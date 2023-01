Wado, Massa, Scioli y la danza de candidatos: la interna y los escenarios que atraviesan al FdT

“Cristina se corrió del centro y Alberto está ocupando ese lugar”, señaló un miembro del Gabinete a BigBang. Para este funcionario, el presidente está recuperando el centro de la escena y esta situación le parece adecuada. Destaca que esto pasa fundamentalmente por el tema de la gestión y allí está tratando de poner en valor todo lo que se hizo este año que es enorme.

Sostiene además que no cree que Alberto Fernández sea candidato, sino que está ordenando la coyuntura y que va a dejar todo en la cancha para que un peronista "siga en el gobierno en 2023". Asimismo, entiende que habrá PASO, casi seguro con Sergio Massa y un candidato "por izquierda". "¿Podría ser Wado?", consultó este medio. "Si, lo veo posible", fue la respuesta.

Mientras tanto en el Senado la bronca con los propios ya es indisimulable

"Cristina no se corrió, a ella la proscriben", dicen desde el círculo íntimo de la vicepresidenta corrigiendo aquella frase. Según la misma fuente, la titular de la Cámara Alta no aceptará ser candidata mientras esté procesada. "A diferencia de Macri que asumió con veintiuna causas en la Justicia y recién cuando fue presidente y mediante el ejercicio del poder puede revocar esos procesamientos", la dos veces presidenta no integrará ninguna lista mientras esté "proscripta", como marcan la situación por la que atraviesa actualmente la dirigente.

También mostraron algo de rabia por la falta de reacción de las propias organizaciones kirchneristas que no se movilizaron hasta el momento, luego de escuchado el veredicto y conocido el pedido de pena por parte de los jueces. El 6 de marzo se conocerán los fundamentos en los cuales se basaron para dictar las penas contra la ex presidenta. "Decían que iban a armar kilombo si la tocaban a Cristina, ¿vos lo viste en algún lado?¿Alguna orga camporista salió a la calle?", interpelaba la fuente a este portal.

En simultáneo y coincidente con este diálogo parece que llegó este mensaje "indirecto". Esta semana algunos referentes de La Cámpora como Andrés "Cuervo" Larroque y el mismo Wado de Pedro salieron al ruedo para reclamar contra este juicio llevado a cabo contra la "Jefa". También lo hicieron en un comunicado distintos representantes de organizaciones que reconocen en Cristina a su referente y lanzaron la campaña "CFK2023". Entre ellas la Kolina de Alicia Kirchner, la Fetraes, la Corriente Lealtad, Martín Fierro, Descamisados, la Corriente 13 de abril, el Frente Social Peronista entre otras.

En el Senado acotan que "ella no entorpeció nunca al gobierno del Frente de Todos, por más que digan lo que digan". "Hizo todo para que vaya Rafecas, inclusive quiso modificar la mayoría para poder elegirlo", agregan cerca de su despacho.

En simultáneo y a sabiendas que no hay contacto hace tiempo entre el presidente y su vice, en el Gabinete nacional los sectores que responden a uno y otra continúan sin diálogo entre ellos. "Esto no ha cambiado, ni variará", sostienen desde ambos rincones. Esta semana se vio expresado en el enojo que dejó circular el ministro del Interior por no ser invitado al encuentro de Lula y Fernández con los dirigentes de Derechos Humanos.

Si bien no estuvo presente ningún ministro, sólo la portavoz Gabriela Cerruti, la cercanía de De Pedro con Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo) y Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) o Nora Cortiñas, entre otres, hacía previsible su presencia allí; como también la de Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos -y al igual que De Pedro con padres desaparecidos-.

Desde la mesa chica de la cartera política confirmaron el sentir tanto íntimo como político de el ex titular de Hijos. No sólo eso, sino que además señalaron a este medio que están "en guerra". No hacen falta muchas más explicaciones, la situación que ya había alcanzado un punto de no retorno, continúa escalando. Tampoco piensan dejar el Gobierno. "Que nos echen", indican desde ese costado de la Casa Rosada, en el despacho se encuentra en la Planta Baja.

Se sienten forjadores y así lo han dicho desde ese espacio en más de una oportunidad, "no nos vamos a ir de nuestro Gobierno" es la frase de cabecera. Cristina lo convocó y estamos en deuda con la gente. "No cumplimos el contrato electoral por el cual llegamos Balcarce 50 en diciembre de 2019", es la otra parte del argumento.

