“Voy a ser el próximo presidente”: Scioli mantiene su candidatura más firme que nunca

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias tendrán lugar en menos de dos meses y algunos de los precandidatos ya comenzaron a revelar sus ideas. Este es el caso del embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, quién competirá junto al peronismo en la alianza Unión por la Patria: “La PASO soy yo”.

Si bien en el 2015 Scioli quedó mano a mano con Mauricio Macri y no llegó a ganar las elecciones, este año afirmó que está comprometido desde otro lugar, y que eso ocurrirá desde las políticas que implementará mediante un “shock productivo”. En base a eso, y en diálogo con Desde el Llano, el candidato desarrolló: “Esta vez, actuando como estoy actuando, voy a ser el próximo presidente de la Argentina”.

En su discurso Scioli reveló que si bien no tiene ningún problema en particular con ninguno de los políticos actuales, afirmó que no está distanciado del ministro de Economía, Sergio Massa y que no él no es candidato de Alberto Fernández, sino que es “el candidato del peronismo”.

Sin embargo, hizo referencia a la postura de Massa en contra de las PASO, y afirmó: “No coincido con Sergio Massa. El único candidato es el pueblo. Unas PASO son coherente con mi ingreso a la carrera política”.

En esta misma línea, el primer candidato en postularse por el oficialismo expresó: “Le voy a ganar a la inflación. Lo mío no es contra nadie. Es a favor de Argentina. La inflación se baja reforzando las reservas, hay que hacer un reordenamiento del Estado y de la mano de un shock productivo vienen las soluciones, otros quieren ajuste para llegar al equilibrio fiscal, pero el camino es el desarrollo moderno”.

Respecto a sus objetivos para combatir la problemática económica del país, Scioli continuó: “Hay dos caminos. Uno de ajuste, con represión, y otra cuestión de fondo está en que se mejora el salario y se cree un clima de confraternidad, convivencia democrática e institucional”.

Otro de los puntos que consideró importante el ex Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación Argentina tiene que ver con lo que significa el impacto de la inflación en el bolsillo del argentino pese a tener trabajo: “La gente tiene trabajo pero no llega a fin de mes. Tenemos que buscar los puntos de encuentro y un reordenamiento macroeconómico del país que nos lleve a una baja de la inflación, de la tasa de interés, al fortalecimiento de las reservas del país y al aumento de la exportación”.

Por último, el embajador argentino mencionó las dos problemáticas que tienen lugar en el norte del país, y que respecta a la represión en Jujuy para con los docentes que mantuvieron un paro por más de nueve días, ya la desaparición de Cecilia Strzyzowski, la nuera de los dirigentes sociales Emerciano Sena y Marcela Acuña.

“Respecto a lo de Jujuy, la mejora del salario es el objetivo central que tengo en mi programa de gobierno. No hay más margen para el ajuste. En base a lo de Strzyzowski, estoy esperando que la justicia con todos los métodos que hay de peritaje den con la verdad y esclarezca lo que le pasó a esta chica”, cerró Scioli.