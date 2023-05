Wado De Pedro contra el fallo de la Corte: "Proscribieron a Cristina y quieren proscribir el voto"

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, catalogó de "irresponsable" la decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones previstas para el domingo en las provincias de Tucumán y San Juan, Además, aseguró que el máximo tribunal "se arroga una competencia que no tiene".

El funcionario sostuvo que no debía inmiscuirse porque "se trata de partidos provinciales cuestionando normativas provinciales que deben resolver las cortes provinciales". "Estamos frente a una virtual intervención federal de dos provincias. En el día de hoy, tres jueces de la Corte Suprema suspendieron las elecciones de San Juan y Tucumán 72 horas antes de la veda. Una elección que se encuentra en la recta final: con las boletas impresas, las fuerzas políticas ya presentaron y debatieron sus propuestas y con la ciudadanía lista para tener una jornada democrática en paz", advirtió De Pedro.

El titular de la cartera de Interior lo manifestó junto a la secretaria de Asuntos Políticos de Interior, Patricia García Blanco. "Ante un hecho de gravedad institucional como este es importante que recordemos lo que dice nuestra Constitución: la Nación Argentina es una república federal. Las provincias mantienen su autonomía y, por lo tanto, deciden sobre su sistema electoral, su forma de votar, la fecha y sus candidatos", señaló y agregó: "Esta decisión irresponsable de la Corte se arroga una competencia que no tiene: se trata de partidos provinciales cuestionando normativas provinciales que deben resolver las cortes provinciales. Estamos frente a una virtual intervención federal de dos provincias.

Además, recordó que se trata de "una Corte compuesta por dos jueces que aceptaron ser designados por decreto del ex presidente Macri, violando nuestras leyes, una Corte que avaló la persecución contra la vicepresidenta Cristina Kirchner". "No hay democracia posible con una Corte deslegitimada. Argentina necesita una Corte independiente, transparente y al servicio de la sociedad, no de los poderes concentrados", enfatizó De Pedro.

Y continuó: "El próximo domingo 14 hay 5 elecciones en las que el relato de los medios va a chocar contra la contundencia de las urnas. Ya proscribieron a Cristina y esto es un intento de proscribir el voto de los tucumanos, tucumanas, los sanjuaninos y sanjuaninas. No es una decisión contra un candidato u otro: es coartar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a elegir y ser elegidos”.

Alberto Fernández, duro con la Corte

El Gobierno salió al cruce de la Corte Suprema y consideró que los fallos representan una "clara intromisión en el proceso democrático". La resolución judicial reavivó la pelea entre la Casa Rosada y el alto tribunal, que decidió dejar en suspenso los comicios de dos provincias con gobernadores peronistas a cinco días de su realización. "En una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias, la Corte Suprema se alineó hoy con la oposición para anticiparse a lo que se preveía como posibles triunfos del peronismo en las provincias de San Juan y Tucumán el próximo domingo", expresó el presidente Alberto Fernández en un comunicado.

Tras la decisión del máximo tribunal, el Gobierno enfatizó: "Estamos junto a los gobernadores Sergio Uñac y Juan Manzur frente a este nuevo atropello y vamos a acompañar a las provincias en sus reclamos democráticos. Es imperioso que la Corte de Justicia de la Nación deje de entrometerse en la institucionalidad de las provincias argentinas y deje a la gente votar".

"Ayer el ex presidente Mauricio Macri, ante las derrotas electorales que la derecha macrista y los autodenominados libertarios sufrieron en las elecciones del pasado domingo, acusó a las provincias argentinas y a sus gobernadores electos y ciudadanos de ser parte de una rémora feudal", afirmó la administración que encabeza Alberto Fernández.

Sobre los dicho del líder del PRO, el Gobierno consideró que "este es un concepto absolutamente despectivo hacia las provincias de nuestra Patria y hacia la esencia de la democracia Argentina que está cumpliendo cuarenta años de vigencia". "Esos tristes conceptos de un ex presidente, negadores del federalismo que nos rige, constituyeron claramente un anticipo del fallo que recién conocimos", apuntó.

Luego de que la Corte Suprema decidiera suspender las elecciones de San Juan y Tucumán que estaban previstas para el próximo domingo, el Gobierno sostuvo que "es el pueblo el que debe elegir sin intromisiones de ningún tipo". "La intromisión judicial en procesos electorales daña profundamente la convivencia democrática y altera peligrosamente la institucionalidad que tanto preservamos", agregó.