Mientras Alberto y Wado llevan vidas paralelas, esta es la primera vez que desde este lado mencionan la posibilidad concreta que el oriundo de Mercedes vaya a postularse para el principal cargo político del país, ya que sostienen que no hubo invitación por considerarlo un competidor. Todo esto siempre y cuando Cristina no esté anotada, como ella dejó claro, pero siguen deseando algunos representantes más cercanos a su pensamiento.

El presidente no ha echado a ningún miembro del ala cristinista del Gobierno, su política hasta hoy ha sido la de no confrontar directamente con sus funcionarios en estos más de 37 meses de gestión.

Sí han salido algunos funcionarios cercanos a expresar la visión del Primer Mandatario. En esta oportunidad, lo hizo la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. En declaraciones realizadas el viernes en Mar del Plata manifestó que “es un buen momento para que Wado de Pedro aclare los dichos hacia el presidente”. Además, dijo que “si hay falta de códigos en todo caso es en referencia a quienes son parte de un Gobierno y critican al Gobierno. Lo vengo repitiendo”, agregó la funcionaria, quien además redobló la apuesta y por último lanzó una especie de ultimátum: “Si no nos sentimos contenidos deberíamos dar un paso al costado”. A esta frase desde cercanías de De Pedro confiaron a este medio que no contestará a la ex diputada.

Como muestras de las relaciones internas, en uno de los últimos momentos en esta contienda sorda pero visible, la titular del ANSES Fernanda Raverta quien no aplaudió las palabras de Fernández en un acto conjunto y también en el faltazo de De Pedro al acto por los tres años de gobierno en Casa Rosada.

Para otro interlocutor de Alberto Fernández, "en un año electoral con todo lo bueno y todo lo malo, cualquier cambio ahora es reconocer errores, no es tiempo de relanzamiento", y agregó: "Estamos atados a los resultados que obtenga Massa".

Las disputas hacia el interior del Frente de Todos esconden miradas distintas sobre temas que no fueron dirimidos en mayo de 2019. De aquella reunión en la cual Cristina le transfirió sus votos a Alberto y de la cual cada uno salió entendiendo lo que le parecía que iba a suceder si se triunfaba en las elecciones. La necesidad de ese instante dejó de lado las urgencias del futuro y fue la madre inevitable de las desavenencias que se expresaron a partir del 15 de setiembre de 2021 a cielo abierto con la frase *funcionarios que no funcionan".

En este contexto, Massa intenta hacer equilibrio sin ser fustigado por el kirchnerismo; que lo ve como una necesidad aunque no acuerde con todas sus medidas, como lo dijo Axel Kicillof esta semana. El gobernador que aspira a reelegir contaba con alguna resistencia a su deseo hasta hace unas semanas por parte de intendentes cercanos a Alberto. Hoy parecen haberse corrido del escenario dejando el camino libre al ex ministro de Economía, luego de haber conocido algunas encuestas. En simultáneo, estuvo también hace unos días en el despacho de Wado junto a Larroque. No hubo off de esa reunión, pero salió una foto de "ambos candidatos".

Mientras tanto y a pesar de lo que sostienen algunos medios, hay funcionarios del gobierno nacional que descreen de la candidatura de Alberto. "Si ahora dice que no sigue se queda sin poder", confiaron un par de ellos. También visualizan posibilidades claras de sostener el peronismo este año. "La gente no va a votar en contra de sus intereses, ya vivieron el macrismo", se sinceró un estudioso de la historia nacional y a ello le sumó una frase que pareció dolerle: "No va a ganar la derecha, pero quizás sí lo haga nuestra derecha", en abierta alusión a la posibilidad de que Massa se consolide y sea el candidato "natural".

Por supuesto, esto luego de haber estabilizado la economía y recuperado cierta parte del poder adquisitivo. En caso que ello no suceda muchos ven allí el camino abierto para el ahora embajador en Brasil Daniel Scioli. El ex vicepresidente ya hizo saber su disposición para confrontar por la presidencia en caso de ser requerido.

Mientras tanto y como telón de fondo resuenan todavía las palabras de Luiz Inácio Lula da Silva. El lunes pasado en el Salón Blanco de la Casa Rosada se expresó claramente por un triunfo del peronismo y que se mantenga un gobierno popular en las elecciones de este año contra la vuelta de la derecha.