Vuelven a enjuiciar a Etchecolatz: será indagado por violación a los DDHH en otra mega causa

Este martes, Miguel Etchecolatz y otros 17 represores serán indagados por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata por una serie de delitos -torturas, homicidios, abusos sexuales y ocultamiento de menores- cometidos durante la última dictadura contra casi 500 víctimas alojadas en los centros clandestinos conocidos como Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno.

Además de a Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, el tribunal integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico, indagará al ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; al ex médico policial Jorge Antonio Berges; y a Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda; Jorge Di Pasquale; Guillermo Domínguez Matheu y Ricardo Fernández.

También se prevé que se tome indagatoria a los represores Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro El Infierno, que funcionó en la Brigada de Lanús, también está imputado y será indagados el ex policía Miguel Angel Ferreyro.

Etchecolatz, concretamente, será indagado mañana por el delito de "privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones" en el Pozo de Banfield, en 116 casos, agravada por haberse realizado con violencias o amenazas y por haber durado más de un mes, además de la aplicación de tormentos a un perseguido político.

Además, en su carácter de Director de la Dirección General de Investigaciones, se lo acusa de haber formado parte de un aparato organizado de poder que sustrajo, retuvo y ocultó a los niños María José Lavalle Lemos y Martín Ogando Montesano, quienes permanecieron detenidos ilegalmente en el Pozo de Banfield.

Paralelamente, también se le imputó de "homicidio calificado por haberse cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas", en perjuicio de cinco personas; y de "abuso sexual con acceso carnal haciendo uso de fuerza e intimidación agravado por resultar un grave daño en la salud de la víctima y por cometerse con el concurso de dos o más personas", en perjuicio de Nélida Ester Lastreto y Valeria del Mar Ramírez, la primera mujer trans querellante en este juicio.

En las causas por delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el de Quilmes, dos de los centros clandestinos de detención más grandes que funcionaron en la provincia de Buenos Aires, se investigan hechos que tuvieron como víctimas a 429 personas y se prevé que declaren unos 400 testigos.

Entre otros, estuvieron cautivos allí los estudiantes secuestrados en septiembre de 1976 en La Plata, en el hecho conocido como La Noche de los Lápices. Además en el Pozo de Banfield funcionó una maternidad clandestina.

En relación a El Infierno, centro que funcionó en la Brigada de Investigaciones de Lanús, se juzgan delitos cometidos en perjuicio de 62 personas que fueron ilegalmente privadas de su libertad y torturadas, y también el homicidio de Luis Adolfo Jaramillo.