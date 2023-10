"Voy a ser el presidente del trabajo y la seguridad": Massa celebró el triunfo entre lágrimas y promesas

Luego de dar vuelta los pronósticos que afirmaban que el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, podía ganar en primera vuelta, y transformarse en el más votado, el candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, habló desde el búnker de su fuerza, se mostró ganador del ballotage y apeló a su promesa de armar un gobierno de unidad nacional con los mejores, sin importar su procedencia política.

"Voy a ser el presidente del trabajo y la seguridad, por sobre todas las cosas. Ese es mi mayor compromiso", aseguró el tigrense frente a la audiencia que lo fue a acompañar mientras esperaba los resultados. "Quiero pedirles que tomemos este tiempo como un tiempo de reflexión, para hablarle a todos los argentinos y para también hacer los agradecimientos que la noche nos obliga", fueron sus primeras palabras.

Durante sus palabras agradeció "a los más de 25 millones de argentinos que fueron a votar, votaran por quien votaran" y reivindicó que a 40 años del nacimiento de nuestra nueva era democrática, los argentinos abrazan" el sistema. "Voy a abrazar a cada argentino sin importar cómo piensa, su religión y su condición social", prometió

"Me tocó ser la cara, pero no tengan ninguna duda que en la fuerza, voluntad, compromiso que encontré en cada uno de ustedes, estuvo la energía que nos permitió que crecieramos casi 15 puntos de la primaria a hoy", celebró el ministro de Economía. "Nos tiene que llenar de orgullo", agregó.

"Por eso quiero agradecerle a los más de ocho millones que hoy depositaron su esperanza y confianza en nosotros. Lo quiero hacer entendiendo que nuestro país vive una situación compleja, difícil, llena de desafíos para enfrentar. Sin embargo creyeron que éramos la mejor herramienta para empezar a construir desde el 10 de diciembre una nueva etapa política de la Argentina", remarcó Massa.

Antes de que se pusiera el candidato a dar su discurso de celebración, se lo vio con los ojos llorosos y emocionado ante el batacazo que había logrado. El público no se quedó atrás a la hora de los festejos, cantando clásicas canciones peronistas y otras nacionalistas del país, como "el que no salta es un inglés".

Los ojos de los y las militantes que se acercaron al barrio porteño de Chacarita también estuvieron cubiertos de lágrimas, probablemente por la emoción que generaba el contraste entre las caras largas tras las PASO y la alegría del resultado del último domingo.

"También quiero decirle, porque sé que muchos de los que nos votaron, son los que más sufrieron: no les voy a fallar, sepan que desde el 10 de diciembre no les voy a fallar", indicó. "Quiero también hablarles a los argentinos que votaron en blanco, a los que con desesperanza o bronca se quedaron en su casa, a los que eligieron a Myriam (Bregman), que lo eligieron a Juan (Schiaretti), quiero hablarle a esos miles de radicales que comparten con nosotros valores democráticos como la educación pública, la independencia de poderes, la construcción de valores institucionales que la Argentina merece y se merece", afirmó.

"Quiero decirles que mi compromiso es construir más Argentina y más argentinidad. Mi compromiso es más seguridad, reglas claras frente a la incertidumbre, construir una patria donde tengamos la capacidad de que los chicos vayan con una notebook en la mochila y no con un arma", expresó en referencia a las posturas a favor de la tenencia de armas de fuego de la derecha.

Luego, pasó al principal eje de su campaña. "Quiero para eso reiterar algo que vengo planteando desde el primer día en que decidí ser candidato: voy a convocar a un gobierno de unidad nacional, pero construido sobre la base de convocar a los mejores, sin importar su fuerza política, y no sobre la base de acuerdos simplemente partidocráticos", señaló. "Creo que es importante establecer los pilares de políticas de estado. Vamos a convocar a un gobierno de unidad nacional para construir una industria argentina fuerte, frente a aquellos que plantean las importaciones", añadió.

"Quiero convocar a la Argentina que se para frente al mundo para hacer valer sus recursos naturales, convocar a la unidad sobre la base del desarrollo federal", disparó. "Quiero convocar a que entendamos que la Argentina que viene es la del abrazo del campo y la industria, el interior y la ciudad, de empresarios y trabajadores sentados a la misma mesa", ejemplificó Massa.

Una de las definiciones más fuertes que lanzó fue cuando fue contundente respecto a uno de los términos más usados de la política argentina: "Si hay algo que ha quedado claro en esta elección es que la grieta se murió y empieza una nueva etapa a partir del 10 de diciembre en mi gobierno". "Saben que no soy de los que les gusta insultar, destruir al otro, que soy de los que cree en el diálogo, en los consensos, así me moví toda la vida y me voy a mover como presidente. Porque además estoy convencido de que este no es un país de mierda como dicen. Y que lo vamos a poner en el lugar que se merece", aseguró Massa.

"Voy a ser un presidente que va a honrar nuestras Constitución y bandera", garantizó. "Muchos votaron con una forma de señalar qué querían y qué no. Lo plantearon en términos de utilizar el voto para marcar un camino, pero no nos dieron un cheque en blanco, y de alguna manera me obliga a trabajar el doble para que estén seguros", finalizó.