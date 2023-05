Wado de Pedro y las elecciones: el guiño que recibió de Cristina y su respuesta a Canosa en Tik Tok

“Es bueno que la Argentina, a 40 años de la vuelta de la democracia, empiece a hacer una transición generacional en todos los ámbitos, porque el mundo cambió”, expresó el ministro de Interior, Wado de Pedro, quién de cara a las elecciones presidenciales afirmó que estará a disposición de lo que “el pueblo pida”.

De Pedro no nació en una típica familia convencional. No porque sus padres no quisieran, sino porque no se los permitieron. Su padre Enrique Osvaldo de Pedro, militante de Montoneros, fue asesinado en 1977 en mano de los militares, al igual que su madre Lucila Révora, quien fue secuestrada y asesinada un año después con un embarazo de ocho meses.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Sin embargo, gracias a un familiar, pudo ser rescatado y continuar con su vida. Es por esto, que en declaraciones con la prensa de Mar del Plata, De Pedro afirmó: "Soy de una generación que le podemos decir la generación de la esperanza. Soy de una generación que está tomando protagonismo, y es bueno que empecemos a hacer una transición generacional”.

A raíz de sus vivencias, se pudo determinar que el pedido y la esperanza personal que compartió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su entrevista con C5N, respecto a él: “Soy parte de la generación diezmada de la que habló Néstor. Espero que los hijos de esa generación diezmada tomen la posta”.

En esta misma línea, De Pedro opinó: "Cristina dice siempre que a este mundo nuevo le hacen falta ideas nuevas, así que soy parte de una generación que tiene ganas de rescatar los mejores valores de los últimos 40 años, los que nos permiten convivir, los que nos permiten respetarnos. La intención es rescatar de cada una de los gobiernos o experiencias sociales que hubo los mejores valores para construir una Argentina que funcione".

En base a la oportunidad de ser candidato en las elecciones presidenciales 2023, el ministro de Interior afirmó: "Soy miembro militante peronista de una fuerza política y estaré a disposición de lo que nuestro pueblo diga, y desde el lugar que me toque, trabajaré por una Argentina justa, libre y soberana con trabajo e industrias nacionales. Cuando el peronismo organice su fuerza, con PASO o sin PASO, no tengo dudas que empezando de abajo vamos a crecer pasito a pasito".

Por último, agregó: "Si vas a enamorar a alguien disfrazado de algo que no sos, quizás dure poco. Tiene que ver con un modelo, un proyecto, un programa. Cristina habla que los próximos gobiernos tienen que tener un fuerte contenido porque venimos de años en el que el marketing, el eslogan, la TV, las redes sociales tuvieron mucho protagonismo y confundieron mucho, y a la hora de gobernar faltaron propuestas".

Wado de Pedro y la respuesta a Viviana Canosa en Tik Tok

En una de sus últimas ediciones de su programa emitido en LN+, Viviana Canosa criticó a Wado por aparecer en todos sus spots de campañas y conferencias tomando mate. "Wado de Pedro, ¿no podés aguantar sin tomar mate un ratito? Yo también tomo mate, pero no tomo mate acá. Es el ministro del Interior tomando mate, ¿no podés esperar 10 minutos?".

Si bien el ministro de Interior es reconocido en Tik Tok desde hace varios meses, en donde comparte historias de vida, archivos sobre la historia argentina, respuestas y consultas de sus seguidores, aprovechó ese espacio para responderle a Canosa y con un video al estilo humorístico, escribió: “Ooo yo soy argentino, tomo mate y soy ministro”.