobre la vicepresidenta. "Yo solamente trabajo con un escenario posible de certeza, que es el que puedo construir con quienes acompañan a Scioli y me acompañan a mí hace mucho tiempo, en la Provincia y en toda la Argentina", afirmó.

"Yo dialogo, recorro y hablo con distintos dirigentes, con gobernadores. Y Scioli amplía, abraza, contiene, y puede ser la expresión legítima de esa mayoría que tenemos que construir para ganar en primera vuelta o en un ballotage, donde necesitamos la figura de mayor amplitud", reflexionó la ministra.

Tolosa Paz, al mismo tiempo, restó importancia a las presiones hacia los gobernadores para que tomen posición, asegurando que "salvo Buenos Aires, Entre Ríos y Catamarca, que toman la fecha de elección con la nacional, ya se jugaron las elecciones provinciales".

"La gran mayoría de los gobernadores adelantaron sus elecciones, con lo cual ellos no van en la boleta. Sí tienen que acompañar al candidato a presidente que más les gusta, con su nómina de diputados nacionales. Con lo cual tendrán que expresar cabalmente, legisladores nacionales que representa el proyecto de Daniel u otro candidato", expresó la ex diputada nacional.

Yo dialogo con legisladores, dirigentes, intendentes y todos dicen: 'acá tenés a los que le gusta mucho Scioli, a los que les puede gustar Sergio Massa, Wado de Pedro, Juan Grabois,(Agustín) "El Chivo" Rossi', puedo seguir sumando voluntades. Lo cierto es que no hay gobernador que pueda limitar que el pueblo elija quién es el candidato a presidente. Solamente trabajará para que ese candidato a presidente tenga diputados que reflejen las ideas que expresa ese presidente. Hasta diría que le resolvés un problema bastante grande, porque pueden cerrar con más expectativas sus listas", confirmó en relación a la competencia que se generará en sus distritos.

Al mismo tiempo recordó que el escenario "es bastante similar a lo que pasó en las elecciones provinciales", donde "en todas hubo lista de La Cámpora, y del resto del peronismo".

"Somos un frente político que necesita seguir abrazando y conteniendo al proyecto del FdT aquí adentro. Y para eso hay que darle ampliación a la participación política y poder canalizar esa enorme diversidad en distintos candidatos. Por eso venimos diciendo 'Daniel expresa un proyecto de país, con similitudes posiblemente, si Wado termina siendo precandidato, pero también con diferencias de estilo, de formas, de historia'. No podemos limitar la empatía del pueblo con los distintos referentes del FdT", declaró. También polemizó con la idea instalada de que una PASO en el peronismo llevará a que nominalmente salga como tercera fuerza, con un Javier Milei como fortalecido vencedor.

"Mauricio Macri sacó 14 puntos menos que Scioli. Fue presidente. Néstor Kirchner en 2003 sacó menos que Carlos Saúl Menem y fue presidente. Que nos preocupe la tapa de los diarios que diga que Milei sea el candidato más votado, tengo mis dudas todavía, porque creo que todavía puede haber una sorpresa, pero sí creo que nuestro frente va a llegar a su capacidad ya en la primaria, y el candidato que gane tendrá que tener la fortaleza para seguir sumando. Eso para mí, lo expresa Daniel. El hombre capaz de construir la unión nacional, el diálogo político, para sentar las bases de una estructura", sentenció.