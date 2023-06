"Voy a ser candidato": Urtubey descartó la opción de conformar el "Frente de Frentes"

“Ni con juntos ni con todos”. Así respondió Juan Manuel Urtubey a la propuesta de Juan Schiaretti de conformar un “Frente de Frentes” uniendo la alianza que ambos intentan llevar adelante a Juntos por el Cambio. Hasta el momento, ambos mantienen conversaciones para llevar adelante las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) dentro del mismo espacio.

El tres veces gobernador de Salta salió al cruce de su ¿ex? socio, luego de que se decidiera la incorporación del gobernador cordobés a JxC impulsada por Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales: “Amontonándonos de un lado para el otro, para estar en contra de uno u otro, pasa lo que viene ocurriendo hace tiempo y el resultado siempre fue negativo”.

La ancha avenida del medio no pudo escalar dentro de la política argentina más allá de las elecciones intermedias. Los representantes, peronistas no identificados con el kirchnerismo. La última experiencia fue la llevada adelante por Juan Schiaretti, gobernador cordobés; Juan Manuel Urtubey, ex gobernador salteño; Florencio Randazzo y Graciela Camaño, diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires, en 2019 no pudo hacerse espacio.

“Voy a trabajar por un peronismo que le sirva a la gente”, dijo en una entrevista radial. Hoy, a cuatro años de aquel intento vuelve a escena a partir de los mismos intérpretes y tratando de sumar nuevos. Alberto Rodríguez Saá, gobernador de San Luis, mantuvo conversaciones con su par cordobés y dejó abierta la posibilidad de migrar del Frente de Todos.

La ruptura del bloque de Senadores del oficialismo y la incorporación de la representante puntana María Eugenia Catalfamo a este nuevo conjunto de 5 legisladores pusieron en evidencia el estado de las cosas. Pero en los últimos días el ex socio de José De La Sota decidió mover sus piezas hacia la posición de Juntos por el Cambio y recibió el apoyo de Rodríguez Larreta.

Este acercamiento generó una crisis en la alianza opositora. Mientras tanto, en Córdoba la fórmula para gobernador que empuja Schiaretti es la encabezada por su delfín Martín Llaryora acompañado por la radical Myrian Prunotto. Mientras que para la capital el postulado a intendente es Daniel Passerini con el ex titular del PRO local Javier Pretto.

Los radicales Luis Juez, candidato a gobernador y Raúl Negri, titular de la bancada de diputados en el Congreso Nacional también salieron a bajarle el volumen a la inciativa. Con los tapones de punta respondieron en un comunicado de la UCR cordobesa contra cualquier alianza con el actual mandamás provincial.

Para Urtubey la política argentina marcha hacia un estado semiparlamentario: “Hoy tenemos una descentralización imperfecta, necesitamos una democracia participativa y un sistema parlamentario”.

La visión de Urtubey

“Yo voy a ser candidato a Presidente y me tengo fe” expresó a BigBang el tres veces mandatario salteño. Desde su óptica, tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos expresan visiones que representan la vieja política. “Si, pero yo voy a llegar desde ese lugar para cambiarlo todo”, responde al cuestionamiento sobre su pertenencia a la misma época.

Abogado y miembro de una familia con poder económico, no quiere volver a ser gobernador a pesar de los pedidos que escucha cuando recorre las calles de su provincia, relata. “No quiero saber nada, me corrí y Sáenz decide todo por su cuenta” decía una semana antes de los comicios augurando también la derrota de Betina Romero a la intendencia de la ciudad de Salta, dato luego confirmado.

Tiene un equipo detrás conformado entre otros por Graciela Caamaño. Admira a la dirigente por su trayectoria: “Quisiera que fuese candidata a gobernadora en la provincia”, se sincera. Pero la respuesta ya se la dio hace rato y es negativa. Está trabajando y haciendo un gran aporte con su experiencia y equipo comenta nuestro interlocutor.

En una definición importante no ve con buenos ojos la postulación de Florencio Randazzo como competidor de Axel Kicillof. “El ex ministro del Interior está enojado con el pasado y de allí no puede salir algo nuevo”, aclara. En sintonía con muchos otros dirigentes cree que la gente está podrida que los políticos se miren el ombligo y en este punto encuentra los mejores argumentos Javier Milei.

La situación económica está alejada de la realidad que vive cada uno en su casa, preocupado por llevar la comida, sus hijos, las cantidades de horas de trabajo y no poder disfrutar de su familia. “Ellos mismos destruyeron el relato” afirma el abogado salteño con una fuerte crítica hacia el cristinismo con los resultados obtenidos después de estos cuatro años.

Hoy estamos frente a un peronismo distinto, con un umbral del Frente de Todos más bajo que llegará a las elecciones con un núcleo propio de 15 puntos, luego uno que acompaña de otros 8 y un tercero con 7 que gira alrededor, pero es más lábil. “El paso del tiempo devalúa la moneda y el gobierno”, afirma el postulante al sillón de Rivadavia, haciendo un mix entre las consecuencias de la política económica y las posibilidades del Frente de Todos de reelegir.

Según su visión Alberto Fernández no estaba preparado para el cargo. Tuvo diálogo con él durante su primera gobernación cuando era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner sin buen feedback. En el gobierno nacional Santiago Cafiero mantiene buenas relaciones con nuestro interlocutor, con quien ha sabido tejer alianzas políticas altri tempi.

Sobre la posible postulación de Sergio Massa, destacó que la ve bastante complicada. “Se necesita “un nuevo ilusionista” para el cargo, alguien que llegue con energías renovadas y pueda plantear otro horizonte. Urtubey tiene una mirada sobre los caudillos provinciales. Descuenta que vayan a poner todos los huevos en la misma canasta en las elecciones apoyando únicamente al Frente de Todos: “¿Porqué vas a seguir aliado si sos más competitivo que Cristina?”.

Descree del operativo clamor y que la Vicepresidenta le sume sufragios a los gobernadores, salvo en la provincia de Buenos Aires. Hoy Cristina no mide más que los gobernadores en cada uno de sus territorios y por eso las desdoblan. Además, les quita dependencia de la definición nacional. Ninguno de ellos discute en su tierra el proyecto nacional y este argumento para el futuro postulante es uno de los que está utilizando también Axel Kicillof.

De esta manera justifican la separación de las elecciones locales de las nacionales. En el armado de su espacio considera posible que actúe como ambulancia recogiendo heridos, especialmente del peronismo. Hacia adelante tienen treinta días para conocer más definiciones de compañeros que no se sienten escuchados ni contenidos por la conducción actual. “¿Podríamos conocer algún nombre?” Es la pregunta que surge. “No. Hacerlo en este momento significaría exponer a los compañeros a un desgaste innecesario” es la respuesta. La provincia de Santa Fe también asoma como una posible contribuyente de lastimados. Creen que sumarán también en este territorio.

“Tenemos que construir dentro de esta podredumbre, con una mirada productiva contra la financiera. Argentina tiene cinco renglones principales y debemos aumentar fuertemente las exportaciones. No hay crecimiento hace 10 años”, concluye. Esa es la síntesis de su propuesta económica. “Háganse cargo de algo, la inflación, todo mal. Nosotros lo podemos capitalizar”, finaliza el salteño con una fuerte acusación a Rosada pero al mismo tiempo esperanzado.